Jesienne drzewa – co to w ogóle znaczy? Ogród w okresie jesiennym może wyglądać pięknie, jeśli posadzisz w nim gatunki, które mienią się feerią czerwonych, żółtych i złotych barw. Wieczór letniej pory wcale nie musi kojarzyć się z deszczem, chłodem i zimnymi porankami. Możesz odczarować jesień przy pomocy odpowiednich gatunków drzew. Na jakie warto zwrócić uwagę?

Absolutnie nie mogło w zestawieniu jesiennych drzew, zabraknąć klonu. Ten symbol Kanady i sosu do puszystych naleśników, to prawdziwa ozdoba jesiennych ogrodów i przestrzeni miejskich. Klony cechują się szybkim wzrostem, jednocześnie mogą być hodowane w mniejszych ogrodach, a także w pojemnikach.

Klony lubią miejsca w pełni nasłonecznione oraz półcieniste – to pozwala im eksplodować intensywnym kolorami w okresie jesiennym. Kiedy się rozrosną, dają przyjemny cień, który jest istotny szczególnie latem. Należy je regularnie podlewać w okresie od wiosny do jesieni. Zimą klony są uśpione, więc nie wymagają podlewania.

fot. Jesienne drzewa: klon/Adobe Stock, sborisov

Dąb – duży, reprezentatywny, majestatyczny i długowieczny gatunek, który pięknie prezentuje się zarówno w ogrodach, jak i dużych przestrzeniach miejskich. W odpowiednich warunkach może osiągać imponujące rozmiary, dorastając nawet do 50 metrów wysokości! Zwykle jednak osiąga ok. 20-30 m.

Szeroko rozgałęziona korona, pokryta jest bujnymi liśćmi, które przebarwiają się na jesień. Występuje w odmianach większych oraz mniejszych (kolumnowych), dzięki czemu można zaaranżować go zarówno w małym, jak i dużym ogrodzie. Dęby nie sprawiają kłopotów podczas uprawy i dobrze czują się niemal w każdych warunkach.

fot. Jesienne drzewa: dąb/Adobe Stock, Smileus

Sumak octowiec może pochwalić się oryginalnymi, egzotycznie wyglądającymi liśćmi oraz szybkim, intensywnym wzrostem. Liście mogą mieć nawet pół metra długości – są pierzaste i zielone przez większą część roku. Na przełomie lata i jesieni przebarwiają się na czerwono, żółto i brązowo.

To drzewo odporne na mrozy i zanieczyszczenia powietrza, dodatkowo ma małe wymagania, jeśli chodzi o uprawę. Lubi piaszczyste gleby i słoneczne stanowisko. Jednocześnie jest rośliną dość ekspansywną – wypuszcza mnóstwo pędów odrostowych, których przycinanie tylko nasila wzrost. Sumak octowiec dobrze czuje się w ogrodach, parkach oraz osiedlowych przestrzeniach zielonych.

fot. Jesienne drzewa: sumak octowiec/Adobe Stock, fotosenukas

Nie ma jesieni bez jarzębu pospolitego, czyli jarzębiny. Zbierane owoce to najpiękniejsze, naturalne korale, a samo drzewo zdobi osiedla, podwórka oraz parki. Może przybrać formę krzewu lub niewielkiego drzewa, ale może także osiągać średnie rozmiary ok. 10-12 metrów.

Kulista korona pokryta jest długimi liśćmi, które jesienią czarują żółtymi, pomarańczowymi i czerwonymi kolorami. Owoce jarzębiny dojrzewają na przełomie sierpnia i września, przybierając intensywnie czerwoną barwę.

Co ciekawe, w postaci surowej są one nie tylko niejadalne, ale także trujące. Jednak po ich zagotowaniu lub zamrożeniu tracą te właściwości i świetnie sprawdzają się do przygotowania przetworów z jarzębiny. Jeśli masz dużo owoców, koniecznie sprawdź przepisy na dżemy i sosy, albo przygotuj pyszną nalewkę z jarzębiny.

fot. Jesienne drzewa: jarzębina/Adobe Stock, Марина Мартьянова

Ambrowiec balsamiczny, inaczej amerykański, to długo żyjące drzewo, które może osiągnąć wysokość ok. 25 metrów. Jego liście przypominają nieco te, które ma dąb. Korona rozszerza się wraz ze wzrostem rośliny i pokrywa bujnymi kwiatostanami.

Drzewo to najpiękniej prezentuje się właśnie jesienią, kiedy liście przebarwiają się na czerwono i żółto. Lubi stanowiska słoneczne, ale lekko osłonięte od bezpośrednich promieni słonecznych. Potrzebuje żyznej gleby i dużej wilgotności. Młode drzewka koniecznie muszą być okryte na zimę, bo są nieodporne na mróz.

fot. Jesienne drzewa: ambrowiec amerykański/Adobe Stock, Friedemann Blümel

