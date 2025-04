Przycinanie jabłoni nie jest skomplikowane i nie wymaga dużego nakładu pracy. Ważne jest, aby odpowiednio przygotować drzewo przed kwitnieniem i owocowaniem, a także zabezpieczyć je przez zimowym spoczynkiem. Jak się za to zabrać?

Reklama

Spis treści:

Jabłoń dobrze znosi przycinanie, dlatego warto jest przeprowadzać je dwa razy w roku. Wiosenne przycinanie drzew i krzewów owocowych jest bardzo ważne. Pozwala na pobudzenie wzrostu oraz sprawia, że plony są bardziej obfite. Przycięte drzewko, pozbawione suchych pędów i starych gałęzi, więcej składników odżywczych transportuje do zdrowych, młodych pędów.

Na wiosnę, kiedy już nie ma ryzyka silnych przymrozków, przytnij pędy i skróć całe drzewo. Jeśli zima w danym roku była łagodna, możesz zacząć przycinanie już pod koniec zimy lub bardzo wczesną wiosną. Przycinanie drzew i krzewów przed wiosną możesz wykonać w dni suche i stosunkowo ciepłe.

Musisz też odpowiednio zabezpieczyć skrócone pędy przy pomocy maści ogrodniczej. Pamiętaj, aby nie usuwać już zawiązanych pąków kwiatowych. Obejrzyj też dokładnie całą roślinę.

Podczas letniego przycinania przede wszystkim możesz lekko prześwietlić koronę, aby dopuścić do jej wnętrza światło słoneczne. Możesz także uformować ją z zewnątrz, aby miała ładny, obły kształt. Usuń także pędy i gałęzie krzyżujące się oraz tzw. wilki. Uważaj, aby nie obciąć pędów z zawiązanymi owocami. Przytnij drzewo tylko nieznacznie, kosmetycznie.

fot. Kiedy przycinać jabłonie/Adobe Stock, Libor

Starsze jabłonie wymagają stanowczego cięcia prześwietlającego w okresie spoczynku. Na przełomie zimy i wiosny lub tuż po ustąpieniu przymrozków obejrzyj całe drzewo i usuń wszystkie pędy krzyżujące się, wilki oraz stare gałęzie. Dzięki temu do wnętrza korony dostanie się więcej światła, co pobudzi drzewo do wypuszczania pąków kwiatowych, a później także owoców.

Na koniec zabezpiecz roślinę maścią ogrodniczą. Możesz to także robić na bieżąco, po każdym wykonanym cięciu. Dzięki temu nie ominiesz żadnego pędu. Pamiętaj też, aby nie przycinać bardzo grubych gałęzi - może to osłabić roślinę i narazić ją na choroby i ataki szkodników (rana po cięciu będzie wówczas bardzo duża).

Wilki to bardzo cienkie pędy, które najczęściej rosną pionowo ku górze. Nie zawiązują one zwykle pąków kwiatowych ani nie wypuszczają owoców, a jedynie zagęszczają roślinę i utrudniają dostęp światła do wnętrza korony. Bez względu na odmianę jabłek wilki potrafią obficie narastać, dlatego trzeba je usuwać. W przypadku młodszych drzewek lepiej robić to latem, a starych - już podczas wiosennego cięcia.

Podczas usuwania wilków musisz wykonać cięcie tuż przy samej gałęzi lub pniu, z którego wyrastają. W przeciwnym wypadku, jeśli zostawisz choć mały "kikut", problem bardzo szybko wróci, a drzewo zagęści się jeszcze mocniej.

fot. Kiedy przycinać jabłonie/Adobe Stock, be free

Reklama

Czytaj także:

Drzewa kwitnące wiosną na biało

Te rośliny lubią letnie przycinanie

Jaką sadzonkę jabłoni wybrać?