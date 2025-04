Maliny, w miarę upływu lat, zaczynają słabiej owocować i rozrastać się. Aby utrzymać je w dobrej kondycji, nie wystarczy tylko dbać o pędy. Co 7-10 lat zmień im miejsce w ogrodzie, by mogły naturalnie się wzmocnić. Kiedy przesadzić maliny?

Najlepsze efekty uzyskasz, jeśli wykonasz zabieg jesienią, w październiku, gdy maliny są już w stanie spoczynku i szykują się do zimy. Najpóźniejszy moment na przesadzanie malin to początek listopada, ale wszystko zależy od warunków atmosferycznych. Trzeba to zrobić przed nastaniem mrozów.

Jeżeli planujesz sadzić krzewy maliny w nowym miejscu w przydomowym ogrodzie, zrób to, gdy zakończy się owocowanie i wykonasz prawidłowe przycinanie malin. W tym przypadku zabieg dotyczy letnich odmian malin owocujących na pędach dwuletnich. Maliny odmian jesiennych, które mają owoce na pędach jednorocznych, można również przesadzić jesienią pod warunkiem, że czas ich plonowania zakończy się w październiku i nie pojawiają się jeszcze pierwsze przymrozki. Na prace wybierz ciepły, bezwietrzny dzień.

W pierwszej kolejności musisz uporządkować krzewy. Maliny powinny być przycięte, dzięki temu łatwiej je wykopiesz. Użyj do tego ostrego szpadla ogrodowego, żeby nie uszkodzić korzeni, szczególnie że umiejscowione dość płytko. Następnie przenieś sadzonki na docelowe miejsce.

Przygotuj malinom odpowiednie warunki do wzrostu. W pierwszej kolejności sprawdź pH gleby specjalnym miernikiem. W sklepach ogrodniczych znajdziesz pehametry łatwe w obsłudze i z odpowiednią legendą, dzięki której poznasz odczyn podłoża w swoim ogrodzie. Optymalne pH do uprawy malin to 5,5-6,5. Maliny wymagają lekko kwaśnej gleby, przepuszczalnej i bogatej w próchnicę. Jeśli gleba będzie zbyt kwaśna, owocowanie będzie znikome.

Maliny należą do roślin, którym musisz zapewnić już na starcie w pełni słoneczne i osłonięte stanowisko. Latem trzeba je podlewać, by ziemia nie przeschła. Powinna mieć stałą wilgotność. Usuń wszystkie chwasty, żeby zminimalizować ich pojawienie się w kolejnym sezonie. Nie powinny zabierać malinom światła i substancji odżywczych. Jeśli ziemia jest przesuszona, możesz ją podlać kilka dni wcześniej, zanim trafią do nie sadzonki. Przed sadzeniem warto też, żebyś wzbogacił glebę kompostem lub obornikiem. Takie naturalne nawożenie jest dla malin najlepsze, ponieważ nawozy mineralne nie zawsze dostarczą właściwą dawkę substancji niezbędnych do rozwoju.

Dokładnie obejrzyj wszystkie wykopane sadzonki. Sprawdź, czy mają zdrowe korzenie i nie są obgryzione przez żadne szkodniki. Pędy malin nie powinny mieć za to żadnych plam, które mogłyby świadczyć o chorobach grzybowych. Maliny należy przesadzać delikatnie, ponieważ mają płytki system korzeniowy. Jeżeli planujesz prowadzić je w szpalerze, musisz wydzielić odpowiednie rzędy. Odstęp między nimi powinien wynosić 1,5 albo 2 m. Jeżeli masz tylko kilka krzewów malin, po prostu posadź je obok siebie. W obu przypadkach zachowaj odpowiednią odległość - 50-100 cm między krzewami. Będą miały wtedy odpowiedni dostęp do promieni słonecznych i będą mogły swobodnie się rozrastać.

Pod każdy malinowy krzew wykop dołek o głębokości 15-20 cm. Umieść sadzonki w dołkach. Zasyp je ziemią. Możesz obsypać je dodatkowo małym kopczykiem z ziemi lub kompostu, nie większym niż 2-3 cm. Na koniec obficie podlej wszystkie rośliny. Pielęgnacja malin na etapie przesadzania nie wymaga już więcej żadnych zabiegów.

