Pięknie kwitnące irysy, zdobią latem wiele ogrodów. Jeszcze w latach 80-tych uchodziły za jedne z najmodniejszych kwiatów ogrodowych. Teraz ich popularność nieco osłabła na rzecz innych gatunków, takich jak dipladenia czy hortensja, ale nadal pojawiają się na wielu grządkach (szczególnie w babcinych ogródkach). Warto jednak, żeby irysy cieszyły co roku najpiękniejszymi, obfitymi kwiatami. To jak najbardziej możliwe, bo kosaćce to rośliny naprawdę długowieczne - potrafią rosnąć w tym samym miejscu nawet kilkadziesiąt lat. W tym celu jednak należy je przycinać - to jeden z ważnych elementów listy, co przycinać na jesieni.

Podczas całego sezonu, irysy tak naprawdę przycina się kilka razy. Te cięcia jednak znacząco się od siebie różnią i ich przyspieszenie, może wpłynąć na kwitnienie rośliny.

Przez cały okres kwitnienia, delikatnie usuwaj na bieżąco przekwitłe kwiaty

, aby nie obciążały nadmiernie rośliny. Nie musisz stosować do tego żadnych specjalnych narzędzi, zazwyczaj wystarczy delikatnie usuwać uschnięte kwiaty dłońmi. W sezonie wycinaj też chore, uszkodzone, zżółknięte liście. Gdy roślina już nie kwitnie, wytnij całą łodygę przy samej ziemi - nie usuwaj jednak jeszcze jej liści! Odżywiają roślinę niemal do zimy.

Najsilniejsze przycinanie irysów należy przeprowadzić późną jesienią - czyli zależnie od pogody, w październiku lub listopadzie. Zaczekaj do momentu pierwszych przymrozków, gdy liście będą już brązowieć. Wtedy wszystkie liście przytnij na ok. 15 cm.

fot. Kwitnące irysy/Adobe Stock, lbuczynski1

Zdezynfekuj nożyce przed cięciem - dzięki temu nie przeniesiesz np. choroby z innej rośliny.

- dzięki temu nie przeniesiesz np. choroby z innej rośliny. Miejsc cięcia nie musisz w żaden sposób zabezpieczać.

Irysów po przycięciu nie warto okrywać na zimę - to rośliny cebulowe, więc w gruncie bardzo dobrze przezimują.

