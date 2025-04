Rośliny na balkonie zachodnim czują się trochę jak na patelni. To balkon bardziej nawet nagrzany niż ten wychodzący na południe. Wielu gatunkom może tu być za gorąco. Na pewno źle będą tu rosły rośliny polecane na balkon północny, np. bluszcze czy niecierpki.

Trzeba też brać pod uwagę fakt, że na balkonie zachodnim wilgoć wyparowuje ze skrzynek tak szybko, że często jedno podlewanie w ciągu dnia to za mało. Dlatego aby rośliny dobrze w takim miejscu rosły, podczas upałów trzeba je podlewać nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem. A najlepiej założyć choćby prosty system automatycznego nawadniania skrzynek i donic.

Wyjątkiem wśród roślin na balkon zachodni są sukulenty, które nie cierpią z powodu braku wody. Właśnie sukulentom jest tu chyba najlepiej. Wspaniale czują się też rośliny śródziemnomorskie, takie jak lawenda, oleander, bugenwilla.

Sukulenty to dzieci słońca. Potrafią gromadzić wodę w mięsistych liściach. Nie usychają wystawione na letni skwar. Taką rośliną jest np. portulaka wielkokwiatowa. To roślina jednoroczna, niska, więc jest też dobrą propozycją na balkon wietrzny. W mięsistych grubych pędach gromadzi zapasy wody na czarną godzinę.

fot. Portulaka wielkokwiatowa/Adobe Stock, kriangphoto31

Kwitnie od czerwca do jesieni. Sprawdzi się tu także rozchodnik okazały, rojnik oraz często uprawiane w domu grubosz czy kalanchoe. Na lato możesz te rośliny wynieść na balkon zachodni.

Gatunki pochodzące z rejonu Morza Śródziemnego, gdzie niemal zawsze świeci słońce, także są idealnymi roślinami na zachodni balkon. Szczególnie oleander, lawenda i bugenwilla.

Oleander jest rośliną wieloletnią, okazałą, o wysokości około metra. Powinien rosnąć w dużej donicy lub skrzyni ze sporą ilością ziemi. Lubi obfite podlewanie , na zimę należy go przenieść do mieszkania lub zimowego ogrodu. Niektóre odmiany pięknie pachną, zwłaszcza po południu. Kwitnie zwykle na różowo lub biało.

jest rośliną wieloletnią, okazałą, o wysokości około metra. Powinien rosnąć w dużej donicy lub skrzyni ze sporą ilością ziemi. , na zimę należy go przenieść do mieszkania lub zimowego ogrodu. Niektóre odmiany pięknie pachną, zwłaszcza po południu. Kwitnie zwykle na różowo lub biało. Lawenda jest niewielką byliną, tworzącą kępy wysokości ok. 60 cm. Wspaniale pachnie, odstrasza komary i mole. W dużej skrzyni, zabezpieczona przed mrozem, może przezimować na balkonie. Ale uwaga! Tylko lawenda wąskolistna! Lawendę francuską trzeba na zimę chować do pomieszczenia.

jest niewielką byliną, tworzącą kępy wysokości ok. 60 cm. Wspaniale pachnie, odstrasza komary i mole. W dużej skrzyni, zabezpieczona przed mrozem, może przezimować na balkonie. Ale uwaga! Lawendę francuską trzeba na zimę chować do pomieszczenia. Bugenwilla. To niezwykłej urody pnącze. Jej ozdobą są dziesiątki delikatnych przykwiatków, najczęściej w odcieniach różu. Wygląda niczym kolorowy kobierzec. Na południu Europy sadzi się ją przy murach i płotach. Pnie się wysoko, na kilka metrów. Niestety, u nas nie zimuje w gruncie. Ale forma doniczkowa, jako roślina na balkon zachodni, świetnie się sprawdza i wygląda bardzo egzotycznie.

fot. Bugenwilla/Adobe Stock, klavdiyav

Sprawdzone kwiaty na balkon od strony zachodniej, ale także południowo-zachodniej i południowej to również afrykańskie piękności. Należą do nich np. gazanie, dimorfoteki i pochodząca z południa Afryki delosperma, inaczej przypołudnik. Jest niska (do 20 cm wysokości), odporna na suszę i kocha słońce. Ma igiełkowe kwiaty, trochę przypominające stokrotki lub niektóre odmiany astrów.

Ponadto balkon zachodni można ozdobić pelargoniami, werbenami i innymi gatunkami polecanymi na słoneczny balkon.

fot. Gazania/Adobe Stock, ShooterAlex

Tu sprawdzi się posadzona w odpowiednio dużej skrzyni kosodrzewina lub jałowiec w wersji mini. Wiatr nie zrobi nic złego również niskim sukulentom, np. rojnikom, delospermie i portulace.

Lawenda ma wprawdzie cienkie gałązki, ale są one odporne na podmuchy wiatru. Sztywne gałązki pelargonii rabatowej także wytrzymają wichurę. Kwitnące gatunki warto uzupełnić bardzo odporną na wiatr, suszę i spiekotę kocanką włochatą lub plektrantusem.

