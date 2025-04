Jest kwaśny, żrący i ma nieprzyjemny zapach. Na mączlika zadziała jednak jak płachta na byka - to skuteczna pułapka

Ocet na mączlika to znany domowy sposób, który jest skuteczny zarówno w przypadku niewielkiej infekcji, jak i ogrodowej plagi. Mączlik to popularny szkodnik, występujący w Polsce w kilku odmianach. Szybko się rozmnaża i może być bardzo destrukcyjny dla twojego warzywniaka oraz roślin ozdobnych. Zobacz, jak go zwalczyć.