Już tego lata możesz cieszyć się pięknymi hortensjami w swoim ogrodzie. Wiosna to najlepsza pora, by je posadzić do gruntu. Ale jeśli korzystasz z gotowych sadzonek, możesz to zrobić przez cały sezon wiosenno-letni, a nawet jeszcze jesienią.

Reklama

Kiedy sadzić hortensje

Wszystkie gatunki i odmiany hortensji można sadzić od kwietnia do października. Jeśli chcesz to zrobić wiosną, pamiętaj, by przez cały okres wegetacyjny sadzonkę obficie podlewać. W kwietniu i maju trzeba uważać na przymrozki. Gdyby temperatura miała spaść poniżej zera, młode hortensje należy okryć, choćby kartonami.

Wybierając na sadzenie termin jesienny, nie zwlekaj z tym zbyt długo, by roślina przed nadejściem mrozów zdążyła się ukorzenić i zaaklimatyzować. Październik to dobry czas, bo roślina zgubiła już liście. Potem trzeba ją też dobrze zabezpieczyć na zimę.

Istotna jest też pora dnia. Upał i silne słońce nie ułatwi hortensji aklimatyzacji. Najlepiej do sadzenia przystąpić w godzinach porannych. Jeśli w dodatku dzień będzie pochmurny, to bardzo dobrze.

Jak sadzić hortensje ogrodowe

Najlepsza lokalizacja dla hortensji to miejsce przy północnej ścianie budynku. Dzięki temu zimą nie przemarznie, a latem nie będzie narażona na ostre słońce. Jeśli nie jest to możliwe, poszukaj dla niej półcienistego, zacisznego zakątka. Jak sadzić hortensje?

Dół pod hortensję powinien być dwukrotnie większy od jej bryły korzeniowej. Ziemię – rozdrobnioną, napowietrzoną i wilgotną – wymieszaj z piachem oraz lekko kwaśnym torfem, tzw. torfem przejściowym. Sadzonkę umieść prawie równo z gruntem, jedynie wokół korzeni zostaw lekki dołek do podlewania. Ziemię uciśnij, podsyp obornikiem granulowanym albo biohumusem. Przez pierwszy miesiąc pamiętaj o obfitym podlewaniu.

Reklama

Czytaj także:

Hortensje na balkonie i w ogrodzie - jak je uprawiać?

Kiedy przyciąć hortensję – i jak to zrobić, by pięknie zakwitła

Hortensja bukietowa – najpiękniejsze odmiany do ogrodu i na balkon