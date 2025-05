Choć to gnojówka z pokrzywy wciąż cieszy się popularnością wśród ogrodników, coraz więcej osób sięga po mniej znane, ale równie skuteczne alternatywy, między innymi po gnojówkę z czarnego bzu. Przygotowana w odpowiednich proporcjach nie tylko wzmacnia truskawki i wspiera ich rozwój, ale także odstrasza niektóre szkodniki. Dzięki niej krzaczki owocują obficiej, a owoce są słodsze i bardziej soczyste.

Jak działa gnojówka z czarnego bzu?

Czarny bez to doskonały składnik domowych nawozów. W jego liściach znajdują się azot, potas, wapń i flawonoidy, które wspierają wzrost roślin i poprawiają ich odporność. Gnojówka z bzu to prawdziwy roślinny koktajl wzmacniający - wspiera uprawę truskawek, rozwój korzeni i poprawia kwitnienie oraz owocowanie truskawek.

Co więcej, czarny bez ma naturalne właściwości odstraszające niektóre szkodniki, takie jak mszyce, opuchlaki czy przędziorki, dzięki czemu rośliny są mniej narażone na uszkodzenia i choroby. Regularne podlewanie truskawek takim nawozem już od wiosny może przynieść naprawdę spektakularne efekty. Będą jędrne i intensywnie czerwone, a w smaku bardzo słodkie.

Jak zrobić gnojówkę z czarnego bzu do truskawek?

Przygotuj kilogram świeżo zebranych liści, kwiatów i niezdrewniałych pędów czarnego bzu oraz 10 litrów wody, tworząc w ten sposób złotą proporcję 1:10.

Zebrane części roślin umieść w dużym wiadrze lub beczce (ważne: nie używaj pojemników metalowych, bo mogą reagować z fermentującą cieczą). Zalej wodą i odstaw w ciepłe, nasłonecznione miejsce na 7-10 dni. Codziennie przemieszaj całość, bo to przyspieszy proces fermentacji. Po tym czasie ciecz stanie się ciemna i intensywnie pachnąca – to znak, że gnojówka jest gotowa do użycia.

Gotowy nawóz przecedź przez sito lub gazę i przechowuj w zamkniętym pojemniku, najlepiej w chłodnym miejscu. Możesz ją przechowywać do 2 tygodni albo wykorzystać od razu.

Gnojówka z czarnego bzu poprawia owocowanie i smak truskawek, a dodatkowo odstrasza szkodniki, fot. Adobe Stock, Екатерина Савёлова

Jak stosować gnojówkę z bzu do truskawek?

Przed użyciem gnojówkę z czarnego bzu trzeba odpowiednio rozcieńczyć - najlepsza proporcja do truskawek to ponownie 1:10, czyli jedna część gnojówki na dziesięć części wody. Tak przygotowanym roztworem podlewaj rośliny bezpośrednio u nasady, omijając liście i owoce, aby uniknąć podrażnień i nieprzyjemnego zapachu.

Zabieg najlepiej wykonywać rano lub późnym popołudniem, tak aby uniknąć ostrego słońca. Wystarczy jedno podlewanie co 7-10 dni, aż do momentu rozpoczęcia owocowania.

Na około dwa tygodnie przed planowanym zbiorem warto przerwać nawożenie, by smak owoców pozostał czysty i naturalny. Efekty regularnego stosowania pojawią się szybko - truskawki będą silniejsze, zdrowsze i znacznie obfitsze w plony.

