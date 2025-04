Przycinanie kocimiętki warto przeprowadzić jesienią i wiosną. Kocimiętka to bylina ogrodowa, która charakteryzuje się długimi pędami i kwiatostanami w sercowatym kształcie i niebiesko-fioletowej barwie. Znana jest także pod łacińską nazwą nepeta. Ta wieloletnia roślina, w Polskich warunkach, może osiągać wysokość od 30 do 60 cm, co sprawia, że jest niebywałą ozdobą wszystkich rabat. Do najpopularniejszych gatunków i odmian kocimiętki należą kocimiętka faassena, kocimiętka mussina oraz kocimiętka właściwa. Długi okres kwitnienia kocimiętek pozwala nam cieszyć się ich niebieskimi kwiatami od maja do października.

Kocimiętka jest rośliną bardzo tolerancyjną, która najlepiej czuje się na stanowiskach południowych. Do uprawy kocimiętki nie są potrzebne specjalne wymagania, ważne jest jednak to, aby zapewnić kocimiętce przepuszczalną glebę. Kocimiętka wymaga przycinania i jest to jeden z nielicznych zabiegów pielęgnacyjnych, które warto przeprowadzać przy tej roślinie. Pozwoli to na stworzenie zwartych, rozgałęzionych łodyg i bujnych kwiatostanów. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak poprawnie przycinać kocimiętkę, aby pięknie rosła w Twoim ogrodzie i w doniczce w domu.

Kocimiętkę należy regularnie przycinać - kilka razy w roku. Po raz pierwszy warto kocimiętkę przycinać wiosną lub wczesnym latem, po pierwszym kwitnieniu oraz jesienią, przygotowując roślinę na zimę i kwitnienie w kolejnym sezonie. Przycinania kocimiętki warto dokonywać także wtedy, gdy chcemy nadać kształt rabacie, gdy kępa łodyg nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Przez cały sezon warto obserwować kocimiętkę i na bieżąco usuwać uszkodzone pędy, liście i kwiatostany.

Warto pamiętać, że przycinania kocimiętki należy dokonywać zawsze czystymi i sterylnymi nożycami lub sekatorem. Zapobiega to przenoszeniu chorób wśród roślin, a zasada ta dotyczy zarówno domowych, jak i ogrodowych zielonych ozdób.

Pierwsze przycinanie kocimiętki warto przeprowadzić wczesną wiosną lub wczesnym latem. Dokonuje się wówczas cięcia kwiatostanów w drugim okresie kwitnienia, dzięki czemu mamy wpływ na wysiewanie nasion wokół na rabacie. Wiosną można dokonać także bardzo drastycznego przycięcia kocimiętki tuż nad ziemią - pomoże to wzmocnić roślinę i ją odmłodzić.

Po pierwszym kwitnieniu młodych roślin warto dokonać cięcia na wysokości 10 cm lub do połowy jej wysokości, co pozwoli na jej zagęszczenie. Dzięki temu kwiaty kocimiętki pojawią się na rabacie w niedługim czasie, w drugiej połowie lata. W przycinaniu kocimiętki można też stosować zasadę skracania co drugiego, rozgałęzionego pędu rośliny. Wówczas gdy pierwsze sadzonki przekwitną, od razu zaczną się rozwijać się kolejne.

Warto też usuwać wszystkie przekwitłe kwiaty w okresie kwitnienia - na ich miejscu powinny pojawić się kolejne. W ten prosty sposób można przedłużyć okres kwitnienia i sprawić, że kocimiętka będzie ozdabiała nasz ogród niebieskimi kwiatami przez kilka miesięcy w roku.

W okresie jesiennym, po wegetacji roślin, również można dokonywać przycięcia kocimiętki. Wówczas w kolejnym roku ta roślina zielna odrośnie mocniejsza, gęstsza i zakwitnie z większą ilością niebieskich kwiatów. Po przycięciu kocimiętki przed zimą, byliny tej nie trzeba osłaniać ani zabezpieczać przed zimowymi mrozami. Kocimiętka należy do roślin zimujących w gruncie. Jest ona odporna na niskie temperatury.

Kocimiętka to roślina ozdobna, bardzo łatwa w uprawie i posiadająca wiele dodatkowych zalet. Odnajduje się w wielu warunkach glebowych, nie trzeba jej nawozić, jest przyjazna dla pszczół i miododajna. Dodatkowo jest mrozoodporna, odporna na susze, bardzo szybko się rozrasta i rzadko jest ofiarą szkodników. Warto uprawiać kocimiętkę, ponieważ dzięki olejkom eterycznym zawartym w liściach i łodygach, należy do roślin odstraszających komary oraz owady mogące źle wpływać na inne rośliny w ogrodzie lub na balkonie.

Jedynym, bardzo ważnym zabiegiem w pielęgnacji kocimiętki, jest jej przycinanie. Dokonuje się tego nawet kilka razy w roku, dzięki czemu przedłuża się okres kwitnienia kocimiętki. Czasami konieczne jest przycinanie kocimiętki, gdy zbyt rozrasta się na rabacie, zagrażając w ten sposób rozwojowi innych roślin. Po okresie wegetacji warto przyciąć kocimiętkę nawet o połowę, co pozwoli na jej bujniejszy rozrost w przyszłym sezonie.

