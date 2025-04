Kwiaty na balkon wschodni muszą tolerować cień. Słońce, które dociera do balkonu od wschodu, ogrzewa go jedynie w godzinach porannych. Dlatego rośliny, które posadzisz na swoim balkonie lub tarasie, muszą być cieniolubne. Nie oznacza to jednak, że kwiaty słoneczne nie mają szans przeżycia.

Kwiaty na wschodnim balkonie mają latem słońce już od 4-5 rano, a gdy dzień zrobi się krótszy - od 6-7. Zażywają słonecznej kąpieli do godziny 10, czasem 12-13. To wystarczający czas zarówno dla kwiatów na balkon słoneczny, jak i tych które wolą półcień. Które rośliny sprawdzą się na balkonie wschodnim?

Z powodzeniem można na wschodnim balkonie ustawić donice i skrzynie ze zwisającymi roślinami. Kwiaty na balkon wschodni, które będą pięknie zdobić przestrzeń i tworzyć urokliwe kaskady to także te odmiany, które świetnie dają sobie radę na słonecznym balkonie, ale warunkiem jest regularne podlewanie.

Uczep (inaczej bidens), lobelia, plektrantus, który odstrasza komary - te rośliny będą stanowić pożyteczne i piękne tło dla kilku wyjątkowych odmian kwiatów na wschodni balkon. W takim położeniu świetnie radzi sobie też niektóre warzywa. Warto je zasadzić w skrzyniach.

Pelargonia zwisająca (bluszczolistna)

Pelargonie wprawdzie poleca się na balkony słoneczne, ale na wschodnim także rosną znakomicie. Dominują wśród nich barwy: różowa, czerwona lub biała (niekiedy są dwubarwne). Jeszcze bardziej zróżnicowane kolorystycznie są begonie. Oprócz tych samych kolorów, co pelargonie, mogą stroić się także w ciepłe żółcie, pomarańcze i kremy. W jednej skrzynce raczej nie łączy się pelargonii i begonii, bo konkurują ze sobą urodą.

Pelargonia wymaga regularnego podlewania i przepuszczalnej gleby. Nie najlepiej znosi okresy suszy. Potrzebuje także dość dużej donicy lub skrzyni, aby mogła się rozrastać.

fot. Kwiaty na balkon wschodni: pelargonia/Adobe Stock, Elba Cabrera

Begonia

Kwiaty na wschodni balkon, który jest wietrzny i nieco chłodny, powinny mieć silne łodygi, więc nie zawsze poleca się rośliny zwisające. Jednakże begonia - nawet odmiana wisząca - ma sztywne i mięsiste łodygi, dzięki czemu utrzymanie tej rośliny na wschodnim balkonie nie jest trudne. Świetnie też radzi sobie w warunkach domowych, ale w każdym miejscu potrzebuje dużo wody, najlepiej bezwapiennej.

Begonia zwisająca musi być posadzona prawidłowo: sadzonki do gruntu wysadza się w II połowie maja. Przed zimą należy wykopać begonię w październiku, odciąć liście i łodygi. Następnie umieszcza się ją w drewnianych skrzynkach i przysypuje piaskiem.

fot. Kwiaty na wschodni balkon: begonia/Adobe Stock, Helen Davies

Surfinia

Surfinia jest wdzięcznym kwiatem ozdobnym, ale nie toleruje przesuszenia i zapominalskiego podlewania. Zakupione sadzonki surfinii należy umieścić w doniczkach z otworami, przez które odpływa nadmiar wody - nadmiar wilgoci może powodować szybkie gnicie i obumieranie korzeni rośliny.

Zwisająca surfinia lubi ciepło i światło, dlatego to idealny kwiat na balkon wschodni i południowo-wschodni. Nie należy jej jednak stawiać na balkonie wietrznym, bo jest krucha i delikatna. By gałązki tej rośliny uginała się pod kwiatami, warto przez okres kwitnienia nawozić surfinie preparatami preparatami wieloskładnikowymi, mieszankami potasowo-fosforowymi z dodatkiem żelaza.

fot. Kwiaty na balkon wschodni: surfinia/Adobe Stock, Christian Musat

Często, w popularnych publikacjach, kwiatami pnącymi nazywa się rośliny o zwisających pędach, czyli te opisane wyżej, np. pelargonie bluszczolistne. To pomyłka, bo to dwie różne grupy roślin. Kwiaty pnące na wschodni balkon są bardzo pożyteczne, bo zatrzymują hałas, kurz, tworzą korzystny mikroklimat, w którym przyjemnie się odpoczywa. Należą do nich:

chmiel japoński,

groszek pachnący,

kobea,

nasturcja większa,

wilce,

niektóre odmiany powojników,

bluszcz,

wiciokrzew,

winobluszcz pięciolistkowy.​

Wszystkie mogą rosnąć na balkonie wschodnim, jeśli w skrzynkach będą miały urodzajną i przepuszczalną glebę i stale lekko wilgotne podłoże. Aby ograniczyć parowanie wody z gleby, można razem z pnączem posadzić roślinę płożącą się lub przykryć glebę korą. Nie dopuść do ich „rozpasania się na balkonie” - pozbycie się wieloletnich pnączy jest wiąże się z nie lada wysiłkiem.

fot. Kwiaty na balkon wschodni: nasturcja/Adobe Stock, SanLyn

Niecierpek Nie lubią nadmiaru słońca, nieźle sobie radzą w cienistych zakątkach, a miejsce od strony wschodniej jest dla nich wymarzone. Tworzą dużo kwiatów, do wyboru jest wiele odmian o kwiatach w przeróżnych kolorach. Niektóre mają kwiaty niewielkie, inne ogromne. Jedne są wyższe inne niewielkie. Naprawdę wybór jest ogromny.

Fuksja

Ta roślina najczęściej polecana jest jako roślina zwisająca, ale są też odmiany o zwartym pokroju. Wszystkie są niejako stworzone do uprawy na wschodnim balkonie, bo od południa i zachodu czasem ulegają poparzeniu. Przez całe lato fuksja ma wdzięczne dzwonkowate kwiaty, niczym baletnice tańczące na wietrze. To również odpowiedni kwiat na balkon północny.

Fuksja kwitnie od kwietnia do października, ale wymaga regularnego podlewania, a także zraszania. Źle znosi także przymrozki, dlatego jesienią warto przenieść ją do domu i postawić w okolicy okna. Potrzebuje przepuszczalnej gleby.

fot. Kwiaty na balkon wschodni: fuksja/Adobe Stock, Hernan Schmidt

Koleus

Koleus ma niezwykle dekoracyjne liście w cętki, paski, kropki i plamki. Występują one w wielu kolorach. Ta roślina jest wyjątkowo łatwa w uprawie. Wymaga jedynie regularnego podlewania. Może rosnąć w niemal każdym rodzaju podłoża. To roślina jednoroczna, która źle znosi przymrozki i temperatury poniżej 7 stopni - wówczas zaczyna zrzucać liście. Może rosnąć zarówno na stanowisku słonecznym, jak i półcienistym. Zdecydowanie jednak preferuje cień. Na balkonie koleus wymaga stanowiska, które będzie osłonięte od wiatru. Silne ulewy lub podmuchy wiatru mogą uszkodzić liście, które są dość delikatne.

fot. Kwiaty na balkon wschodni: koleus/Adobe Stock, wjarek

Rośliny na balkon wschodni to także zioła i warzywa, polecane również na balkon południowy i do ogrodu. Można z nich stworzyć naprawdę ładną kompozycję, a przy tym smaczną i pożyteczną. Wystarczy tylko posadzić je w dużych skrzynkach ze sporą ilością ziemi, bo w małych doniczkach raczej pożytek z nich będzie niewielki. Kilka godzin słońca z rana wystarczy, by pięknie rozrosła się:

mięta,

rozmaryn,

tymianek,

pietruszka naciowa,

oregano,

szczypiorek,

pomidorki koktajlowe.

fot. Kwiaty na balkon wschodni: pomidorki koktajlowe/Adobe Stock, Vesna

Inne rośliny na wschodni balkon, choć nie grają może pierwszych skrzypiec, za to stanowią świetne tło np. dla wspomnianych pelargonii:

kocanek włochaty,

bluszczyk kurdybanek,

zielistka,

wilec ziemniaczany,

bluszcz,

bakop.

Nazywa się je roślinami tzw. drugiego planu, bo tworzą tło dla kwitnących piękności.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.06.2017.

