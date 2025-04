Dobrze dobrany parasol ogrodowy ochroni nie tylko przed nadmiarem słońca, ale także przed spadającymi z drzew liśćmi i gałązkami. Zapewni także ochronę przed mżawką i niewielkimi opadami deszczu. Parasol parasolowi jednak nierówny - różnią się wielkością, materiałem, kształtem, konstrukcją. Jak więc wybrać ten najlepszy dla siebie?

Na to zwykle zwracamy uwagę, zanim jeszcze ocenimy jakość materiału i konstrukcję parasola ogrodowego. Wielkość (czyli średnicę) trzeba dopasować do miejsca. Jest to więc sprawa bardzo indywidualna. Najwięcej jest modeli o średnicy: 3, 4 i 5 m. Ale są też i tzw. połówki, czyli np. 3,5 m, 4,5 m.

Materiał z jakiego uszyty jest parasol ogrodowy, który chcesz kupić, powinien być gęsto tkany - jest mocniejszy, łatwiej go czyścić i bardziej chroni przed upałem. Zwracaj też uwagę czy łączenia są starannie obszyte. Im łączeń (szwów) jest mniej, tym lepiej, bo każde takie miejsce osłabia konstrukcję parasola.

Warto wiedzieć, że niektóre modele parasoli ogrodowych uszyte są z tkanin mających zdolność odbijania promieni UV i impregnowanych, łatwych do czyszczenia. To droższe modele, ale naprawdę dobrej jakości. Niektóre parasole mają zrobiony w tkaninie otwór wentylacyjny. Dzięki niemu są bardziej odporne na silny wiatr. Ale nawet takie trzeba składać, gdy nadciąga duża wichura.

Może być z drewna lub metalu z elementami z tworzywa sztucznego. Każda się sprawdzi, jeśli będzie solidna.

Jeśli kupujesz parasol ogrodowy, który ma stać całe lato w jednym miejscu, powinien mieć ciężką, kamienną podstawę. Efektowne i bardzo trwałe są granitowe (można kupić w cenie od 100 zł), ale sprawdzają się też betonowe. Wszystko zależy od stylu ogrodu i kącika wypoczynkowego.

Mniejszy model parasola ogrodowego, często przenoszony, może mieć lżejszą podstawę. Na ogół są one wykonane z tworzywa, sypie się do nich piasek, by były stabilne.

Dominują modele okrągłe parasoli, ale są też prostokątne, lub ścięte z jednej strony. Często te ostatnie bardzo sprawdzają się na balkonie, bo można je dopasować do elewacji i bardziej ochronić przed słońcem skrzynki z roślinami i siebie, gdy akurat zażywamy relaksu na balkonie.

