Zakup grilla ogrodowego nie wydaje się skomplikowanym przedsięwzięciem. Warto jednak przed podjęciem decyzji rozważyć dokładnie to, co oferuje rynek. Wybór jest dość spory - tradycyjny grill węglowy, elektryczny lub gazowy. Porównałyśmy 3 rodzaje grilli, aby ułatwić ci wybór!

Reklama

Na skróty:

Grill grillowi nierówny - i choć może nie wydawać się to wcale oczywiste w pierwszej chwili, to przed podjęciem decyzji trzeba wziąć pod uwagę kilka naprawdę istotnych czynników:

częstotliwość grillowania - co tydzień, a może raz- dwa razy w sezonie?

- co tydzień, a może raz- dwa razy w sezonie? ile osób zapraszasz na letnie biesiady - 2, 6, a może ponad 10? Od tego zależy optymalna wielkość rusztu!

zapraszasz na letnie biesiady - 2, 6, a może ponad 10? Od tego zależy optymalna wielkość rusztu! miejsce przeznaczone na grilla - masz mały ogródek, czy duży ogród?

- masz mały ogródek, czy duży ogród? sąsiedztwo - czy dym i zapach grilla może przeszkadzać bliskim sąsiadom?

- czy dym i zapach grilla może przeszkadzać bliskim sąsiadom? przeznaczenie - czy grill będzie używany w stałym miejscu, czy lubisz grillować także w plenerze?

Poznaj najważniejsze cechy 3 najpopularniejszych rodzajów grillów, jakie znajdziesz w sklepach!

Najbardziej znanym i najczęściej wybieranym rodzajem grilla jest węglowy. Jest tani i zwykle niewielkich rozmiarów, dlatego łatwo zapakować go do samochodu i zabrać ze sobą w plener. Poznaj najważniejsze zalety i wady grilla węglowego.

Drugim często wybieranym rodzajem grilla jest elektryczny. Jest również niewielki i łatwo go przenieść, jednak do zasilania potrzebuje energii elektrycznej. Wielu uważa, że smak potraw z grilla elektrycznego jest pozbawiony charakterystycznego podszycia dymem, jak w przypadku grilla węglowego. Dla jednych to zaleta, dla innych - wada.

Oto najważniejsze cechy grilla elektrycznego!

Grill gazowy póki co nie jest bardzo popularny, jednak użytkownicy tego typu urządzeń bardzo je sobie chwalą. Grill gazowy jest większy i cięższy niż węglowy, dlatego trudno przestawiać go dowolnie z miejsca na miejsce. Jest zasilany gazem - z butli lub bezpośrednio z sieci gazowej (w zależności od modelu).

Koszty eksploatacji są niższe, niż w przypadku grilla węglowego. Taki grill ma jeden lub kilka palników, które równomiernie rozprowadzają temperaturę, a tacka między palnikami a rusztem pełni rolę izolacji od ognia i ociekacza na tłuszcz.

Jeśli letnie biesiady organizujesz sporadycznie i dla niewielkiej ilości osób, a także lubisz grillować w plenerze, wystarczający będzie tradycyjny grill węglowy.

Grill elektryczny najlepiej sprawdzi się wśród miłośników grillowania, którzy nie mają zbyt wielu możliwości i okazji do przyrządzania potraw na świeżym powietrzu. Można używać go w pomieszczeniach oraz na balkonach. Wymaga jednak podłączenia do prądu, dlatego nie zawsze sprawdzi się niestety w plenerze.

Masz sporo miejsca w ogródku czy ogrodzie, grillujesz często i tylko na miejscu? Rozważ grill gazowy. Ma większy ruszt, pokrywę i regulację temperatury. Jest większy od grilla węglowego i nie jest mobilny. Kosztuje więcej, niż pozostałe rodzaje, jednak jego eksploatacja jest tańsza.

Sprawdź krótkie podsumowanie najważniejszych cech każdego z nich:

Reklama

Poczytaj więcej na temat grillowania:

Jak szybko wyczyścić grill? Sprawdź nasze sposoby!

Z czego najlepiej zbudować grill ogrodowy? Sprawdź sposoby naszych forumowiczów!