Jakie kwiaty na balkon w sierpniu? Jeśli chcesz, aby pod koniec lata twój balkon wyglądał pięknie i zachwycał feerią barw, postaw przede wszystkim na połączenie wielko– i drobnokwiatowych roślin. Niech się dzieje, abyś mogła cieszyć się przyjemną, kojącą przestrzenią.

Reklama

Spis treści:

Pelargonie to jedne z najchętniej uprawianych roślin balkonowych. Występuje w wielu różnych odmianach o ozdobnych liściach i dekoracyjnych kwiatach. Bardzo dobrze się krzewią i rozrastają, dzięki czemu wypuszczają wiele barwnych kwiatostanów.

Kwitną zwykle od maja aż do pierwszych przymrozków, a więc do października, czasem nawet listopada. W sierpniu rozwijają się niezwykle bujnie, dzięki czemu zdobią balkony i tarasy. Pelargonię można uprawiać w ziemi albo w donicach – stojących i wiszących.

Lubią słoneczne, ciepłe stanowiska i umiarkowanie wilgotną glebę. Dobrze czują się także w półcieniu. Pelargonie wymagają nawożenia w okresie kwitnienia. Potrzebują składników mineralnych, dostarczanych w dwutygodniowych odstępach.

fot. Jakie kwiaty na balkon w sierpniu: pelargonia/Adobe Stock, Natasha Bolbot

Petunie to rośliny o pięknych, wielobarwnych kwiatach, rozwijających się intensywnie od maja do października. Roślina ta nie lubi zimna, dlatego jest uważana za jednoroczną. Podobnie, jak pelargonie, petunie występują w wielu różnych odmianach.

W sierpniu kwitną intensywnie, dlatego mogą zdobić balkony i tarasy. Petunie lubią słoneczne, ciepłe i ciche stanowisko, osłonięte od wiatru. Wymagają też żyznej, przepuszczalnej gleby.

Petunia może być uprawiana w gruncie, ale równie dobrze czuje się w donicach. Możesz kupić odmianę pnącą lub lekko zwisającą, dzięki czemu pięknie będzie się prezentować zawieszona pod sufitem.

fot. Jakie kwiaty na balkon w sierpniu: petunia/Adobe Stock, Balint Radu

Wrzosy kojarzą się bardziej z wrześniem i październikiem, ale możesz mieć je na swoim balkonie, tarasie albo skalniaku już w sierpniu. To bardzo wdzięczne, choć wymagające zimozielone rośliny.

Lubią słoneczne stanowisko i potrzebują kwaśnej, stale wilgotnej i przepuszczalnej gleby. Nie tolerują jednak zastoju wody. Pomimo iż są zimozielone, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed mrozem. Przez niewłaściwą uprawę rzadko przeżywają do kolejnego roku. Nie należy ich jednak przenosić do domu – będzie im tam zbyt ciepło.

fot. Jakie kwiaty na balkon w sierpniu/Adobe Stock, Artemy Sobov

Pierwsza myśl o chryzantemie to pewnie listopad i Wszystkich Świętych, jednak to doskonałe kwiaty na balkon w sierpniu. Najczęściej zakwitają dopiero we wrześniu, ale niektóre odmiany wypuszczają pierwsze kwiaty już pod koniec sierpnia.

Wyglądają też pięknie bez kwiatów, dlatego warto postawić je między innymi, kwitnącymi roślinami i czekać, aż się zbudzą. Chryzantemy nie są trudne w uprawie. Potrzebują słonecznego, ale nie bezpośrednio nasłonecznionego stanowiska oraz umiarkowanie wilgotnej gleby. Nie tolerują ani suszy, ani przelewania.

Chryzantemy zwykle należy zabrać do domu na zimę, ale niektóre odmiany są mrozoodporne i wytrzymają na zewnątrz przez cały rok.

fot. Jakie kwiaty na balkon w sierpniu: chryzantemy/Adobe Stock, Seance_Photo_Sylwia

Astry, czyli marcinki, są podobne do chryzantem i mają mnóstwo odmian – niektóre z nich zakwitają latem, a inne dopiero jesienią. W sierpniu warto na balkonie posadzić przede wszystkim astry bylinowe.

Kwiaty te są niezwykle proste w uprawie – astry są więc idealne dla osób początkujących, które dopiero uczą się ogrodnictwa. Lubią słoneczne stanowisko i wymagają przycinania po przekwitnięciu. Dodatkowo potrzebują regularnego, obfitego podlewania – w ciepłym czasie nawet 2 razy dziennie.

Astry można też nawozić w okresie wegetacji, jednak nie należy fundować im nadmiernej ilości azotu.

fot. Jakie kwiaty na balkon w sierpniu: astry/Adobe Stock, bnorbert3

Reklama

Czytaj także:

Co kwitnie w sierpniu

Wytrzymałe kwiaty na balkon

Kwiaty w donicach przed domem