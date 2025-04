Krzewy ozdobne liściaste to grupa bardzo zróżnicowana. Obejmuje krzewy o pięknych kwiatach, gatunki o ozdobnych liściach, krzewy zimozielone, czyli te, które nie tracą urody na zimę.Ozdobne krzewy liściaste do ogrodu różnią się też wielkością. Sporo jest miniaturowych krzewów, które rosną wolno i po ok. dziesięciu latach dorastają zaledwie 1 m wysokości. Do małych ogrodów, na skalniak, a nawet na balkon (do donicy) są idealne.

Kto poszukuje czegoś okazalszego, też znajdzie bez trudu odpowiedni gatunek. Zarówno kwitnący, jak i o ozdobnych liściach. Średniaki mają po ok. 2 metry, a niektóre dorastają nawet do 4 - 5 metrów. Godne polecenia są krzewy, które lubią strzyżenie. Można je wtedy formować, tworząc zawsze efektowne kuliste formy lub nawet zielone ogrodowe rzeźby o wymyślnych kształtach.

Krzewy ozdobne: czas sadzenia

Jeśli zdecydujesz się na sadzonkę krzewu w pojemniku, możesz ją posadzić w dowolnym terminie, w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Należy tylko pamiętać, że jeżeli będzie to czas letnich upałów, wówczas taki młody krzak ozdobny trzeba codziennie podlewać, aby mógł się dobrze ukorzenić. Natomiast sadzenie krzewów z tzw. gołym korzeniem, czyli po prostu bez pojemników najlepiej zaplanować na wiosnę lub wczesną jesień, bo wtedy ukorzeniają się najlepiej.

Krzewy ozdobne liściaste kwitnące

Gdy krzew kwitnący jest w pełnej krasie i ma co najmniej metr wysokości, to często bardziej przyciąga wzrok niż cała rabata kwitnących niskich kwiatów. Zanim wybierzesz krzew ozdobny kwitnący, zastanów się, czy zależy ci, aby zakwitł na przedwiośniu, wczesną wiosną lub latem i pytaj szkółkarza lub sprzedawcę w sklepie ogrodniczym o czas kwitnienia. Starannie też dobierz kolor kwiatów, jeśli zależy ci na stworzeniu kompozycji o konkretnej kolorystyce. Kwitnące krzewy ozdobne zazwyczaj znacznie obficiej kwitną, posadzone od strony południowej i zachodniej, niż od wschodu czy północy. Do gatunków kwitnących najwcześniej należy: wawrzynek wilczełyko, oczary, forsycja, porzeczka krwista. Potem zakwitają tawuły, migdałek, a kiedy wiosna buchnie majem - bzy lilaki, pigwowiec, rododendrony, azalie. Potem przychodzi pora na jaśminowce, krzewuszkę cudowną, budleję Dawida, hortensje.

Krzewy ozdobne liściaste

One także kwitną, ale mają niepozorne kwiatki, a słyną bardziej z atrakcyjnych liści, np. w innych kolorach niż zielony. Te o srebrzystych liściach lub bordowych lubią słońce. Natomiast gatunki i odmiany o liściach żółtych wolą światło rozproszone. Do szczególnie efektownych należą: pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' o purpurowych liściach, berberys Thunberga 'Atropurpurea' - także ma czerwone liście, które jesienią stają się pomarańczowe, oliwnik srebrzysty ( srebrne liście), dereń biały (liście zielone, obrzeżone na biało).

Krzewy ozdobne zimozielone

Do gatunków, które przez zimę zachowują liście i zdobią biały lub szary o tej porze roku ogród należy np. bukszpan, pieris japoński, trzmielina Fortune'a, mahonia, golteria. Hitem jest z pewnością bukszpan o gęstych, skórzastych listkach. Dorasta do 2–3 metrów, można go strzyc i formować. Pięknym zimozielonym gatunkiem jest również mahonia. Ma sztywne, błyszczące, okazałe liście o ładnym kształcie. Są one ciemnozielone, lecz jesienią przebarwiają się na czerwonobrunatno.

Krzewy ozdobne na żywopłot

W zasadzie prawie z każdego gatunku krzewów ozdobnych liściastych można stworzyć ciekawy i praktyczny żywopłot. Ponieważ jednak rośliny sadzi się bardzo gęsto, i na obsadzenie nawet 10 metrów trzeba ich dużo, zwykle wybieramy tańsze krzewy ozdobne. Wybór zależy też od tego, czy ma to być żywopłot formowany czy nieformowany, niski czy wysoki. Do najbardziej polecanych na żywopłoty krzewów ozdobnych należy ligustr, który można formować. Najlepiej posadzić go w dwóch rzędach. Po latach taki zielony płot, może mieć wysokość nawet ponad 2 metry. Dobrymi krzewami na wysokie żywopłoty, dość szybko rosnącymi i odpornymi na choroby i szkodniki są: derenie, berberysy, pęcherznice. Można także stworzyć przepiękny nieformowany żywopłot np. z tawuł, forsycji, pigwowca lub róż.

Krzewy ozdobne liściaste do cienia

Takich gatunków jest mniej niż tych lubiących słońce, ale z pewnością da się znaleźć kilka, które będą pasowały do aranżacji ogrodu. W cieniu świetnie radzi dereń i ligustr. Niedobór słońca dobrze znosi również bukszpan, mahonia i różaneczniki, które pozbawiony słońca zakątek, mogą ozdobić wiosną burzą kwiatów.

Krzewy ozdobne liściaste: jak je formować?

Niektóre krzewy warto co jakiś czas przycinać, by nadać im ładny kształt.Trzeba tylko pamiętać o podstawowej zasadzie: krzewy kwitnące latem, czyli w drugiej połowie czerwca i później formujemy wczesną wiosną. Do tej grupy zaliczamy np. budleję Dawida, hortensję, pięciornik, tawułę japońską. Natomiast wszystkie gatunki kwitnące wiosną, np.: forsycję, tawuły, pigwowiec przycinamy po kwitnieniu.