Jodła koreańska jest odporna na mróz, za to źle znosi suszę. Pięknie prezentuje się w roli świątecznej choinki, igły zrzuca zdecydowanie wolniej niż świerk.

Jodła koreańska to zimozielone drzewo iglaste, które cechuje szlachetny wygląd. Abies koreana pochodzi z Korei, gdzie porasta tereny górskie. Do najbardziej znanych odmian jodły koreańskiej należą:

Aurea - rośnie bardzo wolno, cechuje się zielono-żółtymi igłami;

- rośnie bardzo wolno, cechuje się zielono-żółtymi igłami; Brevifolia - również rośnie wolno, jest odmianą karłowatą, dobra do małych ogrodów;

- również rośnie wolno, jest odmianą karłowatą, dobra do małych ogrodów; Green Carpet - w przeciwieństwie do innych odmian, ta rośnie bardziej wszerz niż w górę, nie wytwarza jednego głównego pędu;

- w przeciwieństwie do innych odmian, ta rośnie bardziej wszerz niż w górę, nie wytwarza jednego głównego pędu; Pinocchio - odmiana karłowata, drzewka charakterystycznie zaokrąglają się ku górze;

- odmiana karłowata, drzewka charakterystycznie zaokrąglają się ku górze; Tundra - odmiana karłowata, idealna do uprawy w donicach;

- odmiana karłowata, idealna do uprawy w donicach; Kórnik - uzyskana w polskim arboretum w Kórniku, odporna na zanieczyszczenia powietrza i mróz.

Jodły odmian o żółtawym wybarwieniu igieł powinny rosnąć na stanowisku półcienistym - w pełnym słońcu mogłyby ulec poparzeniu.

Jodła koreańska i jodła kaukaska to - zaraz po świerku - najczęstszy wybór Polaków w kwestii świątecznej choinki. Jodły prezentują się we wnętrzach przepięknie - mają głęboki, zielony kolor i są naprawdę trwałe.

Jodła koreańska jest nawet uważana za najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową. Jej piękne, ciemnozielone igły nie kłują, a pokrój drzewka jest symetryczny i regularnie zwęża się ku górze.

Oto dlaczego warto kupić jodłę koreańską na Święta:

jest trwała, cięta jodła wytrzyma kilka tygodni ;

; ma niekłujące igły;

idealna dla alergików: nie wydziela zapachu.

Osoby z dobrym węchem oczywiście nie stwierdzą, że jodła koreańska nie pachnie - pachnie, ale dopiero przy mocnym potarciu igieł. Nie jest to zapach drażniący.

Jodła koreańska cięta czy w donicy?

Jodła koreańska rośnie dosyć wolno, więc jeśli już masz ją w swoim ogrodzie, szkoda byłoby ją ścinać. Możesz ją wykopać i na 2 tygodnie przenieść do domu, a później ponownie ją wysadzić.

Ile kosztuje jodła koreańska?

Jodła koreańska w roli bożonarodzeniowej choinki jest sprzedawana głównie w donicy. Nie są to zwykle duże okazy, choć zdarzają się i takie. Ceny jodły koreańskiej wysokiej na 1,5 - 2 metry waha się w granicach 120 - 200 zł.

Kupując jodłę koreańską poza sezonem świątecznym, cena zależy od wielkości sadzonki. Te najmniejsze, o wys. kilku centymetrów kosztują nawet 1 zł za sztukę, za sadzonki jodły koreańskiej o wysokości przekraczającej 80 cm zapłacisz około 20 zł.

Zdania na temat uprawy jodły koreańskiej są podzielone - jedni powiedzą, że jest łatwa w uprawie, inni przestrzegają przed tym, że ma duże wymagania. My polecamy przekonać się o tym osobiście. Jak? Sadząc jodłę koreańską do gruntu lub w donicy.

Jak sadzić jodłę koreańską?

Aby sosna koreańska się przyjęła, najlepiej wybrać mniejszą sadzonkę, o wysokości 30 - 40 cm. Nie bez znaczenia jest wybór odpowiedniego stanowiska: zacisznego, słonecznego, a jednocześnie wilgotnego, np. w pobliżu oczka wodnego lub w ogrodzie z systemem nawadniającym.

Wybór dobrego podłoża i miejsca pod uprawę to więcej niż połowa sukcesu. Później wystarczy tylko na bieżąco reagować na ew. symptomy chorobowe.

Jodły koreańskiej nie trzeba chronić przed mrozem, ale już silny wiatr może jej zaszkodzić. Jodła lubi stanowiska słoneczne - wówczas pięknie się zagęszcza w koronie.

Jaka gleba do uprawy jodły koreańskiej?

Podłoże jodły koreańskiej powinno być lekko kwaśne, gliniasto-piaszczyste, półprzepuszczalne, z dobrym dostępem do wilgoci. Młode drzewka warto podsypywać korą sosnową. Pamiętaj też o jej uzupełnianiu w miarę potrzeby.

Jak szybko rośnie jodła?

Jodła ta rośnie bardzo wolno. W Polsce dorasta najwyżej do 8 metrów. Aby osiągnąć wzrost 3 - 4 metrów potrzebuje nawet 30 lat.

Jodła koreańska odmiany karłowatej zwykle dorasta do 1 metra, także rośnie wolno, może przybierać formę kulistą, jest za to wyjątkowo dekoracyjnym iglakiem.

Kiedy jodła koreańska osiągnie wysokość 1 metra, mogą pojawić się już ozdobne szyszki o fioletowo-niebieskim kolorze.

Kiedy przycinać jodłę koreańską?

Jodła koreańska właściwie nie wymaga przycinania, głównie z uwagi na powolny wzrost. Rośnie symetrycznie. Przycinanie jodły jest konieczne, gdy pędy są chore i osłabiają kondycję rośliny.

Opadanie igieł jodły nie jest samo w sobie zjawiskiem niepokojącym. Jodła koreańska zrzuca stare igły co kilka lat, wymieniając je na nowe. Najlepiej widać to na wieloletnich drzewach.

Jodła koreańska jest dosyć odporna na choroby i rzadko atakowana przez szkodniki, jednak jeśli żółknie i gubi igły, najpewniej coś jej dolega.

Jeśli jodła koreańska zaczęła żółknąć od środka, czyli od pnia, a następnie brązowieć zaczęły poszczególne pędy aż do końców gałęzi, bardzo możliwe, że reaguje tak na suszę. Koniecznie trzeba zadbać o jej właściwe nawodnienie.

Należy także bardzo dokładnie obejrzeć pędy i sprawdzić, czy na spodniej stronie igieł nie żeruje przypadkiem mszyca.

Ochojnik jodłowy - szkodnik jodły koreańskiej

Atak ochojnika jodłowego, czyli dosyć popularnej na jodłach mszycy objawia się m.in. żółknięciem igieł. Mszyce przypominają białe kłaczki, ich działanie może doprowadzić do zamierania całych pędów. Aby zwalczyć mszyce konieczne będzie użycie środka chemicznego.

Choroby grzybowe

Jeśli twoje drzewko zaatakowała osutka zwyczajna jodły, czyli popularna choroba iglaków, niezbędna okaże się walka za pomocą dostępnych preparatów grzybobójczych. Staraj się nie zraszać pędów rośliny, ale podlewać ją bezpośrednio przy podłożu.

Fytoftoroza to groźna choroba grzybowa, która doprowadza do szybkiego obumierania poszczególnych pędów, a w konsekwencji wyniszcza drzewo i doprowadza do śmierci rośliny. Walka z nią jest syzyfową pracą, niestety równie łatwo atakuje rośliny rosnące w sąsiedztwie.

Zanim na miejscu jodły posadzisz inne drzewko, koniecznie odkaź glebę.

