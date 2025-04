Trawa pampasowa osiąga nawet 2,5 metra. Najpiękniej wygląda na jesieni, gdy wypuszcza pierzaste wiechy. Jeśli masz już jeden okaz w ogródku, możesz go rozmnożyć. Sprawdź, jak to zrobić.

Rozmnóż trawę z nasion

Najlepiej kup nasiona i wysiej je (nie za gęsto) pod koniec marca do pojemników wypełnionych wilgotnym substratem (podłożem) do wysiewu. Przykryj naczynia cienką warstwą przesianego substratu i nakryj pojemniki folią. Naczynia postaw w jasnym i ciepłym miejscu, regularnie zwilżaj ziemię. Gdy pojawią się siewki zdejmij folię. Gdy podrosną i osiągną 4-5 cm możesz je przepikować czyli przesadzić do małych doniczek (najlepiej po 3-5 roślin), wówczas szybciej uzyskasz większe kępki. Latem wynieś je wraz z doniczkami do ogrodu. Przed zimą przenieś do chłodnego pomieszczenia (ok. 3 st.C). Wysadź je na stałe miejsce w II połowie maja, gdy nie grożą już przymrozki.

Z sadzonek łatwiej

Sadzonki trawy pampasowej kupisz w sklepach ogrodniczych, szkółkach, na kiermaszach ogrodniczych. Największy wybór jest wiosną i wczesnym latem. Mniejsze, młodsze rośliny przyjmują się szybciej i lepiej niż starsze kępki. Dobrej jakości sadzonki powinny mieć intensywną barwę liści i zwięzłe podłoże. Cena trawy pampasowej wynosi od 3 zł (nasiona) do ok. 20 zł (sadzonki).

Jak je posadzić?

1. Trawę pampasową możesz sadzić wiosną lub wczesną jesienią. Zanim to zrobisz, najpierw dobrze przygotuj glebę. Trawa najlepiej rośnie w spulchnionym podłożu, w którym korzenie mogą z łatwością się rozrastać. Większość gatunków w naturze musi się zadowolić słabymi ubogimi glebami, więc nawozy należy stosować z umiarem, ale od czasu do czasu można zasilić ziemię np. kompostem.

2. Sadzonkę umieść w odpowiednio dużym dołku, by pomieścił bryłę korzeniową, na takiej samej głębokości, na jakiej rosła w doniczce. Uważaj, by nie przysypać wierzchołków wzrostu ziemią. Warto pamiętać, że trawa pampasowa będzie wymagać sporo przestrzeni, więc między sadzonkami zachowaj odległość co najmniej 1,2 m.

Zasady pielęgnacji trawy pampasowej

Podlewanie. Świeżo posadzone rośliny musisz dość często podlewać. Najlepiej używaj do tego zraszacza, który powoli, ale skutecznie nawilża glebę. Gdy trawa osiągnie dwa lata, dobrze się ukorzeni, a lato nie jest zbyt upalne i suche nie musisz jej regularnie podlewać. Uważnie obserwuj roślinę, gdy odczuwa niedobór wody - zaczyna zwijać liście. Wtedy solidnie ją podlej.

Glebę wokół trawy przykryj ściółką. Może to być żwir, kora, muszelki, trociny. Ściółka będzie zapobiegać wysychaniu gleby i spełni rolę dekoracyjną. Zimowanie trawy pampasowej. W Polsce trawa wymaga zabezpieczenia na zimę. Najlepiej zwiąż pędy, owiń folią, która ochroni je przed wilgocią, a korzenie obsyp na wysokość 20-30 cm warstwą kory, liści lub trocin. Całą konstrukcję wzmocnij palikami. Pamiętaj, że roślina powinna mieć dostęp do świeżego powietrza, więc okrycie nie może być zbyt szczelne.

