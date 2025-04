Co najlepiej posadzić na balkonie? Jeśli chcesz, by twój balkon wyglądał pięknie przez cały rok, warto posadzić na nim kwiaty w różnych gatunkach i kolorach, kwitnące o różnych porach. Do tego zimozielone rośliny o rozmaitych kształtach i odcieniach. Mogą to być iglaki lub pnącza.

Wybierając rośliny na balkon, trzeba jednak pamiętać o tym, by uwzględnić jego położenie. Jakie kwiaty na słoneczny balkon? Jakie kwiaty na cienisty balkon? Oto nasze propozycje:

Spis treści:

Pelargonia nie bez powodów jest nazywana królową balkonów. Jej kwiaty są zwykle czerwone lub różowe. Pelargonie bluszczolistne, które efektownie zwisają, tworząc kaskady, najlepiej czują się w półcieniu. Pelargonie rabatowe mają wzniesione, rozgałęzione pędy i są polecane na balkony słoneczne.

Wszystkie odmiany kwitną od końca kwietnia aż do pierwszych przymrozków i są łatwe w pielęgnacji. Podstawą jest wybór ziemi do pelargonii i stosowanie co 7–10 dni specjalistycznego nawozu. Rośliny należy obficie podlewać, w czasie upałów najlepiej rano i wieczorem. Warto też obrywać zeschnięte kwiatostany, to gwarancja długiego kwitnienia.

fot. Pelargonia rabatowa / Adobe Stock

Zachwycające kolory, kaskady kwiatów kwitnących od czerwca do jesieni, delikatny zapach – surfinia to idealna roślina na balkon.

Jej pielęgnacja jest prosta. To jeden z najbardziej odpornych na warunki atmosferyczne kwiatów balkonowych. Wybierz ziemię do surfinii i co 7–10 dni stosuj specjalistyczny nawóz. Pamiętaj też o usuwaniu przekwitniętych kwiatów. Jeśli pędy słabo się rozgałęziają, przytnij ich końcówki. Podlewając uważaj, by nie zwilżyć liści i kwiatów. Surfinia nie lubi też wiatru, ma dosyć łamliwe pędy. Wybierz dla niej zaciszne miejsce.

fot. Surfinia / Adobe Stock

Na rabatach w ogrodach tworzy barwne kobierce, balkonom dodaje uroku. Do donic najlepiej wybierać werbenę zwisającą. Można ją sadzić już w połowie maja w glebie próchniczej, przepuszczalnej.

Ta roślina nie lubi zimna i deszczu. Jeśli wybierzemy dla niej słoneczne, ciepłe miejsce i będziemy podlewać dwa razy w tygodniu, odwdzięczy się bujnym kwiatostanem w kolorze czerwonym, różowym, niebieskim, fioletowym lub białym.

fot. Werbena zwisająca / Adobe Stock

Już w końcu maja może stanąć na balkonie. Sadząc begonie, do donic wsyp żyzną, próchniczą glebę o lekko kwaśnym odczynie i ustaw je w półcienistym miejscu. Te popularne kwiaty balkonowe kwitną od czerwca do pierwszych przymrozków. Mają mnóstwo odmian i kolorów: szkarłatny, ognistopomarańczowy, karminowy, intensywnie żółty…

Rośliny podlewaj, gdy ziemia lekko przeschnie, zwykle dwa razy w tygodniu. Jeśli ułamiesz pierwsze pąki, begonia będzie szybciej rosła. Później obrywaj zwiędłe kwiatostany, by roślina dłużej zdobiła twój balkon.

fot. Begonia bulwiasta / Adobe Stock

Doskonałym tłem dla kolorowych kwiatów będą zimozielone rośliny na balkon. Wśród nich najłatwiejszy w uprawie jest bluszcz pospolity. Pnącze tworzy ciemnozieloną ścianę. Wybierając idealną odmianę, kieruj się zasadą, że bluszcze o ciemnych liściach wolą stanowisko cieniste, a te wybarwione mogą też rosnąć na słońcu.

Sadząc bluszcz w donicy czy pojemniku, wybierz uniwersalną ziemię do kwiatów. Jeśli środek wyłożysz styropianem, roślina nie przemarznie nawet podczas srogiej zimy.

fot. Bluszcz pospolity / Adobe Stock

Iglaki coraz częściej zdobią balkony. Należy tylko pamiętać, by wybierać odmiany karłowate lub o powolnym wzroście. Kolumnowe, płożące, kuliste, o różnych odcieniach zieleni, stworzą efektowną kompozycję. Jako rośliny na balkon doskonale sprawdzą się odmiany jałowców, sosen górskich i świerka białego.

fot. Iglaki na balkonie / Adobe Stock

