Mówi się: „daj jedną kroplę jodu, a nie poznasz swojego ogrodu”. Ten tani środek powszechnie stosowany do odkażania, może przydać się także w ogrodnictwie. Jodyna w ogrodzie stosowana w niewielkiej ilości wzbogaca glebę w jod, którego niedobór może szkodzić roślinom.

Mała butelka jodyny kosztuje kilka złotych, za to wystarczy na to, by odżywić cały ogród i to przez cały sezon. Z jodyną nie wolno przesadzać - kilka kropli na kilka litrów wody wystarczy, by cieszyć się dobrymi plonami.

Przyspiesza wzrost sadzonek i poprawia ich odporność na choroby i niekorzystne czynniki środowiskowe,

przyspiesza pączkowanie i zawiązywanie owoców,

zwalcza większość grzybów, bakterii (w tym popularnego mączniaka),

jod uczestniczy w fotosyntezie i wymianie azotowej,

chroni korzenie roślin przed gniciem,

zwiększa plony,

zwalcza szkodniki.

Stosując jodynę w ogrodzie trzeba uważać, by opryskiem z jodyny nie zmoczyć liści ani łodyg. Może poparzyć roślinę, a młode sadzonki - spalić.

Jodyna w ogrodzie jako nawóz

Jako nawóz do pomidorów, ogórków, truskawek, papryki czy kapusty roztwór z jodyny stosuje się raz na 3-4 tygodnie.

Na 10 litrów wody daj 40 kropli jodyny.

Każdą roślinę podlej 0,5 litra roztworu.

Jodyna w ogrodzie na mączniaka

Oprysk z jodyny dobrze radzi sobie z mączniakiem prawdziwym, który często atakuje porzeczki, młode ogórki, pomidory, dynie, piwonie, chryzantemy i róże.

Przygotuj: 9 litrów wody, 1 litr mleka, 1 ml jodyny, 1 łyżkę mydła w płynie. Roztwór wymieszaj i przelej do opryskiwacza. Opryskaj rośliny. Zabieg powtarzaj co 2 tygodnie, aż choroba ustąpi.

fot. Adobe Stock

Oprysk z jodyny na pomidory

Pomidory i ziemniaki często atakuje niebezpieczna zaraza - Phytophthora, która może atakować rośliny z gleby, zanieczyszczonych grzybem narzędzi lub od rosnących obok chwastów.

W 10 litrach wody i 1 litrze odtłuszczonego mleka rozpuść 15 kropli roztworu jodu. Roztworem spryskaj rośliny 2-3 razy, zachowując 2 tygodnie odstępu między kolejnymi opryskami.

Przed zarazą zabezpiecza także mieszanka jodyny i krochmalu.

Składniki:

2 szklanki wody,

1 szklanka deszczówki,

3 ml octu 10%,

2 ml jodyny,

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej.

Sposób przygotowania:

Zagotuj 1,5 szklanki wody. W pół szklanki zimnej wody rozmieszaj mąkę ziemniaczaną. Dodaj do gotującej się wody, gotuj przez minutę. Do 1,5 l butelki wlej deszczówkę, krochmal, ocet i jodynę. Wymieszaj, potrząsając butelkę. Dolej do pełna deszczówki.

Roztwór jodu możesz stosować także jako nawóz do osłabionych roślin doniczkowych.

Przygotuj 10 litrów wody, wlej 40 kropel jodyny, wymieszaj. Podlewaj rośliny doniczkowe na wilgotną glebę, lejąc blisko ścianek doniczki (nigdy nie lej na łodygę).

