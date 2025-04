Kwiaty na słoneczny balkon kwitną i zawiązują wciąż nowe pąki od wiosny aż do jesieni. Najlepiej sadzić je do dużych i jasnych pojemników, bo jasne kolory odbijają światło - ciemne je absorbują, co powoduje, że ziemia dodatkowo się nagrzewa - korzenie mają wtedy mało wody i są przegrzane.

Reklama

Spis treści:

W latach 90. pelargonie były najpopularniejszymi kwiatami na balkon. Teraz znów wróciły do łask i stały się częstą ozdobą balkonów. Możesz wybrać pelargonie rabatowe (o sztywnych łodygach) lub bluszczolistne (zwisające). Mogą mieć kwiaty pojedyncze, półpełne i pełne. Są odporne na ostre słońce, a także na chłody i silny wiatr (odmiany rabatowe). Jeśli nie ma przymrozków, zdobią balkony nawet w październiku.

Odmiany bluszczolistne dorastają nawet do 120 cm długości i tworzą dosłownie burzę kwiatów. Imponująco wyglądają w wiszących skrzynkach i pojemnikach. Pelargonie rabatowe o sztywnych pędach to kwiaty nawet na bardzo nasłoneczniony balkon.

fot. Kwiaty na balkon słoneczny: pelargonia/Adobe Stock, encierro

Petunia i surfinia są, można powiedzieć, kuzynkami. Surfinie są po prostu kaskadowymi petuniami o pędach zwisających nawet do 2 metrów. Jeśli będziesz pamiętać o regularnym nawożeniu specjalnymi nawozami, dostosowanymi do tych roślin, będą kwitły do przymrozków. Są wielkimi żarłokami. Wymagają także obfitego podlewania.

Najlepiej sadzić je do pojemników o podwójnym dnie, by mogły sobie pobierać zapas wody. Dobrze jest też regularnie usuwać przekwitłe kwiaty, wtedy tworzą więcej pąków.

fot. Kwiaty na balkon słoneczny: surfinia/Adobe Stock, Val Thoermer

Niektóre werbeny mają pokrój wzniesiony, inne płożący. Dorastają do ok. 40 cm. Kwitną od czerwca do października. Kwiaty wyglądają jak duże, pachnące grona. Kolory są przeróżne: białe, różowe, czerwone, fioletowe, nawet żółte. Dobrze znosi chłody i deszcze. Aby werbena pięknie kwitła, warto ją posadzić w dość dużym pojemniku (może być nim wiszący kosz).

Werbena nie lubi cienia. Warto ustawić ją w miejscu w pełni słonecznym. Lubi zarówno bezpośrednie, jak i rozproszone światło. Potrzebuje stale wilgotnej ziemi, a także żyznego podłoża. W takich warunkach pięknie kwitnie przez wiele miesięcy.

fot. Kwiaty na balkon słoneczny: werbena/Adobe Stock, JulietPhotography

Jest nazywane stokrotką afrykańską i bardzo przypomina ogrodowe stokrotki, tyle, że jest dużo bardziej okazałe. Dorasta do 25–50 cm. Tworzy zwarte ładne kępki. Kwiaty na balkonie słonecznym utrzymują się aż do przymrozków.

Stokrotka afrykańska potrzebuje pełnego słońca, bardzo źle rozwija się w cieniu i półcieniu. Jest bardzo wytrzymała i znosi nawet długie okresy suszy. Radzi sobie także z niewielkimi przymrozkami. Pięknie prezentują swoją urodę podczas słonecznej pogody, a gdy pada deszcz, kwiaty zwijają się. Warto ją regularnie podlewać, ale ziemia nie może być zbyt mokra.

fot. Kwiaty na balkon słoneczny: osteospermum/Adobe Stock, skora-fotoprojekt

W naturze jest byliną, ale u nas nie zimuje. Jest kwiatem na słoneczny balkon (wybitnie światłolubna), bardzo oryginalnym, jeszcze mało popularnym. Tworzy zwisające pędy dorastające do około 60 cm długości. Kwiaty są niebieskofioletowe, fioletowe lub białe.

Najlepiej rośnie w ziemi kwaśnej, takiej jak do azalii i różaneczników. Wymaga regularnego podlewania, czasem nawet codziennego. Nawet niewielka susza powoduje, że marnieje. Potrzebuje też stanowiska osłoniętego od wiatru. Na balkon możesz wynieść ją w drugiej połowie maja. Dobrze jest nawozić scewolę w okresie wiosny i lata - najlepiej robić to co ok. 2 tygodnie. Dzięki temu kwiaty będą kwitły dłużej.

fot. Kwiaty na balkon słoneczny: scewola/Adobe Stock, Ollga P

Sanwitalia rozesłana, inaczej polegnatka, to piękna roślina jednoroczna idealna na słoneczny balkon. Jednocześnie jest rośliną mało popularną i sprawia, że balkon wygląda oryginalnie. Sanwitalia słynie z tego, że bardzo silnie się rozkrzewia i ma lekko zwisające pędy dorastające do 20-30 cm. Kwiaty są żółte, przypominają maleńkie słoneczniki, bywa, że roślina jest nimi niemal pokryta. Kwitnie aż do października. Wymaga regularnego podlewania i nawożenia. Potrzebuje przepuszczalnej, lekko kwaśnej gleby.

fot. Kwiaty na balkon słoneczny: sanwitalia/Adobe Stock, Katarzyna

Lobelia to roślina o pięknych, najczęściej niebieskich lub fioletowych kwiatach. Dorasta do 25 cm, ma delikatne, ale silnie rozgałęzione pędy. Niektóre odmiany są zwisające, inne zwarte. Drobne kwiaty pojawiają się już pod koniec kwietnia i zdobią roślinę aż do października. Jest ich mnóstwo, ta roślina wygląda wyjątkowo wdzięcznie.

Niestety, lobelia jest wrażliwa na nawet chwilowe przesuszenie gleby. Musi być regularnie podlewana, w ciepłych miesiącach nawet codziennie. Potrzebuje też przepuszczalnej, lekko kwaśnej ziemi. Toleruje też podłoże piaszczysto-gliniaste.

fot. Kwiaty na balkon słoneczny: lobelia/Adobe Stock, Alena

Jeżeli typowe kwiaty do skrzynek na słoneczny balkon z jakichś powodów ci nie odpowiadają, ukwieć go, wykorzystując niektóre kwiaty domowe. Słońce kochają wszystkie cytrusy: cytryny, mandarynki, kalamondyny. Pobyt latem na balkonie będzie więc dla nich niczym sanatorium. Pod koniec sezonu będą znacznie większe i bardziej rozkrzewione. Może nawet zawiążą owoce? Wspaniale udekorują słoneczny balkon również agawy, palmy (z wyjątkiem kencji), kaktusy, laur, oleander, bugenwilla (roślina typowo śródziemnomorska) i zielistka.

Na balkon słoneczny i wietrzny wybierz rośliny, które mają mocne, sztywne łodygi. Dość dobrze w takich warunkach radzą sobie pelargonie rabatowe, ale bluszczolistne już nie. Nie nadają się też tutaj surfinie i petunie. Najodpowiedniejsze są gatunki niskie, o zwartym pokroju. Polecamy aksamitki i begonię stale kwitnącą. Odpowiednie kwiaty na balkon słoneczny i wietrzny to także te polecane na skalniak. Zresztą można łatwo urządzić taki skalniak w wersji mini, sadząc w sporej skrzyni rozchodnik, rojnik, macierzanką i np. przypołudnik.

fot. Kwiaty na słoneczny balkon: begonia/Adobe Stock, sirintra

Pomysłów na efektowne kompozycje na słoneczny balkon może być bez liku. Możesz ustawić kilka jednakowych skrzynek np. z samymi pelargoniami rabatowymi lub innymi roślinami w tym samym kolorze albo ub w dwóch barwach. Balkon będzie wtedy elegancki. Dobrze wygląda również aranżacja składająca się np. z zielonej zielistki (jako tła) i begonii lub pelargonii. Ciekawie prezentuje się również połączenie np. zwisającej scewoli i pelargonii o sztywnych pędach.

Bez względu na to, jakie kwiaty wybierzesz, by stworzyć aranżację, pamiętaj, aby pasowały do siebie kolorystycznie. Unikaj nadmiaru kolorów. Ogranicz się do dwóch góra trzech, chyba że chcesz, aby balkon przypominał wiejski ogródek. To także ma swój urok.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.05.2017 r.

Reklama

Czytaj także:

Kwiaty na balkon północny

Pachnące kwiaty balkonowe

Niewymagające kwiaty na balkon