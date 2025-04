Zanim twój ogród przejdzie w stan zimowego spoczynku, musisz co roku wykonać w nim sporo prac porządkowych. Jesienne przycinanie jest zawsze istotnym elementem harmonogramu (zerknij przy okazji na naszą listę, co przycinać na jesieni). Jeśli ten etap masz już za sobą, koniecznie spójrz też poniżej i dowiedz się, jakie rośliny trzeba wykopać przed zimą.

Po jesiennym cięciu, koniecznie wykop z gruntu:

begonię bulwiastą,

dalię ogrodową,

mieczyki,

kannę (czyli paciorecznik ogrodowy),

jaskry azjatyckie,

pelargonię rabatową,

neriny,

frezje,

iksje,

kalle,

tygrysówki.

fot. Fioletowy mieczyk/Adobe Stock, masha2310851415

Aby zapewnić wymienionym powyżej roślinom optymalne warunki do zimowania, musisz pamiętać o 3 krokach: przycinanie, wykopanie i odpowiednie przechowywanie. Zajmijmy się tym ostatnim. Jak przechowywać wykopane bulwy, cebule i karpy, aby wiosną można było ponownie je zasadzić i cieszyć pięknymi kwiatami?

Po wykopaniu części podziemne roślin należy dokładnie przejrzeć - uszkodzone i chore części trzeba natychmiast wyrzucić, aby nie infekowały tych zdrowych. Później należy je delikatnie oczyścić, a potem wysuszyć. W jaki sposób? Poukładaj je luźno (tzn. w dużych odstępach) w suchym i ciepłym miejscu, tak aby miały zapewnioną swobodną cyrkulację powietrza. Niech leżakują tak przez 5-7 dni. Po upływie tego czasu, możesz ponownie spróbować je oczyścić - suche bulwy dużo łatwiej pozbawić np. zbędnych grudek ziemi. Znowu dokonaj selekcji i wyrzuć chore elementy. Profilaktycznie możesz cebule, bulwy i kłącza zamoczyć na krótko w ogrodniczym preparacie przeciwgrzybowym.

Zdrowe kłącza i cebule ułóż w skrzyniach, zasyp piaskiem, torfem albo suchymi trocinami. Wykorzystaj plastikowe skrzynki ażurowe lub drewniane - cyrkulacja powietrza to konieczny warunek, aby rośliny przetrwały zimę. Optymalna temperatura przechowywania dla większości gatunków to 5-8 stopni C. Jeśli dysponujesz cieplejszym pomieszczeniem, bez obaw możesz przechować w nim frezje (lubią temperatury oscylujące w granicach nawet 12-15 stopni C). Jeśli chłodniejszym niż 5 stopni, umieść w nim tygrysówkę.

W ciągu zimy co kilka tygodni sprawdzaj, czy przechowywane rośliny nie zaczęły gnić - jeśli przegapisz rozpoczęcie tego procesu, wszystkie zmarnieją i na wiosnę będą nadawać się tylko do wyrzucenia.

