Zawsze z dużym wyprzedzeniem poznajemy trendy na kolejny sezon - dotyczy to nie tylko mody, której główne nurty prezentują nam projektanci na wybiegach, ale również trendów wnętrzarskich, a nawet... ogrodowych. Koniec lata i nieuchronnie zbliżająca się jesień sprawiają, że coraz częściej myślimy o jesiennych pracach w ogrodzie, a chociaż sezon balkonowo-ogrodowy jeszcze trwa, zapaleni miłośnicy roślin pamiętają już o wiośnie. To dlatego ujawniamy najmodniejszą roślinę na balkon i do ogrodu na 2023 - na razie w Polsce stosunkowo mało popularną, jednak coraz bardziej znaną za granicą. Mowa o jaskrze azjatyckim.

Charakterystyka jaskra azjatyckiego

Jaskier azjatycki to bylina cebulowa. W naturze występuje w południowo-wschodniej Europie, Syrii oraz Iranie. W pozostałych rejonach traktuje się jaskra azjatyckiego jako roślinę uprawną, niezwykle wrażliwą na mróz. Jeśli posadzisz go w pomieszczeniu i potraktujesz jak kwiat doniczkowy, istnieją spore szanse, że będziesz się nim cieszyć nawet przez kilka lat. Kwiaty jaskra azjatyckiego przypominają nieco peonie lub róże. Są barwy białej, żółtej, pomarańczowej, różowej lub czerwonej. Istnieją nawet odmiany dwubarwne. Roślina osiąga wysokość 25-40 cm.

Uprawa i pielęgnacja jaskra azjatyckiego

Jaskier azjatycki kwitnie zazwyczaj od czerwca do lipca, ale gdy uprawiasz go w domu, może kwitnąć nawet zimą. Stanowisko dla jaskra azjatyckiego musi być nasłonecznione. Podłoże powinno być stale wilgotne, dlatego należy go regularnie podlewać. Uważaj jednak, aby nie była to zbyt duża ilość wody - jeśli przesadzisz z podlewaniem, jaskier szybko zacznie gnić, może być też podatniejszy na choroby i szkodniki. Lepiej utrzymywać podłoże lekko wilgotne, niż mokre. Późną jesienią dokonaj wysiewu nasion w pomieszczeniu, a roślinki przesadź do gruntu późną wiosną - jaskier nie jest odporny na niskie temperatury, dlatego zaczekaj aż minie ryzyko nocnych przymrozków. Bulwy przed zasadzeniem warto moczyć przez 24 godziny.

fot. Jaskier azjatycki/Adobe Stock, Tatiana

Usuwaj przekwitłe kwiatostany - to znacznie wydłuży kwitnienie. Idealne podłoże dla tej rośliny, powinno być wzbogacone torfem. Co 10-14 dni zasilaj jaskra nawozem na bazie biohumusu. Chociaż w ogrodzie i na balkonie jaskier azjatycki lubi słońce, w mieszkaniu najlepiej czuje się w temperaturze 18-22 stopni C.

