Wiosenne i letnie dni spędzone w zaciszu swojego ogródka lub przydomowego ogrodu to bezcenny czas. Szum drzew, śpiew ptaków, promienie słońca oplatające ciało, delikatny wiaterek i zapach roślin... Relaks na leżaku w takiej scenerii to najlepszy sposób na naładowanie baterii! Jakie leżaki ogrodowe znajdziesz na rynku?

Dlaczego warto mieć leżak ogrodowy?

Własny ogródek to marzenie chyba każdego. Odrobina prywatności w ciszy, we własnym, zielonym zakątku relaksuje lepiej, niż jakakolwiek inna metoda. Na wyposażeniu ogródka zwykle znajduje się ławka i altana ogrodowa. Czasem inwestuje się również w drewniane huśtawki ogrodowe. Choć każda z tych pozycji służy do wypoczynku, to nic nie zastąpi jednak... leżaka! Pozwala na wypoczynek w pozycji półleżącej lub siedzącej, niektóre modele można rozłożyć także do pozycji całkowicie leżącej.

W sklepach dostępnych jest wiele rodzajów leżaków ogrodowych. Różnią się między sobą przede wszystkim:

wielkością

materiałem

funkcjonalnością.

Odpoczywasz, opalasz się, rozmawiasz z przyjaciółmi, czy z laptopem na kolanach pracujesz w ogródku? Niezależnie od tego, co robisz, wszystko będzie przyjemniejsze, jeśli rozsiądziesz się w wygodnym leżaku! Wybór jest ogromny!

fot. Adobe Stock

Rodzaje leżaków ogrodowych

Wybierając meble, nie tylko do domu, ale także do ogrodu, kierujemy się przede wszystkim ich wytrzymałością. Ta zależy przede wszystkim od materiałów użytych do produkcji mebla. Do wyboru jest:

drewno

technorattan

materiał tekstylny

aluminium

tworzywa sztuczne.

fot. Adobe Stock

Najbardziej praktyczne są także leżaki rozkładane, w których można regulować pozycje - od siedzącej, przez półsiedzącą, do leżącej.

Drewniane leżaki ogrodowe to najbardziej elegancka wersja wyposażenia ogródka - drewno zawsze idealnie komponuje się z roślinnością, nadaje przytulności, a jednocześnie jest szlachetne i eleganckie!

