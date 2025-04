Cięcie gruszy można przeprowadzać dwa razy w roku, aby pobudzić wzrost nowych pędów oraz owocowanie. W taki sposób możesz pielęgnować wszystkie odmiany gruszek. W okresie zimowym drzewko zostaw w spokoju, a później regularnie go doglądaj, aby wyglądało pięknie i wydawało obfite plony.

Najważniejszym terminem przycinania gruszy jest wiosna. Po ustąpieniu przymrozków dobrze jest mocno przyciąć drzewo, formując przy tym koronę. W zależności od warunków pogodowych możesz przyciąć grusze od marca do pierwszej połowy maja. Podczas wiosennego cięcia usuń wszystkie suche i stare pędy, tzw. gałęzie wilki oraz nadaj koronie obły kształt. Bardzo ważne jest także przycięcie całego drzewa mniej więcej o 1/3 długości każdego pędu.

Wiosenne cięcie krzewów owocowych oraz drzew możesz uzupełnić podczas przycinania letniego, które ma charakter kosmetyczny i odmładzający. Dzięki temu jeszcze bardziej pobudzisz grusze do wzrostu. Najważniejsze jest, aby pod koniec lata nie ruszać już gruszy - podczas całej jesieni i zimy musi pozostać w fazie spoczynku i "zbierać siły" na przyszłosezonowe owocowanie.

fot. Kiedy przycinać grusze/Adobe Stock, Anette Linnea Rasmus

Idealnym sposobem na pobudzenie drzewa do wydawania większej ilości plonów jest uzupełniające przycięcie w trakcie sezonu. Grusza to roślina, która lubi letnie cięcie, ale musisz je przeprowadzić w odpowiednim czasie - najlepiej na przełomie lipca i sierpnia, maksymalnie pod koniec pierwszej połowy sierpnia.

Letnie cięcie gruszy to przede wszystkim oczyszczenie drzewa z wilków i wystających lub krzyżujących się gałęzi. Możesz także lekko poprawić kształt korony i usunąć pędy, które wyrastają w dolnej części pnia. Dzięki temu drzewo będzie intensywnie owocować przez cały sezon wegetacji, aż nie będziesz mieć pomysłów na to, co zrobić z gruszek w takiej ilości.

Aby grusza wydawała obfite plony, musisz też zapewnić jej odpowiednie stanowisko. Drzewo to lubi ciepłe miejsca, ale zaciszne i osłonięte od silnego wiatru. Najlepiej rośnie w mocno nasłonecznionym miejscu.

Bardzo źle znosi niskie temperatury w okresie wegetacji, dlatego należy ją posadzić z dala od miejsc narażonych na większe oddziaływanie przymrozków. Od początku wiosny aż do końca lipca dobrze jest nawozić grusze płynnymi preparatami wieloskładnikowymi oraz regularnie obserwować, czy drzewo nie jest zainfekowane przez choroby.

fot. Jak przycinać grusze/Adobe Stock, Africa Studio

