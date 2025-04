Szerszeń ma swoich naturalnych wrogów w przyrodzie - to przede wszystkim niektóre gatunki ptaków oraz pasożytów. To groźne owady, które, choć nie są skore atakować bez powodu, bywają bardzo agresywne. Ich użądlenie może skończyć się nawet bardzo poważnym uczuleniem. Istnieją jednak sposoby, aby skutecznie odstraszyć je ze swojego ogrodu.

Ptaki żywią się mniejszymi i większymi owadami, w tym także tymi, które mają żądło do obrony. Niestety, w przypadku walki z takimi owadami, jak szerszeń azjatycki czy jego mniejsi kuzyni, nie mamy w przyrodzie zbyt wielu sprzymierzeńców.

Jad szerszeni (oraz innych z rodziny osowatych) może być śmiertelny nie tylko dla ludzi, ale także wielu innych zwierząt. Jeśli więc np. twój pupil złapie szerszenia, a okaże się, że jest uczulony na jad, może się to skończyć bardzo źle.

Możesz jednak spać spokojnie, nie obawiając się kolonii szerszeni, jeśli twój ogród lub balkon będą regularnie odwiedzać niektóre gatunki ptaków, np. trzmielojad i sikora. Nie polują one konkretnie na szerszenie, ale nie unikają ich w swojej codziennej diecie. Ich obecność skutecznie odstrasza szerszenie, ale nie tylko - również osy czy pszczoły.

Aby zapobiec gromadzeniu się w ogrodzie populacji szerszeni, warto wiedzieć też, że ich naturalnym wrogiem jest również kura gołoszyjka, która na terenie całej Polski hodowana jest jako gatunek "dekoracyjny".

fot. Szerszeń europejski: naturalny wróg/Adobe Stock, Henk

Pasożyty to świetna naturalna pułapka na szerszenie. Zaliczają się do nich przede wszystkim muchówka oraz nicienie. Podobnie jednak, jak w przypadku ptaków, nie mamy wpływu na to, czy akurat pojawią się w naszej okolicy i pozwolą skutecznie pozbyć się szerszeni.

Na terenach Azji południowej i południowo-wschodniej, czyli naturalnym środowiskiem występowania szerszenia azjatyckiego (czyli tzw. szerszenia-mordercy), także pszczoły wypracowały sobie swój system obronny. Warto wiedzieć bowiem, że te drapieżne owady są zagrożeniem dla bioróżnorodności naszej planety - żywią się pszczołami i atakują je, przez co budzą powszechny lęk i są traktowane jako szkodniki, pomimo iż pełnią także pożyteczne funkcje (pozbywają się starych i słabych insektów).

Aby zapobiec budowania przez szerszenie gniazd w twoim ogrodzie, musisz wiedzieć, czego nie lubią te owady. Aby robotnice ani królowa nie dostały się do wnętrza domu, warto sięgać po sprawdzone sposoby, takie jak zapachy. Szerszenie są bardzo na nie wrażliwe i wiele z nich działa drażniąco.

Wśród zapachów, które pomagają w zapobieganiu zakładania gniazda szerszeni, znajdują się:

olejek goździkowy,

mięta,

bazylia,

czosnek,

cytryna,

majeranek,

piołun,

ocet.

Szerszenie zakładają gniazda na drzewach oraz w zakamarkach domów, np. pod dachami. Dlatego warto posadzić w ogrodzie aromatyczne zioła, a także spryskiwać strategiczne miejsca wybranymi olejkami zapachowymi.

fot. Jak odstraszyć szerszenie/Adobe Stock, Azaliya (Elya Vatel)

Szerszenie uwielbiają zapach owoców, szczególnie tych dojrzałych (także w formie przetworów). Jednocześnie nie są zainteresowane słodyczami. Przyciągają je za to intensywne kolory, w szczególności pomarańczowy i żółty oraz mocne zapachy - w szczególności kwiatowe. Uważaj więc na pachnące dezodoranty oraz perfumy, bo szerszenie lubią także zapach alkoholu.

Kiedy szerszenie czują owocowe lub kwiatowe aromaty, mogą nawet podążyć za nim do domu. Bezpieczne wygnanie go z powrotem na zewnątrz bywa trudne, a nawet niebezpieczne, ponieważ owad może poczuć się zagrożony.

Pamiętaj, że jeśli znajdziesz gniazdo szerszeni, nie próbuj usuwać go na własną rękę. Najlepiej zadzwoń po odpowiednią firmę, która posiada odzież ochronną oraz niezbędny sprzęt lub zgłoś znalezisko straży pożarnej.

