Kuliste, niezwykle dekoracyjne kwiatostany hortensji ogrodowej aż się proszą, by je zasuszyć i cieszyć się nimi również poza sezonem. Niezwykle stylowo wyglądają suszone bukiety z samych hortensji, ale można je też wykorzystać w kompozycjach z trawami ozdobnymi i innymi suszonymi kwiatami. Również polnymi.

Reklama

Bukiety z suszonymi hortensjami / fot. Adobe Stock, Anna Khomulo

Aranżacje z suszonych hortensji pasują do każdego wnętrza, szczególnie jednak do stylu boho. Tu dominują bowiem jasne, ciepłe, pastelowe kolory, wykorzystuje się też motywy kwiatowe.

Hortensje mogą być białe, różowe, ale można też sprawić, że zakwitną na niebiesko czy fioletowo. Susząc je na bukiety, warto zadbać o to, by nie straciły koloru czy kształtu.

Spis treści:

Najlepiej zrobić to w lipcu, zaraz po rozwinięciu się kwiatostanów, gdy są zdrowe i jędrne. Wtedy hortensje wyglądają najbardziej okazale. Przeznacz na to słoneczny, pogodny dzień. Upewnij się, czy kwiaty są suche. Zetnij łodygi z kwiatami w pełnym rozkwicie na wysokości 30-45 cm od podstawy, usuń liście.

Ta tradycyjna metoda sprawdza się w przypadku wielu ziół i kwiatów. Szczególnie korzystna jest dla hortensji o wyjątkowo okazałych kwiatostanach, np. odmiany Annabelle, której kule osiągają średnicę do 30 cm.

Zawieś hortensje kwiatostanami do dołu w suchym, przewiewnym, ciemnym miejscu. Między kwiatami zachowaj odstępy, tak by powietrze mogło swobodnie między nimi cyrkulować. Po dwóch, trzech tygodniach będą ususzone.

To również bardzo prosta metoda. Ścięte kwiaty wstaw do wazonu wypełnionego do połowy świeżą wodą, tak by przynajmniej połowa łodygi hortensji była zanurzona. Stopniowo parująca woda sprawia, że rośliny nie tracą gwałtownie naturalnych barw. Wazon ustaw w ciemnym, przewiewnym miejscu. Wody nie uzupełniaj. Po dwóch, trzech tygodniach bukiet jest zasuszony.

Przy tej metodzie piasek nie tylko pochłania wilgoć, ale też pomaga zachować idealną formę kwiatostanu. Piasek upraż w piekarniku, trwa to około czterech godzin. Następnie kwiatostan umieść pionowo w pudełku i w całości zasyp. Po 2-3 tygodniach uzyskasz pożądany efekt.

To właśnie wybór miejsca, w którym będziesz suszyć kwiaty, ma największy wpływ na zachowanie ich koloru. Na słońcu kwiatostany blakną. Im ciemniejsze miejsce, tym bardziej intensywny kolor uzyskasz.

Na koniec suszone hortensje warto spryskać lakierem do włosów. Ten zabieg wzmocni i usztywni delikatne płatki, a zarazem podkreśli ich barwę.

Reklama

Czytaj także:

Kiedy i jak sadzić hortensje – ważna jest nie tylko pora roku, ale też pora dnia

Rozmnażanie hortensji – proste sposoby, jak rozmnożyć hortensję bukietową, ogrodową i drzewiastą

Kiedy przyciąć hortensję – i jak to zrobić, by pięknie zakwitła