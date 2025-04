Dlaczego jesień to dobry termin na sadzenie drzew owocowych w ogrodzie? Właśnie teraz gleba ma idealną wilgotność i jest odpowiednio nagrzana po lecie. A takie warunki sprzyjają szybkiemu ukorzenianiu się nie tylko drzewek owocowych, ale też innych roślin. Szybko się przyjmą i rozpoczną wzrost na wiosnę. Pogoda to jednak nie wszystko. Aby drzewka dobrze się ukorzeniły, a potem rosły i owocowały, już na starcie musisz zadbać o kilka rzeczy. Kluczowy jest wybór odpowiedniego miejsca do posadzenia konkretnego gatunku, przygotowanie podłoża i umieszczenie bryły korzeniowej na właściwej głębokości.

Jesienią najlepiej sadzić drzewka owocowe z odkrytym systemem korzeniowym. W ich przypadku zabieg należy zakończyć do połowy listopada. Sadzenie drzewek w doniczkach można wykonywać od wiosny do jesieni, ale termin jesienny jest dla nich bardziej wskazany z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe. Z kolei rośliny, które są sprzedawane w tzw. balocie (bryła ziemi owinięta jutą), możesz sadzić dłużej, nawet do grudnia, ponieważ tkanina zabezpiecza korzenie przed przemarznięciem i z czasem ulega rozkładowi. Przed umieszczeniem w dołku musisz ją tylko częściowo odsłonić. Morele i brzoskwinie lepiej sadzić wiosną, ponieważ są bardzo wrażliwe na chłód. Za to do gatunków, które można sadzić jesienią w przydomowym sadzie lub po prostu w ogrodzie, należą:

jabłoń,

grusza,

śliwa,

wiśnia,

czereśnia,

orzech włoski.

Po wyborze gatunku, zastanów się jeszcze nad odmianami. Wybór jest tak duży, że z łatwością dopasujesz odmianę, biorąc pod uwagę m.in. wielkość owoców, stopień ich słodkości czy termin owocowanie. Odpowiedni dobór odmiana drzewka owocowego pozwoli ci cieszyć się smakiem samodzielnie wyhodowanych owoców przez kilka miesięcy.

Aby osiągnąć sukces w uprawie, pamiętaj, że duże znaczenie ma jakość sadzonki. Najlepsze są rośliny pochodzące z kwalifikowanych szkółek ogrodniczych. Jak wybrać sadzonki drzew owocowych? Przede wszystkim zwróć uwagę na jej wysokość (minimum to 80 cm), grubość pnia (ok. 1,5-2 cm) i kształt korony (jak wyglądają pędy, czy nie są połamane). Koniecznie obejrzyj też korzenie. Nie mogą być przesuszone, bo wtedy drzewko na pewno się nie przyjmie. Nie powinny być też połamane i uszkodzone, np. pogryzione przez szkodniki. Bryła korzeniowa musi być zwarta.

Miejsce posadzenia drzewka owocowego ma ogromne znaczenie dla przyszłych plonów. Zdecydowana większość preferuje stanowiska słoneczne. Odpowiednia dawka słońca gwarantuje dobry wzrost, a także rozwój i wybarwienie owoców. Pamiętaj też, że uprawie drzewek owocowych bardzo sprzyja miejsce zaciszne i osłonięte od wiatru. W półcieniu na pewno poradzą sobie czereśnia i wiśnia. Pozostałe gatunki w takich warunkach mają mało szanse na to, by pokazać swoją siłę owocowania. Podłoże, w którym masz zamiar posadzić wybrane drzewko owocowe, musi być przepuszczalne. To najważniejsza zasada. Jeśli gleba jest zbita, koniecznie wymieszaj ją z piaskiem (w proporcji 1:1). Możesz też dołożyć porcję kompostu, który dodatkowo wzbogaci ziemię w składniki odżywcze.

Najważniejsze na tym etapie jest wykopanie dołka. Musisz wykopać na tyle szeroki, żeby zmieścił całą bryłę korzeniową. Najlepiej przyjąć zasadę, że powinien być dwa razy większy niż bryła. Tę samą zasadę zastosuj także w przypadku głębokości otworu. W tak przygotowanym umieść sadzonkę i sprawdź, czy korzenie leżą swobodnie. Jeśli tak, możesz zasypać dołek ziemią, lekko potrząsając przy tym rośliną. Dzięki czemu ziemia na pewno wpadnie w każdą szczelinę. Na koniec udepcz ziemię wokół pnia, aby usunąć nagromadzone powietrze. Następnie obficie podlej drzewko. Te same zasady obowiązują, jeśli chcesz posadzić w ogrodzie także drzewa ozdobne.

Nie jest to niezbędny etap sadzenia, ale nie warto go pomijać. Stabilizacja drzewka na tym etapie sprawi, że po prostu będzie się trzymać w pionie, co jest ważne szczególnie na etapie intensywnego wzrostu. Ustaw palik kilka centymetrów od pnia, wbij go w ziemię i przymocuj do pnia sznurkiem z włókna kokosowego. Taka podpora ma znaczenie w pierwszych latach uprawy. Jeżeli po kilku latach drzewko będzie na tyle silne, by się nie pochylać pod wpływem wiatru, wtedy możesz zrezygnować z palika.

