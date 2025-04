Jakie jesienne kwiaty na balkon warto posadzić, aby ozdobić przestrzeń i nieco ocieplić chłodny, wrześniowy i październikowy czas? Rośliny, które nieodłącznie kojarzą się z jesienią, to nie tylko wrzosy i chryzantemy, choć oczywiście nie można o nich zapomnieć. Czym jeszcze warto obsadzić balkony i tarasy?

Przez lata miały łatkę kwiatów cmentarnych, a trzymane w domu kojarzyły się z przyciąganiem śmierci. Niepotrzebnie! Chryzantemy to piękne rośliny o dużych kwiatostanach w wielu kolorach. Kwitną od września do listopada – aż do pierwszych dużych przymrozków. Lubią słoneczne stanowiska i wilgotną glebę. Świetnie rosną zarówno uprawiane w gruncie, jak i w skrzyniach czy doniczkach.

Mogą osiągać naprawdę imponujące rozmiary i formować się w kształt kuli, dlatego dobrze będą prezentować się na większych balkonach lub wyeksponowane gdzieś na stoliku.

fot. Jesienne kwiaty na balkon: chryzantema/Adobe Stock, Мария Ежова

Trudno wyobrazić sobie jesień bez wrzosów na balkonie czy w domu. Te niezwykłe, wieloletnie rośliny o drobnych kwiatach. Są tanie, ale dość wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Czasem zakwitają już w drugiej połowie lipca, choć najczęściej ich czas to wrzesień. Zdarza się, że kwitną aż do końca listopada.

Wrzośce z kolei to małe krzewinki, bardzo podobne do wrzosów. Zwykle sadzi się je do gruntu, ale mogą rozwijać się także w większych donicach i skrzyniach.

Zarówno wrzosy, jak i wrzośce, lubią kwaśną glebę i umiarkowane podlewanie. Dobrze czują się w pełnym słońcu. Jeśli rosną w ziemi uniwersalnej lub gruncie, warto podlewać je wodą z dodatkiem soku z cytryny lub stosować specjalne nawozy.

fot. Jesienne kwiaty na balkon: wrzosy i wrzośce/Adobe Stock, abrilla

Astry, inaczej kwiaty marcinki lub michałki, to gatunek roślin jednorocznych i bylin. Pięknie prezentują się zarówno na małych, jak i dużych balkonach. Dobrze czują się także na rabatach i skalniakach.

Zakwitają już w sierpniu i kwitną aż do pierwszych przymrozków. W odpowiednich warunkach mogą mieć nawet 2 metry wysokości, choć taka sytuacja zdarza się raczej tylko wtedy, kiedy astry rosną w gruncie.

Mają niewielkie wymagania, jeśli chodzi o uprawę. Lubią słoneczne stanowisko i nie kwitną tak obficie w półcieniu. Potrzebują stale wilgotnej gleby, bo nie tolerują nawet krótkiej suszy. To chyba najpopularniejsze jesienne kwiaty na balkon.

fot. Jesienne kwiaty na balkon: astry/Adobe Stock, Danita Delimont

Hebe to niewielka, dekoracyjna roślina, która idealnie sprawdza się w donicach i skrzyniach. Lubi towarzystwo wrzosów i ma do nich podobne wymagania. Jednocześnie jest wrażliwa na zimno i nie toleruje mrozów.

W naturalnych warunkach może dorastać nawet do 2 metrów, jednak w Polsce uprawiana jest jako niewielka krzewinka. Lubi miejsca słoneczne lub lekko zacienione, ale koniecznie osłonięte od wiatru. Potrzebuje kwaśnej ziemi i umiarkowanego podlewania.

fot. Jesienne kwiaty na balkon: Hebe/ Adobe Stock, John Caley

Niskie iglaki do ogrodu czy na balkon to doskonała propozycja dla osób, które chcą cieszyć się wieloletnimi roślinami. Niektóre gatunki mogą być uprawiane w donicach, np. tuje, jałowce i żywotniki, a także niektóre odmiany cyprysów. Iglaki potrzebują zasobnego podłoża, torfowego, wzbogaconego piaskiem, korą lub perlitem.

fot. Jesienne kwiaty na balkon: niskie iglaki/Adobe Stock, chamillew

