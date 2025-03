Karczownik (Arvicola amphibius), znany również jako szczur wodny, to gryzoń, który może być uciążliwym szkodnikiem. To duży przedstawiciel nornikowatych, który potrafi wyrządzić znaczne szkody w uprawach, kopiąc tunele i podgryzając korzenie roślin. Zanim jednak zdecydujesz się na drastyczne środki, warto poznać humanitarne metody, które pomogą odstraszyć tego nieproszonego gościa bez szkody dla niego i środowiska.

Karczownik jest dość łatwy do rozpoznania i jest prawdziwym słodziakiem. Jeśli o mnie chodzi, wolałabym go raczej karmić, kochać i opiekować się, niż odstraszać lub zwalczać, ale posiadacze ogrodów lub pól uprawnych nie są zwykle zadowoleni z jego wizyt.

Ciało karczownika jest masywne, o długości do 20 cm, z krótkim ogonem. Jego sierść jest gęsta i brązowa, a pyszczek krótki i tępy. Może przypominać nornicę lub małego świstaka. Gryzoń ten jest zwierzęciem wodnym i to tam najczęściej "zamieszkuje", ale z powodzeniem porusza się także po lądzie, szukając tam pożywienia.

Najczęściej podgryza korzenie, bulwy i cebule roślin, a także ich obumarłe elementy. Karczowniki prowadzą raczej nocny tryb życia i nie zapadają w sen zimowy, przez co mogą żerować w naszych ogrodach przez cały rok.

Obecność karczownika w ogrodzie można rozpoznać także poprzez wydrążone w ziemi tunele oraz usypane kopce. Wyglądają one bardzo podobnie do tych, które robią krety, natomiast mogą być nieco mniejsze.

Karczowniki wychodzą na powierzchnię przede wszystkim nocą, a więc rano możesz zobaczyć nowe kopce, które wydrążyły i usypały.

Istnieje wiele skutecznych, a jednocześnie humanitarnych sposobów na odstraszenie karczownika, aby nie był zainteresowany wizytami w twoim ogrodzie. Przede wszystkim możesz sięgnąć po siatki ochronne - umieszczenie ich wokół korzeni roślin może skutecznie zabezpieczyć je przed karczownikami. Siatki powinny być zakopane na głębokość co najmniej 30-40 cm.

Dodatkowo możesz w ogrodzie posadzić rośliny, których zapach jest dla karczowników nieprzyjemny. Sadzenie ich w strategicznych miejscach może pomóc w odstraszeniu tych i innych gryzoni. Do roślin tych zaliczamy przede wszystkim: czosnek, cebula, korzeń czarnego bzu i mięta. Również niewielkie ilości octu lub amoniaku, wlane do tuneli karczowników, mogą działać odstraszająco. Należy jednak pamiętać o umiarze, aby nie zanieczyścić gleby.

Możesz zainwestować także specjalne odstraszacze dźwiękowe lub wibracyjne, które emitują nieprzyjemne dla gryzoni fale i skutecznie zniechęcają je do wizyt w ogrodzie. Gadżety te mogą być też skutecznym sposobem na krety.

Karczowniki mają także naturalnych wrogów, są to głównie jeże, łasice i koty. Jeśli twój ogród regularnie odwiedzają np. jeże, zapewnij im komfortowe warunki oraz dostęp do świeżej wody czy jedzenia, a one odwdzięczą się, chroniąc twój ogród przed szkodnikami.

