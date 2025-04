Typ stanowiska jest kluczowy dla zdrowia, a często nawet i życia roślin. Nie wystarczy kierować się swoją intuicją, warto sprawdzić, co dokładnie oznaczają poszczególne opisy na etykietach, które zazwyczaj kwiaty mają przyklejone na doniczce.

Niezwracanie uwagi na stanowisko, w którym powinna stać roślina, jest jednym z najczęstszych błędów początkujących właścicieli roślin. Jeśli postawisz swoje kwiaty w odpowiednim miejscu, z pewnością odwdzięczą ci się pięknym wyglądem. Czym cechują się poszczególne typu stanowisk roślin?

Bezpośrednie słońce

To najczęściej parapet od południowej strony. Słońce wpada tam przez nawet 12 godzin podczas lata i minimalnie 6 godzin w zimę - w tym minimum 4 godziny przypadają na popołudnie. Pamiętaj jednak, że ze względu na grzejący kaloryfer temperatura na tym stanowisku zimą może być za wysoka dla niektórych roślin.

Na stanowisku z bezpośrednim słońcem dobre będzie czuła się większość sukulentów. Pamiętaj jednak, że pielęgnacja sukulentów nie jest wcale tak prosta, jak się wydaje. O ile eszewerie czy kaktusy będą czuć się wspaniale w pełnym słońcu, to aloes może dostać poparzeń słonecznych.

Stanowisko jasne rozproszonym światłem

Stanowisko jasne, ale bez bezpośredniego światła to coś, co wielu właścicielom spędza sen z powiek. Jak dużo światła to za dużo? Czy słońce nie poparzy liści roślin? A może będzie go wręcz za mało? Tymczasem prawda naprawdę banalna. Chodzi o to, by światło zostało rozproszone np. przez firankę czy rolety. Możesz też ustawić rośliny około metr od okna.

Na takim stanowisku idealnie czują się rośliny egzotyczne. Figowce, filodendrony, bananowce w doniczce czy kalanchoe będą rosły w takim miejscu silne i zdrowe. Pamiętaj jednak, że większość z tych roślin wymaga dosyć wilgotnego powietrza. W ich otoczeniu warto więc postawić dobry nawilżacz powietrza.

Półcień i cień

Niektóre rośliny czują się najlepiej ze szczątkowym lub bardzo słabym światłem. Nie oznacza to jednak całkowitej ciemności. Stanowiska półcieniste i cieniste to takie, do których światło słoneczne nie dociera bezpośrednio lub dociera przez naprawdę krótką część dnia.

Wbrew pozorom ciemny pokój czy mieszkanie nie są wcale przeciwskazaniem do posiadania roślin doniczkowych. Zamiokulkas zamiolistny, monstera czy zielistka fantastycznie będą rosnąć nawet bez słońca. Do tego są proste w uprawie i pięknie wyglądają.

