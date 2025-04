Obok dobrego zabezpieczenia hortensji przed zimą, prawidłowe cięcie ma decydujący wpływ na wygląd krzewu. Dzięki niemu rośnie dorodny i zdrowy. Pędy nie pokładają się po ziemi, tylko sztywne i mocne rosną w górę. Ale przede wszystkim roślina pięknie kwitnie.

Różne odmiany hortensji bukietowej wymagają podobnego cięcia. Jeśli zaniedbasz jej przycinanie, z roku na rok będzie miała coraz mniej kwiatów.

fot. Hortensja bukietowa / Adobe Stock

Przycinanie hortensji bukietowej

Najlepszy termin, by przeprowadzić cięcie, to wczesna wiosna, gdy krzewy nie mają jeszcze rozwiniętych liści. Gdy roślina jest młoda, przez dwa pierwsze lata najsłabsze pędy ucinaj tuż przy ziemi, mocniejsze w pierwszym roku po posadzeniu tniemy 15 centymetrów nad ziemią, w drugim roku – 30 cm. Nowe pędy, które wyrosną z bryły korzeniowej, będą dzięki temu silne i zdrowe.

Inaczej postępuj ze starszą rośliną. Grube pędy przycinaj na tzw. koszyczek – do około 40 cm wysokości, tak by zostały trzy, cztery oczka na każdym. Cienkie wycinaj, bo na nich kwiat nie wyrośnie, będą tylko zagęszczać krzew. Tak przycinane hortensje będą mieć mniej kwiatów, za to duże. Jeśli wolisz wysoki krzew z mnóstwem drobnych kwiatów, przycinaj je tuż pod kwiatostanem. Wtedy roślina wypuści dużo cieńszych, gęstych pędów.

fot. Hortensja ogrodowa / Adobe Stock

Przycinanie hortensji ogrodowej

W przypadku hortensji ogrodowej, pędów nie przycinaj. Już późnym latem zawiązują się na nich pąki, z których w przyszłym roku zakwitną kwiaty. Trzeba natomiast usunąć uschnięte kwiatostany, gdy tylko zrobią się brązowe. Cięcie wykonuj tuż poniżej miejsca, z którego kwiat wyrasta.

Hortensję ogrodową warto też czyścić. Od połowy marca do końca kwietnia, gdy na roślinie pojawią się już pąki, wytnij uschnięte i przemarznięte pędy, które nie dają oznak życia. Dzięki temu krzew będzie miał zdrowy, dorodny wygląd.

