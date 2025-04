Cebula to jedno z najpopularniejszych warzyw w polskich ogrodach. Jest łatwa w uprawie, odporna na wiele szkodników i świetnie komponuje się w warzywniku. Oprócz tego właściwości cebuli można wykorzystać w kuchni czy pielęgnacji. Jednak nie każda roślina dobrze rośnie w jej towarzystwie i na odwrót. Niektóre połączenia mogą hamować wzajemny wzrost, przyciągać szkodniki lub konkurować o składniki odżywcze.

Strączki obok cebuli: nadmiar azotu

Rośliny strączkowe, szczególnie fasola, soczewica i groch, nie są dobrymi sąsiadami dla cebuli. Ich system korzeniowy wzbogaca glebę w azot, co może wpływać na cebulę negatywnie, zamiast jej pomagać. Cebula lubi raczej umiarkowane ilości tego pierwiastka, a jego nadmiar sprawi, że będzie rosła znacznie wolniej.

Dodatkowo cebula może też negatywnie wpłynąć na rozwój strączków. Wydziela substancje, które mogą osłabiać wzrost roślin strączkowych i sprawić, że plony będą dużo gorsze.

Trudna relacja cebuli i niektórych kapustnych

Kalafior, brukselka czy brokuły nie przepadają za towarzystwem cebuli. Te warzywa wymagają dużej ilości składników odżywczych (szczególnie azotu i fosforu), przez co mogą konkurować z cebulą o miejsce i zasoby w glebie.

Dodatkowo cebula może wpływać na ich smak i jakość plonów. Niektóre kapustne pod jej wpływem mogą stać się mniej soczyste i zmienić swoją strukturę. Co ciekawe jednak, cebula bardzo lubi towarzystwo kapusty i odwrotnie.

Nie sadź cebuli obok szparagów

Cebula i szparagi nie tworzą udanego duetu. Sadząc je obok siebie, zauważysz, że obie rośliny rosną słabiej. Szparagi to rośliny wieloletnie - mają głęboko sięgające korzenie, które intensywnie pobierają wodę i składniki odżywcze z gleby. Z kolei cebula, z płytszym systemem korzeniowym, może mieć trudności w rywalizacji o nie i przez to będzie rozwijała się dużo gorzej.

Wspomniane już wcześniej substancje wydzielane przez cebulę także w przypadku szparagów mogą mieć bardzo negatywny wpływ.

Cebula a intensywnie pachnące zioła

Niektóre zioła, które intensywnie pachną, w szczególności szałwia lekarska, mogą hamować wzrost cebuli. Często mocno dominują one w ogrodzie, ograniczając przestrzeń dla innych roślin. W przypadku cebuli może to prowadzić do zmniejszenia plonów oraz zaburzać ukorzenianie.

Dodatkowo niektóre zioła, zwłaszcza te o drewniejących łodygach, wymagają innego rodzaju podłoża i wilgotności niż cebula, co sprawia, że trudno im przebywać razem w jednej części ogrodu.

Sadzenie cebuli obok ziemniaków

Jeśli posadzisz cebulę obok ziemniaków, nie spodziewaj się obfitych plonów. Ziemniaki to prawdziwe żarłoki - pobierają z gleby ogromne ilości składników odżywczych i niechętnie zostawiają cokolwiek dla swoich sąsiadów. Ponadto ziemniaki mają tendencję do rozwoju dużych, rozbudowanych systemów korzeniowych, które dodatkowo mogą ograniczać dostęp cebuli do wody i powietrza.

Sama cebula też nie jest dla ziemniaków dobrym towarzystwem. Jej obecność może zwiększać ryzyko wystąpienia niektórych chorób roślin, takich jak mączniak rzekomy czy zaraza ziemniaczana. Substancje, które wydziela, mogą sprzyjać rozwojowi grzybów i bakterii, co w połączeniu z ziemniakami, które są szczególnie podatne na takie infekcje, może doprowadzić do szybszego rozprzestrzeniania się pędraków i innych ogrodowych szkodników.

Co sadzić obok cebuli?

Idealnym duetem jest cebula i marchewka. Odstraszają sobie nawzajem szkodniki i wspierają wzrost. Dobrym towarzystwem będą też truskawki, buraki, pomidory oraz sałata.

