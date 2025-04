Kwiaty w donicach przed domem muszą się odpowiednio prezentować, dlatego nie skupiaj się na samych odmianach, ale także na donicach i miejscu, w którym je postawisz. Rośliny w donicach możesz uprawiać na balkonie, tarasie lub postawić przed wejściem do domu.

Ponieważ w pojemnikach kwiaty mają niewiele ziemi, regularnie je podlewaj i zasilaj nawozami. Najlepiej, jeszcze przed posadzeniem rośliny, dodaj do ziemi nawóz o przedłużonym działaniu. Jakie kwiaty postawić w donicach przed domem?

Spis treści:

Aukuba to mało wymagający, zimozielony krzew, ale w naszych warunkach musi zimować w pomieszczeniu. Lubi miejsce zaciszne, osłonięte od wiatru i żyzną próchniczą lekko kwaśną glebę. Najlepiej rośnie w półcieniu i cieniu. Należy ją obficie podlewać, ponieważ źle znosi nawet krótkie okresy suszy.

Aukuba ma piękne, okrągłe liście, które mogą być w całości zielone lub mieć charakterystyczne, żółte plamki. Jesienią pojawiają się czerwone owoce, przypominające jarzębinę. Aukuba kwitnie na wiosnę, wypuszczając purpurowe kwiaty.

fot. Aukuba japońska/Adobe Stock, simona

Roślina doskonała do sadzenia w pojemnikach. Lubi glebę próchniczą, przewiewną, zasobną w składniki pokarmowe, dobrze, gdy jest lekko kwaśna. Roślinę trzeba osłaniać od deszczu i wiatru. Najlepiej rośnie w półcieniu. Należy ją obficie podlewać. Kwitnie późną wiosną i latem. Begonia zwisająca to odmiana Summerwings Rose. To dobry kwiat do wysokich donic, bo wypuszcza zwisające pędy. Roślinę tę należy chronić przed deszczem i wiatrem.

Wymaga nawożenia przez cały okres kwitnienia. Najlepiej rośnie w donicy postawionej na pełnym słońcu. Należy ją umiarkowanie podlewać. Kwitnie od czerwca do września.

fot. Begonia/Adobe Stock, Asetta

Budleje doskonale sprawdzają się jako kwiaty w donicach przed domem, szczególnie jeśli chodzi o odmianę Buzz Pink Purple. To karłowata roślina, która ma zwarty, niski pokrój i dobrze się rozkrzewia, dzięki czemu doskonale nadaje się do pojemników. Tworzy duże, długo kwitnące, pachnące kwiatostany. Wymaga żyznej przepuszczalnej ziemi. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu. Należy ją obficie podlewać.

Budleja kwitnie od początku sierpnia do października. W tym okresie jest prawdziwym rajem dla motyli. Warto usuwać kwiatostany, które już przekwitły - to pozwoli roślinie ponownie zakwitnąć.

fot. Budleja/Adobe Stock, traveller70

Fuksja zachwyca dwukolorowymi kwiatami – kielich ma inne zabarwienie niż korona. Lubi żyzną lekko kwaśną ziemię. Jest rośliną wieloletnią, musi jednak zimować w pomieszczeniu. Warto ją uszczykiwać. Fuksja najlepiej rośnie w półcieniu. Należy ją obficie podlewać, bo źle znosi suszę. Kwitnie do późnej jesieni, aż do pierwszych przymrozków. Dobrze się prezentuje w donicach wiszących.

fot. Fuksja/Adobe Stock, buaa

To nieustannie kwitnąca odmiana hibiskusa o bardzo trwałych kwiatach. Utrzymują się na roślinie od 3 do 5 dni i wyglądają bardzo efektownie. Trzeba ją nawozić przez cały okres wegetacji. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu. Należy ją obficie podlewać.

Ma podobne wymagania, co hibiskus - potrzebuje przepuszczalnej gleby, przycinania przekwitniętych kwiatostanów oraz regularnego nawożenia. To jeden z najpopularniejszych kwiatów do donic przed domem.

fot. Hibiscia/Adobe Stock, thayra83

Lantana jako jeden z niewielu kwiatów ogrodowych i doniczkowych potrafi zmieniać kolor kwiatów. Szczególnie ciekawe są odmiany wielobarwne, jak Calippo Tutti Frutti. Na jednym pędzie zakwitają kwiaty o różnych barwach, np. żółtej, pomarańczowej i czerwonej.

Lantana ma spore wymagania. Potrzebuje żyznej gleby i słonecznego stanowiska. Nie straszne jej nawet bezpośrednie promienie. Należy ją także umiarkowanie podlewać, ponieważ nie lubi zastoju wody. Kwitnie od wiosny aż do późnej jesieni.

fot. Lantana Tutti Frutti/Adobe Stock, SebastianA

Koleus jest bardzo łatwy w uprawie. Wyrasta na wysokość 50–80 cm. Wydaje niepozorne, niebieskie kwiaty zebrane w szczytowe grona. Wymaga próchniczej, wilgotnej, przepuszczalnej ziemi.

Najlepiej rośnie w półcieniu i na stanowiskach słonecznych, ale wtedy muszą mieć zapewnione stale wilgotne podłoże. Mimo wszystko należy go umiarkowanie podlewać, bo nie toleruje zastojów wody. Koleusy mają niepozorne kwiaty, ale ozdobne liście, dlatego idealnie sprawdzają się jako kwiaty w donicach przed domem.

fot. Koleus/Adobe Stock, Radoslaw Maciejewski

Chyba najpopularniejsze kwiaty do donic to właśnie pelargonie. Kwitną obficie i długo, odmiany pelargonii rabatowych kwitną nawet po pierwszych przymrozkach. Pelargonie bluszczolistne wytwarzają długie pędy obsypane obficie kwieciem. Te drugie warto sadzić w wysokich pojemnikach. Wymagają stanowiska słonecznego, ale nie bezpośrednio nasłonecznionego. Dobrze czują się zarówno w donicach wiszących, jak i stojących, ale muszą mieć sporo przestrzeni, aby się rozrosnąć.

fot. Pelargonia/Adobe Stock, bmatrix

Pieris japoński to duży krzew liściasty, który pięknie prezentuje się na werandach, tarasach i ogrodach, ale także na balkonach. Wypuszcza kwiaty o lekkim, subtelnym zapachu. Jego liście wraz z rozwojem zmieniają barwę. Wczesną wiosną są szkarłatne, potem zielenieją. Wymaga kwaśnej próchniczej gleby i miejsca osłoniętego od wiatru. Nie należy dopuszczać do przesuszenia ziemi. Najlepiej rośnie w półcieniu. Należy go obficie podlewać.

fot. Pieris japoński/ Adobe Stock, Marc

Portulaka wielokwiatowa ma płożące pędy, na których wypuszcza małe kwiatki w intensywnych kolorach. Zamykają się one w pochmurne dni. Roślina lubi pulchną, żyzną ziemię. Nadaje się do płaskich i szerokich naczyń. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu. Należy ją umiarkowanie podlewać. Kwitnie od maja do sierpnia. To jeden z najpiękniejszych kwiatów do donic ogrodowych.

fot. Portulaka/Adobe Stock, foto76

Strączyniec to doskonała roślina do donicy przed domem. Wypuszcza bujne kwiaty, które zdobią roślinę przez cały sezon. Najlepiej rośnie w donicy ustawionej w zacisznym, słonecznym miejscu. Trzeba go regularnie podlewać, ale nie przelewać, aby system korzeniowy nie zaczął gnić. Warto pamiętać, że strączyniec lubi lekko kwaśną ziemię i nie toleruje przymrozków. Z tego powodu musi zimować w pomieszczeniu. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu.

fot. Strączyniec/Adobe Stock, Videowokart

Jest niezwykle efektownym pnączem. Kwitnie nieprzerwanie przez całe lato. Dobrze znosi przesuszenie bryły korzeniowej. Sprzyja to nawet zawiązywaniu pąków kwiatowych. Wymaga podpory, ponieważ pędy mogą się przechylać, a nawet łamać. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu. Należy ją umiarkowanie podlewać. Kwitnie wyjątkowo długo: od maja do października.

fot. Sundawilla (sundaville)/Adobe Stock, Ilhan Balta

Sunsatia, inaczej nemezja, ma niezwykłe, dwukolorowe kwiaty: wiśniowoczerwone z białą plamką. Zakwita wczesną wiosną i obficie kwitnie przez cały sezon. Trzeba ją sadzić w wysokich pojemnikach, wymaga nawożenia. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu. Należy ją umiarkowanie podlewać.

fot. Sunsatia Chetty/Adobe Stock, Jana

Surfinie wytwarzają piękne kwiaty w kształcie rozchylonych dzwonków. Występują w wielu kolorach i są naprawdę łatwe w uprawie. Nie należy ich przesuszać ani przelewać.

Dobrze rosną w półcieniu, z tego powodu chętnie są wybierane do donic ogrodowych, także tych ustawionych przed domem. Mogę rosnąć też w donicach wiszących.

fot. Surfinia/Adobe Stock, pia-pictures

Szałwia uważana jest za lecznicze zioło, ale pięknie prezentuje się także na balkonach, w ogrodach, a także w donicy przed domem. Odmiana GoGo Scarlet wydaje piękne duże czerwone kłosy. Kwitnie przez całe lato. W dużej donicy szałwia tworzy zwartą kępę. Lubi przepuszczalną żyzną ziemię i regularne podlewanie. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu.

fot. Szałwia/Adobe Stock, Andrii A

Werbena jest łatwa w uprawie, wspaniale się rozkrzewia, kwitnie przez całe lato. Nie trzeba jej uszczykiwać, bo i bez tego świetnie się rozkrzewia. Warto ją nawozić przez cały okres kwitnienia. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu. Należy ją umiarkowanie podlewać. Werbena kwitnie głównie w maju, prezentując niewielkie, ale gęsto ulokowane kwiaty o intensywnym kolorze. Najlepiej czuje się w żyznej, przepuszczalnej glebie.

fot. Werbena/Adobe Stock, maureen ridgon

Uprawiana jest głównie dla pięknych kolorowych liści. Kwitnie przez całe lato. Odwdzięczy się za regularne polewanie. Jeśli dostarczymy jej sporo wody, będzie dobrze rosła także na rabacie nasłonecznionej. Najlepiej rośnie w półcieniu. Należy ją obficie podlewać. Kwitnie od czerwca do lipca, ale zdecydowanie większą ozdobą rośliny jest kolor jej liści.

fot. Żurawka/Adobe Stock, Poliuszko

Artykuł powstał na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie „Przyjaciółka” na zlecenie Edipresse. Pierwotnie został opublikowany 27.02.2013.

