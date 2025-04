Jak poznać, że lawenda potrzebuje zmiany miejsca i przesadzenia? Jeśli zauważysz, że gorzej rośnie i słabiej kwitnie, nawet jeśli prawidłowo wykonujesz jej przycinanie, to znak, by znaleźć tej roślinie lepsze stanowisko w ogrodzie i posadzić ją gdzie indziej. Jesienią lawendę możesz przesadzać zawsze po kwitnieniu i letnim cięciu pędów lawendy. Roślina doskonale czuje się na miejscach, gdzie przez większą część dnia operuje słońce. Nie przeszkadza jej nawet duże nasłonecznienie, bo jej pędy są odporne na suszę. A uprawa lawendy wymaga minimalnego podlewania.

Kiedy przesadzać lawendę? Po tym, jak przekwitnie. Dobry moment na przesadzanie lawendy to czas przed przymrozkami, wczesna jesień. Przesadzanie lawendy można wykonać więc już we wrześniu, lub w październiku. Lawendę rosnącą w gruncie trzeba przesadzać co 2-4 lata. Lawenda rosnąca w doniczce potrzebuje jednak częstszego przesadzania i trzeba robić to co roku.

Jeśli nie uda ci się przesadzić lawendy przed pierwszymi przymrozkami, zrób to dopiero na wiosnę.

W uprawie lawendy kluczowa jest odpowiednia gleba. Jeśli nie jesteś pewien, jaką masz w ogrodzie, wykonaj prosty test, żeby sprawdzić jej pH. Posłuży ci do tego pehametr, czyli specjalny miernik, który kupisz w sklepach ogrodniczych. Optymalne pH podłoża dla lawendy powinno wynosić 6,5-7. Zasadowy odczyn ziemi jest dla niej idealny, bo roślina preferuje dobrą zawartość wapnia w glebie.

To dopiero początek, bo właściwe podłoże musi być też przepuszczalne i mieć dobry drenaż. Najlepsza jest mieszanka ziemi uniwersalnej i piasku. Za drenaż posłuży ci drobny żwir lub keramzyt. Wymieszaj je z podłożem lub wsyp niewielką ilość na dno każdego dołka. Dzięki temu woda nie będzie zatrzymywać się w obrębie bryły korzeniowej lawendy i prowadzić do gnicia rośliny.

fot. Przesadzanie lawendy/ Adobe Stock, Nataliia

Roślinę rosnącą w gruncie musisz najpierw ostrożnie wykopać. Przyda ci się ostry szpadel, którym łatwo przedostaniesz się do głębszych warstw podłoża. Zaznacz sobie kilkucentymetrowy obszar wokół lawendy, żeby uniknąć uszkodzenia korzeni w trakcie wykopywania. Wbij szpadel głęboko, poluzuj nim glebę i wyjmij lawendę. Im większa kępa, tym zabieg może być nieco trudniejszy, dlatego bądź ostrożny. Następnie usuń z korzeni nadmierną ilość ziemi.

Tak przygotowaną sadzonkę przenieś na nowe stanowisko w ogrodzie. Pamiętaj, że docelowo powinno być słoneczne, bo tylko na takim lawenda będzie obficie kwitła. Wykop dołek dla rośliny. Powinien być kilka centymetrów większy niż bryła korzeniowa, bo właśnie w takim najlepiej sadzić lawendę. Wypełnij luki wokół niej ziemią i podlej. Jeżeli przesadzasz kilka okazów jednocześnie i tworzysz z nich szpaler lub obwódkę, musisz wiedzieć, jak gęsto sadzić lawendę. Odstęp między roślinami powinien wynosić 60-70 cm.

Przesadzanie lawendy uprawianej w doniczce do ogrodu ma sens tylko wtedy, jeśli jest to lawenda wąskolistna. Jeśli miałeś na balkonie lawendę francuską, to jest to roślina jednoroczna i przesadzenie jej nic nie da. Nie przetrwa do kolejnego sezonu. Jeżeli przesadzasz lawendę wąskolistną z doniczki na rabatę, musisz zrobić wszystko tak jak w przypadku przesadzania w ogrodzie. W tym przypadku powinieneś jednak pamiętać jeszcze o tym, że po wyjęciu rośliny z pojemnika, musisz dobrze namoczyć bryłę korzeniową, zanim umieścisz ją w przepuszczalnej ziemi w ogrodzie.

Podczas sadzenia lawendy na nowym miejscu, a później także w trakcie uprawy, nie musisz jej zasilać żadnymi nawozami mineralnymi, aby ładnie kwitła. Lawenda najlepiej rośnie, w doniczce i w ogrodzie, gdy ziemia jest niezbyt bogata w składniki pokarmowe. Możesz za to w każdym dołku umieścić porcję kompostu albo podsypać nim bezpośrednio krzewinki wiosną lub jesienią.

