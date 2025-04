Forsycja jest łatwa w uprawie i chętnie wybierana jako ozdoba wielu ogródków. Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych przy tej roślinie jest jej cięcie. W przycinaniu forsycji bardzo ważny jest termin jego wykonania. Jeśli chcemy, aby ta roślina obficie kwitła również w kolejnych sezonach, warto dokładnie zapoznać się z jej wymaganiami. O tym kiedy należy przycinać forsycję i jak odmłodzić ten krzew, by cieszyć się z kwitnących wiosną żółtych kwiatów, piszemy w poniższym artykule.

Reklama

Forsycja to jeden z najpopularniejszych krzewów kwitnących, które możemy spotkać w przestrzeni miejskiej, w przydomowych ogrodach oraz w parkach. Za jej popularność odpowiada łatwość uprawy forsycji oraz niewielkie wymagania. To jeden z wielu krzewów ozdobnych kwitnących na żółto. Bezsprzecznie forsycja bardzo dobrze kojarzy nam się z wczesnym okresem wiosennym. Bardzo często jej gałązki możemy spotkać w wielu domowych wazonach.

Spis treści:

Kiedy cięcia dokonamy zbyt wcześnie lub zbyt późno możemy znacznie osłabić kwitnięcie forsycji lub nawet pozbawić krzew szansy na wypuszczenie kwiatów. To jeden z krzewów, których nie przycina się latem. Forsycja jest krzewem, który najobficiej kwitnie na zeszłorocznych pędach, ponieważ w jej przypadku nowe pąki kwiatowe zawiązują się w lecie poprzedniego roku. U odrastających pędów forsycji uszczykujemy wierzchołki, co pozwala na większe rozkrzewianie rośliny. Warto jednak pamiętać, że w przypadku gdy krzewy nadmiernie zagęszczają się przez wypuszczenie dodatkowych gałązek, powoduje to gorszy dostęp do światła.

Cięcie krzewu forsycji warto przeprowadzać w bezdeszczowe dni, a pędy przycinamy ukośnie. Zabiegu tego trzeba dokonywać ostrym sekatorem lub nożycami, które uprzednio zostały zdezynfekowane przez środek odkażający. Po dokonaniu przycięcia forsycji warto zabezpieczyć naruszone miejsca specjalną pastą ogrodniczą, która zapobiega rozwojowi chorób grzybowych u roślin.

fot. Krzew forsycji podczas kwitnięcia / Getty Images, VICUSCHKA

Cięcia forsycji nie należy dokonywać zbyt wcześnie, zwłaszcza przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego i wypuszczeniem liści. To duży błąd popełniany przez wielu ogrodników. Najlepszym terminem cięcia forsycji przypada na koniec kwietnia lub początek maja. Wówczas większość krzewów ma za sobą już okres przekwitania i bez przeszkód można rozpocząć zabieg przycinania. W przypadku forsycji i wielu innych krzewów kwitnących termin dokonania przycięcia jest bardzo istotny i warto sprawdzić go w specjalnym kalendarzu biodynamicznym.

Przycinania forsycji należy dokonywać każdego roku. Po zakończeniu kwitnienia pędy forsycji skraca się o około połowę w odległości 5 mm nad młodym pąkiem. Na każdym pędzie powinny zostać 2-3 pąki. Mniejsza odległość między pąkami a miejscem cięcia może doprowadzić do ususzenia, natomiast zbyt daleka odległość powoduje powstawanie suchego czopu.

Podczas zabiegu cięcia trzeba usunąć wszystkie gałęzie rosnące do środka rośliny, krzyżujące się i nadmiernie zagęszczające jego pokrój. Ma to na celu zapewnieniu całej roślinie dostępu do światła. Podczas przycinania forsycji trzeba także dokonać dokładnego przeglądu całego krzewu pod kątem szkodników i chorych gałęzi. Wówczas należy zastosować odpowiednie preparaty przeznaczone dla roślin. Trzeba pamiętać o usunięciu uszkodzonych, uschniętych i słabych pędów forsycji. Roślinę warto prowadzić tak, by maksymalnie osiągała wysokość 2 m.

fot. Przycinanie forsycji jest ważnym zabiegiem / Getty Images, Photos by R A Kearton

Pielęgnacyjnego cięcie forsycji dokonuje się co 3-4 lata. Zabieg ten polega na usunięciu najstarszych pędów, znajdujących się najbliżej podłoża. Nie zaleca się zbyt silnego skracania pędów krzewu, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia. Przycinanie forsycji jest zabiegiem, który odmładza krzew i zmusza go do wytwarzania nowych pędów. Dzięki temu zabiegowi możemy forsycji nadać odpowiednią formę i kształt, aby wyglądała ona schludnie i estetycznie.

W naszych ogrodach dużą popularnością cieszą się krzewy szczepione na pniu. Istnieje również taka odmiana forsycji. Przy przycinaniu forsycji na pniu należy kierować się tymi samymi zasadami, które stosuje się w przypadku normalnego krzewu.

Najlepszym miesiącem na przycięcie forsycji będzie maj. To okres po przekwitnięciu krzewu, a jeszcze przed zawiązaniem się nowych pędów. Przed wzięciem do ręki sekatora zawsze trzeba pamiętać, że forsycja najobficiej kwitnie na pędach zeszłorocznych zawiązujących się w lecie poprzedniego roku. Odpowiednie okienko czasowe do dokonania przycięcia forsycji jest mocno ograniczone.

fot. Przycinania forsycji należy dokonać po kwitnięciu / Getty Images, Photography by Keith Getter (all rights reserved)

Nie, nie można. Forsycja należy do roślin, których absolutnie nie można przycinać jesienią. Może to doprowadzić do uszkodzenia krzewu, ponieważ pąki kwiatowe na przyszły rok zdążyły się zawiązać. Przycięcie forsycji w okresie jesiennym powoduje, że młode pędy zostają uszkodzone i nie będzie możliwe zakwitnięcie na nich kwiatów. Z tego samego powodu zabiegu pielęgnacyjnego cięcia forsycji nie należy dokonywać wczesną wiosną. Z przycinaniem forsycji zawsze należy czekać do przekwitnięcia krzewu i wówczas można przystąpić do bezpiecznego usuwania pędów.

Reklama

Czytaj także:

Oto prace ogrodowe we wrześniu, które zatrzymają piękno twojego ogrodu: to przede wszystkim przycinanie oraz sadzenie

Kiedy przycinać wisterię, by dobrze rosła? Jak dbać o glicynię, by cieszyć się wielkimi i pachnącymi kwiatostanami?

Laurowiśnia na żywopłot - jak dbać o ten zimozielony krzak, by był piękną ozdobą ogrodu?