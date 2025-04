Gdy sezon w ogrodzie dobiega końca, jednym z ważnych zabiegów, który należy wykonać, jest jesienne cięcie krzewów owocowych. Należy je przeprowadzić, zanim krzewy wejdą w stan spoczynku i zanim pojawią się przymrozki. Taki zabieg przeprowadzony jesienią wpływa korzystnie nie tylko na kondycję krzewów owocowych, ale też na ilość i jakość owoców w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Pamiętaj, że oprócz właściwej techniki cięcia, niezbędny jest również odpowiedni sprzęt. Do cięcia krzewów owocowych, a zwłaszcza młodych pędów, najlepszy jest niewielki sekator kowadełkowy lub nożycowy. W przypadku starszych pędów komfort cięcia zapewni większy sekator oburęczny. Bez względu na model sekator zawsze powinien być ostry, żeby nie uszkodzić gałązek. Które krzewy owocowe można przycinać w październiku i listopadzie? Sprawdź nasze porady.

Ciepłe jesienne dni to dobry czas na formowanie nie tylko krzewów owocowych najpopularniejszych w uprawie, czyli borówki, agrestu, malin i porzeczek. W wielu ogrodach również inne krzewy i pnącza owocowe czekają na przycięcie pędów i sprawny ruch sekatorem. Które również możesz ciąć jesienią? Oto pełna lista:

aktinidia,

winorośl,

jeżyna,

malinojeżyna,

cytryniec chiński,

dereń jadalny,

jagoda kamczacka,

porzeczkoagrest,

rokitnik.

W ciągu pierwszych kilku lat krzewy borówki amerykańskiej nie wymagają formowania. Usuwaj wówczas tylko chore i uszkodzone gałązki. Dopiero po piątym roku uprawy musisz zadbać o regularne przycinanie gałęzi. Starsze krzewy owocują bujnie, ale brakuje im wtedy już siły na zawiązywanie młodych pędów i wypuszczanie liści. Kluczowe jest zatem, żebyś co roku wycinał dwa możliwie najstarsze pędy, przykładając sekator jak najbliżej podłoża. Skróć też wtedy wszystkie dwuletnie i starsze pędy boczne, które rodzą najmniej owoców. Nie przycinaj za to młodych jednorocznych gałązek wyrastających z karpy. Co roku wyrasta zwykle jedna lub dwie, więc łatwo je rozpoznasz. Po cięciu na krzewie borówki amerykańskiej powinno pozostać 5-8 silnych pędów. Dobrze, jeśli przycinanie wykonasz do końca października, ale jeśli pogoda sprzyja, możesz to zrobić nawet do połowy listopada. Mimo że niektóre rośliny można przycinać po przymrozkach, to borówka do nich nie należy, dlatego obserwuj prognozę pogody. Jeśli nie zdążysz z jesiennym cięciem, poczekaj do wiosny i wykonaj zabieg w marcu.

Jesienne cięcie agrestu przypada na przełom października i listopada, ale nie jest to zabieg konieczny, jeśli wykonałeś przycinanie tuż po zbiorach. Formowanie agrestu należy rozpocząć dopiero po trzecim roku uprawy. Wcześniej nie jest potrzebne. Od trzeciego roku wykonuj cięcie prześwietlające, czyli usuwaj nadmiernie zagęszczone gałęzie. Jeśli tego nie zrobisz, owocowanie będzie coraz słabsze. Najwięcej pąków kwiatowych wiosną zawiązuje się na dwu- i trzyletnich gałęziach, dlatego musisz zadbać, aby było ich jak najwięcej. W tym celu co roku przytnij tuż nad ziemią (ok. 2 cm) 2-3 najstarsze pędy. Usuń też wszystkie wiotkie odrosty wyrastające u podstawy krzewu.

Najpopularniejsza w ogrodzie jest uprawa porzeczki czerwonej. Owocuje ona najczęściej na pędach jednorocznych i dwuletnich. Aby było ich dużo na krzewie, musisz co roku wykonać silne cięcie prześwietlające, ale dopiero od czwartego roku uprawy. Usuń wtedy wszystkie nadmiernie krzyżujące się i pokładające się gałęzie, przez które wnętrze krzewu jest słabo doświetlone. Cięcie porzeczek wykonuj tuż po zbiorach lub jesienią, ale nie później niż do połowy listopada. Prześwietlanie krzewu to zabieg kosmetyczny. O wiele ważniejsze jest cięcie formujące, które również należy wykonywać od czwartego lub nawet piątego roku uprawy. Podczas tego zabiegu usuń 2-3 najstarsze gałęzie u nasady. Można je łatwo rozpoznać, bo mają ciemniejszy kolor niż młode. Skróć również jednoroczne przyrosty o 1/3 długości, aby porzeczka mogła się prawidłowo rozkrzewiać.

Owocowanie porzeczki po cięciu/ Adobe Stock, Markus

Nie bez powodu istnieje podział na jesienne i wiosenne przycinanie malin. W październiku i listopadzie możesz przycinać tylko tzw. maliny letnie, czyli odmiany, które wydały plon latem i nie powtarzają owocowania aż do jesieni. Przytnij wówczas wszystkie ciemniejsze dwuletnie gałęzie tuż przy samej ziemi. Musisz też wykonać cięcie prześwietlające zielonych jednorocznych pędów tak, by na krzewie zostało 4-6 takich gałązek. Takie zagęszczenie jest optymalne i sprzyja odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Maliny jesienne powtarzające owocowanie przycinaj zawsze na wiosnę.

