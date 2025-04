Jesienne kwiaty ogrodowe

1. Rudbekie

Zaczynają kwitnąć w połowie lata, ale niektóre odmiany zostają z nami do pierwszych przymrozków. Tworzą piękne naturalistyczne kompozycje, także z innymi roślinami. Dobrze rosną w każdej glebie, lubią miejsca słoneczne lub półcieniste, suche. Bardzo łatwo i szybko rozmnażają się z samosiewek, które wiosną kiełkują wokół rośliny matecznej. Można też dzielić kępy na wiosnę, gdy bylina wzejdzie.

Przekwitnięte kwiatostany należy usuwać, by roślina mogła wypuścić nowe pąki i ponownie zakwitnąć.

2. Miechunka

Jej ozdobą są kielichy kwiatów, które po przekwitnieniu silnie się rozrastają, przybierają kształt lampionu, a na jesieni wybarwiają się na intensywny czerwonopomarańczowy kolor. Gdy porusza nimi wiatr, delikatnie szeleszczą. Miechunka szybko się rozprzestrzenia w ogrodzie trzeba więc sadzić ją samotnie lub w towarzystwie takich roślin, które nie dadzą się zagłuszyć. Lubi glebę żyzną, przepuszczalną, raczej nie kwaśną oraz słoneczne miejsce.

3. Rozchodnik okazały

Należy do najmniej wymagających roślin, udaje się nawet na skrajnie ubogiej i suchej glebie. Zadowala się minimalnymi opadami, nie trzeba go podlewać, nie szkodzą mu palące promienie słońca. Jak wskazuje nazwa – rozchodnik – roślina "rozchodzi" się po ogródku i bardzo łatwo sama się rozmnaża. Zakwita późnym latem, gdy większość roślin traci już swoją urodę i kwitnie aż do mrozów. Jest bardzo efektowna, zwłaszcza jeśli posadzimy ją w większych, zwartych kępach.

4. Jeżówki

Mają niezwykle atrakcyjne kwiaty w różnych kolorach. Roślina wymaga dość żyznej przepuszczalnej, niezbyt suchej ziemi i nasłonecznionego miejsca. Wyrasta na wysokość nawet do 80 cm, dlatego czasami dobrze jest ją podwiązać. Kwitnie od lipca do października. Rozmnaża się ją z karp korzeniowych, które najlepiej dzielić i sadzić na nowe miejsce wiosną

Jesienne kwiaty na balkon

5. Wrzosy

Są niewielkie, więc idealnie nadają się do balkonowych skrzynek. Wymagają kwaśnego podłoża (pH 4), takiego, jak w lesie. Nie znoszą natomiast obecności wapnia w glebie ani w wodzie używanej do podlewania. Ziemia powinna być piaszczysta, przepuszczalna, nie za sucha, co do żyzności, roślina nie ma specjalnych wymagań. Powierzchnię między krzewami warto zawsze wyścielić wilgotnym torfem. Roślina najlepiej rośnie w miejscach nasłonecznionych. Podlewamy ją rzadziej, ale obficie, częste zraszanie grozi atakiem szarej pleśni.

6. Rozchodnik lubczykowy

Ma bardzo oryginalny, niski, pokrój. Osiąga 15 cm wysokości. Pędy są gęsto pokryte niebieskawymi liśćmi. Ładnie się pokładają. Drobne, niepozorne niebieskopurpurowe kwiaty zebrane są w gęste kwiatostany. Pojawiają się w sierpniu i kwitną do późnej jesieni.

7. Golteria pełzająca

Jest niską zimozieloną krzewinką z grupy roślin wrzosowatych. Dorasta do 10-15 cm wysokości, szeroko się rozrasta dzięki podziemnym rozłogom. Jej największą ozdobą są kuliste czerwone owoce o średnicy 1 cm, które pozostają na krzewach aż do wiosny. Roślina lubi lekką kwaśną glebę oraz słoneczne lub zacienione stanowisko. Golteria jest odporna na mrozy.