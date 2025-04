Zimowe przycinanie zarezerwowane jest dla roślin odpornych na działanie niskich temperatur. W większości przypadków warto jednak poczekać do wiosny, aby nie zaszkodzić delikatnym pędom. Rośliny, których nie wolno przycinać zimą to przede wszystkim ozdobne krzewy i drzewa owocowe.

Reklama

Spis treści:

Jak sama nazwa wskazuje, ta odmiana tawuły kwitnie wczesną wiosną. Przycięcie jej zimą może uszkodzić gałęzie. Rany po przycinaniu nie będą odporne na niskie temperatury, przez co roślina nie zakwitnie na wiosnę, a być może przez kilka kolejnych sezonów.

Tawułę wczesną należy przyciąć od razu po przekwitnięciu. Dzięki temu nie zawiąże ona owoców, a po zimie wypuści wiele nowych pędów.

Przycinanie forsycji zimą może spowodować usunięcie pąków kwiatowych, które zdążyły zawiązać się jesienią. Konsekwencją tego będzie bardzo ubogie kwitnienie, a czasem zupełny brak kwiatów. Forsycja wypuszcza pierwsze z nich już wczesną wiosną, dlatego najlepiej przyciąć ją tuż po kwitnieniu i zostawić do "zagojenia się" przed pojawieniem się chłodnych dni.

Aby forsycja kwitła bardzo obficie, podczas przycinania musisz usunąć wszystkie kwiaty. Dzięki temu zrobisz dużo miejsca na nowe pąki.

fot. Jakich roślin nie przycinać zimą/Adobe Stock, Jarek

Magnolia, podobnie jak tawułka, nie powinna być przycinana później, niż tuż po kwitnieniu. Dzięki temu przez zimę pędy nie będą nadmiernie marzły (magnolię koniecznie przykryj agrowłókniną przed wystąpieniem przymrozków). Magnolia to roślina bardzo delikatna i w zasadzie w ogóle nie przepada za przycinaniem.

Jeśli więc nie musisz tego robić, odpuść sobie na jeden sezon i przytnij dopiero w kolejnym. Po kwitnieniu możesz delikatnie zebrać resztki pędów i kwiatów.

Wiąz to drzewko, które dość szybko budzi się do życia, przez co już w drugiej połowie zimy możesz zobaczyć pierwsze pąki na gałęziach. W takiej sytuacji absolutnie nie przycinaj tej rośliny, bo możesz zaburzyć proces kwitnienia. Wewnątrz krzewu krążą już soki, a więc przycinanie może doprowadzić do jego przesuszenia i obumarcia.

Wiąz przycinaj zawsze po okresie wegetacji, a więc w ostatnich tygodniach lata. Dzięki temu krzew przejdzie w stan spoczynku i już na początku lutego wypuści pierwsze pączki kwiatowe.

Wiśnia oraz czereśnia to drzewa owocowe, które są bardzo delikatne i łatwo ulegają zakażeniom. Jeśli przytniesz je zimą, w rany po cięciach może wedrzeć się infekcja, a szkodniki będą miały mocno ułatwione zadanie. Dlatego te drzewa przycinaj zawsze po zbiorach, kiedy na zewnątrz jeszcze jest ciepło.

Dzięki temu rany po przycinaniu szybko wyschną, a roślina będzie zabezpieczona przed mroźnymi dniami i wiosną zakwitnie najpiękniej, jak tylko się da.

fot. Czego nie przycinać zimą/Adobe Stock, hitdelight

Hortensje to rośliny dość wymagające i wybredne. Lubią przycinanie, ale tylko w określonym terminie. Kiedy dni zaczną się robić cieplejsze, możesz spróbować lekko przystrzyc roślinę.

Przycinanie hortensji warto przeprowadzić, zanim jeszcze pojawią się pierwsze listki, nie wspominając już o pąkach. Pamiętaj też, że świetnym pomysłem jest nieusuwanie przekwitniętych kwiatostanów przed zimą. Pomogą one ochronić delikatne pędy przed zimnem. Nie będzie to wyglądać najlepiej, ale jest skuteczne.

Klon to pokaźne, majestatyczne drzewo o niewielkich wymaganiach. Podobnie jak wiąz zaczyna często budzić się do życia już bardzo wczesną wiosną, przez co najlepiej przyciąć go pod koniec lata, kiedy kończy się także okres wegetacji.

Dzięki temu klon nie tylko pięknie zakwitnie wiosną, ale także rozwinie bujną koronę i będzie prezentować się naprawdę pięknie aż do późnej jesieni.

fot. Czego nie przycinać zimą/Adobe Stock, Amy Buxton

Reklama

Czytaj także:

Rośliny, które możesz przyciąć po przymrozkach

Kiedy przycinać trawy ozdobne?

Kiedy przycinać winorośl?