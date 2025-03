Niektóre gatunki hortensji są odporne na mróz i radzą sobie nawet bez ocieplania. Zalicza się do nich np. hortensja bukietowa. Niestety, odmiana ogrodowa nie radzi sobie z niską temperaturą, dlatego trzeba jej dodatkowo pomóc. Hortensje ogrodowe to jedne z najpiękniejszych krzewów kwitnących w ogrodach, ale ich delikatność sprawia, że wymagają specjalnej opieki przed zimą.

Najważniejsza jest ochrona pąków kwiatowych, które formują się już pod koniec lata. Jeśli nie zostaną odpowiednio zabezpieczone, mogą przemarznąć i nie zakwitnąć w kolejnym sezonie.

Spis treści:

Odpowiednie zabezpieczenie hortensji ogrodowej to jeden z najważniejszych zabiegów, jeśli chodzi o pielęgnację hortensji. Osłonięcie jej przed zimą pozwala zachować jej witalność oraz uchronić delikatne pędy przed przemarznięciem, co jest szczególnie ważne w naszym klimacie, gdzie zimy bywają nieprzewidywalne. Istnieje kilka skutecznych metod, które warto zastosować w zależności od warunków atmosferycznych w twojej okolicy.

Zimowanie hortensji ogrodowej można przeprowadzić poprzez:

kopczykowanie ziemią lub torfem,

osłanianie agrowłókniną lub słomą,

zabezpieczanie donic.

Zimowanie hortensji ogrodowej: kopczykowanie

Kopczykowanie to jedna z najczęściej stosowanych metod ochrony hortensji przed zimą. Polega na usypaniu niewielkiego kopczyka (wysokość ok. 20-30 cm) ziemi, torfu lub kompostu wokół podstawy rośliny, który chroni jej korzenie przed głębokim przemarzaniem. Możesz wykorzystać też korę drzew iglastych.

Najlepszym czasem na kopczykowanie jest późna jesień, kiedy już wystąpiły pierwsze przymrozki, ale ziemia nie jest jeszcze całkowicie zamarznięta. Powinna zdążyć przemarznąć na głębokość kilku centymetrów. Unikaj zbyt wczesnego kopczykowania, aby roślina nie przegrzała się podczas cieplejszych dni jesieni.

fot. Zimowanie hortensji ogrodowej krok po kroku/Adobe Stock, Tony Baggett

Zimowanie hortensji ogrodowej: agrowłóknina

Agrowłóknina to materiał idealny do zabezpieczania hortensji, ale także innych delikatnych kwiatów ogrodowych, przed zimą. Jest lekka, przewiewna, a przy tym doskonale izoluje rośliny przed chłodem, jednocześnie pozwalając im oddychać. To idealne rozwiązanie dla wymagających i delikatnych hortensji.

Przed okrywaniem hortensji usuń suche, uszkodzone i chore pędy. Nie tnij jednak zdrowych, to zrobisz wiosną. Jeśli hortensja jest bardzo rozłożysta, przed otuleniem warto delikatnie związać pędy.

Owiń całą roślinę kilkoma warstwami agrowłókniny, zaczynając od podstawy krzewu i stopniowo przesuwając się w górę. Upewnij się, że wszystkie pędy są dobrze osłonięte. Przymocuj agrowłókninę sznurkiem lub klamrami, aby materiał nie został zerwany przez wiatr.

Jeśli nie chcesz zakrywać całej rośliny, możesz otulić ją agrowłókniną do połowy (od ziemi). Wówczas oszronione lub oprószone śniegiem kwiatostany, będziesz podziwiać także zimą. Jeśli niektóre pędy źle zniosą zimę, wiosną, podczas przycinania hortensji, trzeba będzie je usunąć, by krzew zdrowo się rozwijał.

Zamiast agrowłókniny możesz wykorzystać też inne naturalne materiały, takie jak słoma, worki jutowe lub specjalne maty ze słomy lub liści. Ważne jest jednak, aby materiał był przewiewny, ponieważ brak dostępu powietrza może prowadzić do gnicia rośliny.

Hortensje uprawiane w donicach są bardziej narażone na przemarzanie, ponieważ ich system korzeniowy nie jest chroniony ziemią tak, jak w przypadku roślin uprawianych bezpośrednio w gruncie.

Z reguły powinna ona zostać przeniesiona do pomieszczenia. Już w drugiej połowie lata dobrze jest ograniczyć jej podlewanie, a po opadnięciu liści przenieść roślinę do pomieszczenia o temperaturze około 0 stopni. Hortensja powinna być bardzo rzadko, ale jednak regularnie podlewana zimą, by bryła korzeniowa zupełnie nie przeschła. Nie musi stać w miejscu widnym, za to ważne, by wilgotność powietrza nie była zbyt wysoka.

Jeśli hortensja w donicy musi zimować na dworze, ociepl donicę dokładnie styropianem, a pędy otul agrowłókniną. Donicę ustaw przy ścianie, by ochronić roślinę przed wiatrem.

fot. Jak zimować hortensję ogrodową/Adobe Stock, Olga Iljinich

Podczas zimowania hortensji wiele osób popełnia błędy, które mogą negatywnie wpłynąć na stan roślin w kolejnym sezonie. Przede wszystkim jest to zbyt wczesne okrywanie hortensji, na długo przed pierwszymi przymrozkami. To może doprowadzić do ich przegrzania i gnicia pędów. Ważne jest, aby zaczekać, aż temperatura spadnie do zera.

Z drugiej strony, używanie szczelnych, nieprzepuszczających powietrza materiałów, takich jak plastik, może spowodować skraplanie się wilgoci, co prowadzi do rozwoju pleśni i chorób grzybowych.

Pomimo sezonu spoczynku zimą warto regularnie sprawdzać stan osłon, zwłaszcza po silnym wietrze czy mocnych opadach śniegu. Poluzowane okrycie może stracić swoją funkcję, a roślina będzie narażona na przemarznięcie. Nie "porzucaj" więc swojej rośliny na całą zimę, ale doglądać regularnie, czy wszystko u niej dobrze.

Nie wszystkie gatunki hortensji wymagają takiej samej ochrony na zimę, ponieważ ich odporność na mróz może się znacznie różnić. Najbardziej popularne hortensje ogrodowe są wrażliwe na niskie temperatury, dlatego potrzebują starannego zabezpieczenia przed mrozem. Pąki kwiatowe formują się już latem i są podatne na uszkodzenia, co może wpływać na brak kwitnienia w kolejnym sezonie.

Z kolei hortensje bukietowe oraz hortensje krzewiaste są bardziej mrozoodporne i w większości przypadków nie wymagają dodatkowej ochrony, zwłaszcza w łagodniejszych klimatach. Podczas bardziej surowych zim mogą jednak potrzebować niewielkiego kopczykowania lub okrycia agrowłókniną.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.10.2020.

