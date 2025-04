Skórka z pomarańczy może być genialnym domowym nawozem do hortensji. Dzięki swoim właściwościom zakwaszającym wpływają nie tylko na bujny wzrost roślin, ale także na ogólny wygląd krzewu. Możesz wykorzystać je w całości, w wersji zmielonej albo pokrojonej w kawałeczki.

Jak działa nawóz ze skórek pomarańczy?

Hortensje uwielbiają lekko kwaśne podłoże, a skórki pomarańczy są bogate w kwasy organiczne i składniki odżywcze, które pomagają utrzymać odpowiednie pH gleby. Dodatkowo zawierają witaminę C oraz olejki eteryczne, które mogą pomóc w zwalczeniu niektórych szkodników.

Zapach skórki pomarańczowej będzie też skutecznie odstraszał koty. Jeśli więc twój pupil lubi podgryzać krzewy w ogrodzie, taki nawóz zniechęci go do podchodzenia do hortensji. Pamiętaj, że hortensje to jedna z wielu roślin trujących dla kota, więc warto dodatkowo ochronić czworonoga przed problemami.

Jak zrobić nawóz ze skórki pomarańczy do hortensji: 3 metody

Skórki pomarańczy możesz wykorzystać na 3 sposoby. Najprostszym jest przygotowanie wywaru, który następnie wykorzystasz do podlewania hortensji. Wrzuć skórki do wody, a następnie gotuj przez ok. 15 minut. Następnie bez dodatkowego rozcieńczania podlewaj wystudzonym wywarem hortensje.

Drugą metodą jest wykorzystanie zmielonych skórek. Wysusz je najpierw na słońcu lub w piekarniku nagrzanym do ok. 60 stopni. Następnie przerób je na proszek w malakserze albo bardzo drobno posiekaj. Tak przygotowane skórki wymieszaj z glebą i rozsyp dookoła hortensji. Następnie podlej niewielką ilością wody.

Skórki z pomarańczy możesz także dodać do domowego kompostownika i wykorzystywać na bieżąco.

Nawożenie hortensji skórką pomarańczy może wpłynąć na kolor kwiatów

Jak często stosować nawóz?

Nawóz ze skórek pomarańczy najlepiej stosować raz na 2-3 tygodnie w sezonie wegetacyjnym, czyli od wiosny do wczesnej jesieni. Jeśli używasz wywaru ze skórek, podlewaj hortensje nim co 2-4 tygodnie. Natomiast suszone i zmielone skórki można dodawać do gleby raz w miesiącu.

Czy można tak zmienić kolor kwiatów?

Tak, skórki pomarańczy i zrobiony z nich nawóz zakwasza glebę, a kwiaty hortensji są wrażliwe na zmiany pH. Jednak nie "wrażliwe" w sensie "może to im zaszkodzić", ale na zasadzie "reagują na zmiany pH". Poprzez mocne zakwaszenie gleby hortensje mogą przybrać intensywnie niebieski kolor.

Jeśli masz różowe hortensje, nawóz z pomarańczy może zmienić je na liliowe lub intensywnie fioletowe. Jeśli "naturalnie" są niebieskie, nawóz podbije ich barwę i sprawi, że będą wyglądać naprawdę magicznie.

