Zrób to, aby bratki kwitły aż do jesieni. Niezawodny sposób od znajomej ogrodniczki

Zahartowanie bratków, w szczególności tych wyhodowanych w szklarni, do warunków panujących na zewnątrz to bardzo ważny etap. Dobre przygotowanie zapewni roślinom długie i obfite kwitnienie. Oto porady ogrodniczki na to, co zrobić, aby bratki nie zmarniały po przyniesieniu do domu i jak je zahartować.