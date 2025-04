Spośród mebli ogrodowych obecnie największym powodzeniem cieszą się zestawy: stół i kilka krzeseł w komplecie. Warto przywrócić także rangę ławkom, które przed laty były najpopularniejsze. Teraz bardziej kojarzą się z parkami, a przecież w przydomowym ogrodzie wyglądają dobrze i są wygodne.

Reklama

W dziale mebli ogrodowych Obi dominują ławki drewniane, ale bywają też produkowane z tworzyw sztucznych.

Niektóre mają fantazyjne stelaże i pasują do ogrodów w stylu francuskim. Większość to jednak bardziej proste formy, pasujące do większości ogrodów. Prezentujemy 5 najbardziej uniwersalnych!

Meble ogrodowe OBI: ławka w twoim stylu!

Jak każdy mebel ogrodowy I każdy element architektury ogrodu, ławka powinna pasować do stylu ogrodu.

Do ogrodu w stylu angielskim pasują ławki o klasycznym kształcie, proste, ale eleganckie. W rustykalnym można postawić ławkę z grubych desek lub nawet z konarów. W nowoczesnym dobrze prezentują się jak najprostsze. W romantycznym, z różanymi rabatami lub we francuskim można mieć ławkę żeliwną, bardziej ozdobną.

Lubisz, kiedy kwiaty mocno pachną? Tych 12 roślin zapragniesz mieć w ogródku!

Ławki ogrodowe: ceny

Ceny zależą przede wszystkim od materiałów z jakich zrobiono ławkę i jakości wykonania. Wahają się od ok. 120 zł do 600 zł.

Stosunkowo drogie są modele z drewna egzotycznego, podobnie jak inne meble ogrodowe z tego materiału) żeliwne, a tańsze z rodzimych gatunków drewna. Najlepiej kupować latem, kiedy wyprzedaje się meble ogrodowe wprowadzone do sprzedaży wiosną.

Ławka ogrodowa - gdzie ją ustawić?

Najlepiej ustawić ławkę w zacisznym kącie ogrodu wśród ładnej zieleni, w miejscu gdzie jest ciekawy widok na cały ogród lub np. na najładniejsze rośliny. Wtedy możemy się relaksować I podziwiać swój ogród.

17 ciekawych i praktycznych gadżetów do ogrodu!

Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ławka stała np. w pobliżu domu, na tle elewacji lub przy jednej ze ścieżek. Ławka może także wchodzić w skład kompletu mebli ogrodowych razem ze stołem I kilkoma krzesłami. W pobliżu niej warto posadzić lub zasiać rośliny ozdobne o ładnym zapachu: krzew lilaka, jaśminu lub np. Maciejka czy pachnące róże.

Reklama

To także może cię zainteresować:

Najpiękniejsze drzewka ozdobne do ogródka!

Efektowne kwiaty doniczkowe zielone - liliputy i olbrzymy!