Kiedy przycinać dipladenię i jak najlepiej to zrobić? Jesienne przycinanie dipladenii krok po kroku

Gdy temperatura na zewnątrz zacznie osiągać mniej niż 7 stopni C, dipladenię należy przenieść do domu. Przed zimowaniem, warto wykonać jesienne cięcie tej rośliny, aby skrócić jej pędy i zapewnić obfitsze kwitnienie w kolejnym roku. Pamiętaj jednak, by zabiegi pielęgnacyjne wykonywać w rękawiczkach - dipladenia jest rośliną trującą.