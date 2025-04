Przycinanie aronii nie jest trudne, jednak musisz wiedzieć, kiedy się za to zabrać. Regularne przerzedzanie drzewka sprawia, że światłolubna aronia staje ma dostęp do słońca - także wewnątrz korony. Najpopularniejsze są dwa terminy cięcia - wiosna oraz jesień. Jak się za to zabrać?

Aronię powinno się przycinać przede wszystkim na wiosnę, pod koniec marca lub na początku kwietnia. Zrób to zanim pojawią się pierwsze pąki kwiatowe. Drzewko warto przyciąć przed kwitnieniem, aby przerzedzić koronę i usunąć wszystkie stare, suche pędy.

Podczas wiosennego cięcia krzewów owocowych przede wszystkim musisz zwrócić uwagę na wszystkie wilki, pędy krzyżujące się, płożące oraz wyrastające z dołu pnia. Wszystkie je musisz usunąć, najlepiej tuż przy linii wzrostu.

Dzięki temu roślina będzie miała odpowiedni dostęp do światła słonecznego, a woda i składniki odżywcze nie będą transportowane do zbędnych gałęzi i pędów. Jeśli aronia zaczyna już wypuszczać pędy, uważaj, aby nie obciąć żadnego z nich.

Kolejne przycinanie, tzw. odmładzające, warto przeprowadzić jesienią. Wówczas ponownie warto usunąć niepotrzebne pędy oraz lekko prześwietlić koronę. Jesienne cięcie nie może jednak być zbyt mocne - stanowcze skracanie rośliny zostaw na wiosnę.

Przycinanie młodej aronii

Tuż po posadzeniu nie ma potrzeby cięcia aronii, jeśli ma ona stabilny i dobrze rozwinięty system korzeniowy. Jeśli nie, możesz skrócić wszystkie pędy mniej więcej o 1/3. Pozwoli to na wzmocnienie rośliny i przyspieszy jej wzrost.

Pierwszy raz aronia owocuje najwcześniej w drugim roku od posadzenia. Jeśli dobrze się rozwija i nie rozkrzewia nadmiernie, nie ma potrzeby przycinania jej przez pierwsze 2-3 lata.

Aronia owocuje intensywnie na przełomie sierpnia i września. W tym okresie nie powinno się jej mocno przycinać. To, kiedy zbierać aronię, zależy od warunków pogodowych - w bardzo ciepłe lato owoce mogą pojawić się już w pierwszej połowie sierpnia.

Możesz jednak przy okazji szukania owoców przejrzeć roślinę i usunąć gałęzie oraz pędy, na których nie pojawiają się owoce. Konkretniejsze cięcie odmładzające wykonaj po zbiorach, czyli na przełomie września i października.

Pamiętaj, aby zrobić to przed przymrozkami i dobrze zabezpieczyć drzewko maścią ogrodniczą. W tym samym okresie możesz także przyciąć śliwę - ma ona podobne wymagania i preferencje.

Aronia zaczyna owocować najwcześniej w drugim roku po posadzenia, jednak czasem na owoce trzeba poczekać nawet 4-5 lat. Jeśli jest odpowiednio pielęgnowana, może zachować żywotność nawet 20 lat, przez ten cały czas owocując.

Z jednego krzaka aronii w sezonie możesz zebrać nawet 8 kg owoców, choć z reguły plony są mniej obfite - jest to ok. 5-6 kg.

