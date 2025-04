Jakie rośliny kwitną wiosną? Na liście wcześnie kwitnących roślin na pierwszych pozycjach plasują się: ciemiernik biały i wrzosiec krwisty. Pod koniec lutego pięknymi kwiatami obrasta wawrzynek wilczełyko, a na początku marca w ogródkach pojawia się żółty rannik zimowy.

Ciemiernik biały to niewielka bylina o białych kwiatach i zielonych liściach, dorastająca do około 30 cm wysokości. Nazywana jest różą Bożego Narodzenia, bo gdy inne rośliny jeszcze śpią, ta jako pierwsza pojawia się w ogródkach.

Kwitnie, w zależności od pogody, do końca marca. Ma duże, pojedyncze kwiaty o pięciu płatkach, osiągające średnicę do 8 -12 cm.

Ciemiernik biały/fot. Adobe Stock

To niewielka krzewinka o różowych, fioletowych lub czerwonych kwiatach, która osiąga od 10 do 30 cm wysokości. Jest zimozielona. Ma cienkie i delikatne pędy oraz małe, igiełkowate, zielone lub żółte liście.

Kwitnie od lutego do kwietnia. Ma zwisające kwiaty dzbankowatego kształtu, które zebrane są w grona.

Wrzosiec krwisty/fot. Adobe Stock

W Polsce rozkwita pod koniec lutego. Ma piękne, różowe, intensywnie pachnące i trujące kwiaty. Rośnie na terenie całego kraju, ale niezwykle rzadko go można spotkać.

Wawrzynek wilczełyko/fot. Adobe Stock

Rannik zimowy należy do rodziny jaskrowatych. To kolejny kwiat, który kwitnie wczesną wiosną. Ma śliczne, drobne, żółte kwiaty. Najlepiej rośnie w chłodnych, zacienionych miejscach - przekwita, gdy temperatura wzrasta powyżej 10 stopni C.

Rannik zimowy/fot. Adobe Stock

Pierwsze krokusy mogą pojawiać się już w lutym (są też gatunki, które kwitną dopiero we wrześniu). Te najbardziej znane to te fioletowe z żółtymi pręcikami i słupkami, ale istnieją również żółte, białe i wielobarwne.

Najpierw z ziemi wyrastają kwiaty osiągające wysokość około 10 cm, a później pojawiają się liście. W pochmurne dni, kielichy krokusów zamykają się.

Krokus wiosenny/fot. Adobe Stock

Kolejna roślina, która kwitnie wiosną, to szafirek. Szafirki mają fioletowo-niebieskie kwiaty, składające się z niezwykle drobniutkich dzwonków (są też odmiany białe i różowe). Mają cienkie, smukłe łodygi. Kwitną w marcu.

Szafirek armeński/fot. Adobe Stock

To jeden z najpopularniejszych zwiastunów wiosny. Przebiśnieg zaczyna kwitnąć na przełomie lutego i marca, najczęściej jeszcze ukazując się na śniegu. Kwiaty utrzymują się około 2 tygodni i osiągają do 2 cm długości.

Ma białe kwiaty podobne do dzwonków - każdy z nich ma po 3 płatki, które rozkładają się, gdy jest ciepło i 3, które tworzą rurkę z zielonym deseniem.

Najbardziej powszechne są odmiany błękitne i białe, zdecydowanie mniej - fioletowe i różowe.

Zawilce kwitną na przełomie marca i kwietnia i utrzymują się do 3 tygodni. Mają ciekawie powcinane liście, które pojawiają się przed kwiatami.

Śnieżniki kwitną na początku kwietnia. Należą do rodziny szparagowatych. Występuje aż 6 gatunków w basenie Morza Śródziemnego.

Ma białe, niebieskie albo różowe kwiaty, składające się z 6 płatków o białym środku.

Śnieżnik lśniący/fot. Adobe Stock

Najpopularniejszymi gatunkami jest cebulica syberyjska i cebulica dwulistna. Osiągają od 10 do 30 cm wysokości. Kwitną na biało lub błękitno na początku marca.

Najlepiej rosną na wilgotnej glebie i średnio nasłonecznionych miejscach.

Cebulica syberyjska/fot. Adobe Stock

