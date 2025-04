Wiosenne przycinanie ketmii syryjskiej, czyli hibiskusa, warto przeprowadzać raz na sezon. Dotyczy to zarówno młodych, jak i starych odmian. Przycinanie hibiskusa pozwala mu rosnąć szybciej i bardziej obficie kwitnąć. Jak się za to prawidłowo zabrać?

Reklama

Spis treści:

Ketmię syryjską najlepiej jest przycinać wczesną wiosną. Odpowiedni moment to marzec i kwiecień. Kiedy przeminą mrozy, możesz pozbyć się wysuszonych, starych i odmrożonych pędów oraz liści czy kwiatostanów.

Przycinać trzeba zarówno hibiskus na balkonie, jak i bezpośrednio w gruncie. Zasada jest taka, że lepiej podciąć go trochę za mało, niż zbyt mocno. Dodatkowo miej na uwadze, że przez kilka miesięcy po cięciu hibiskus może nie kwitnąć.

fot. Przycinanie ketmii syryjskiej/Adobe Stock, soulbeat

Czy obcinać przekwitłe kwiaty hibiskusa?

Tuż po przekwitnięciu dobrze jest usunąć kwiaty, aby nie pobierały wody i substancji odżywczych. Lekkie przycięcie hibiskusa tuż po okresie kwitnienia pozwoli roślinie wzmocnić się przed zimą i odbić obfitym kwitnieniem po wiosennym przycinaniu.

Co więcej, przycinanie uschniętych kwiatów i pędów sprawia, że składniki odżywcze wykorzystywane są do zdrowego, harmonijnego wzrostu w kolejnym sezonie, co jest ogromną wartością dla ketmii.

Cięcie hibiskusa jesienią

Nie powinno się jednak mocno ciąć hibiskusa jesienią. Ketmia kwitnie od lipca aż do końca października. Po tym czasie jedynie usuń kwiatostany i nieznacznie przytnij przesuszone pędy, jeśli takie będą. Następnym krokiem będzie dopiero przygotowanie hibiskusa do nadchodzących mrozów.

Konkretnym przycinaniem zajmij się dopiero wiosną - w ten sposób ketmia będzie pięknie kwitła i mocno się rozrośnie, tworząc piękną ozdobę balkonu czy ogrodu.

Hibiskus ma konkretne upodobania co do stanowiska i stopnia podlewania. Odpowiednia opieka sprawi, że pięknie zakwitnie. Przede wszystkim lubi on duże ilości światła, jednak nie może być wystawiony na działanie bezpośredniego nasłonecznienia - w ten sposób często dochodzi do poparzenia liści.

Jeśli hodujesz ketmię w donicy, pamiętaj, że nie lubi ona częstego przestawiania. Kiedy już znajdziesz jej miejsce, powinna tam zostać przynajmniej do zakończenia kwitnienia. Nie podlewaj też jej nadmiernie. Przelanie może doprowadzić do gnicia korzeni.

fot. wiosenne przycinanie hibiskusa/Adobe Stock, danielskyphoto

Odpowiednio przycinany i pielęgnowany hibiskus będzie rośliną wieloletnią. W naszych warunkach klimatycznych najczęściej nadziemna część obumiera na zimę, aby na wiosnę odrodzić się z dobrze zachowanej bryły korzeniowej.

Pamiętaj, aby chronić ją przed bardzo niskimi temperaturami oraz odpowiednio przycinać tuż po ustąpieniu przymrozków.

Czytaj także:

Kwiaty kwitnące jesienią

Krzewy ozdobne długo kwitnące

Co posadzić obok azalii?