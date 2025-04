Turkuć podjadek to owad, który ma całkiem spore rozmiary jak na ogrodowego szkodnika. Jest świetnie przystosowany do życia w ziemi – to właśnie tam spędza większość czasu. Jest owadem wszystkożernym. Żyje od 2 do 4 lat i lubi środowiska podmokłe, ale równie często zadomawia się np. w sadach.

Żywi się głównie korzeniami roślin, ale zjada także dżdżownice i ślimaki. Biada temu, w czyim ogródku zagościł – efekty niszczycielskiej działalności będą widoczne bardzo szybko. Jak się go pozbyć? Jest wiele sposobów na zwalczanie turkucia podjadka.

Spis treści:

Przez niektórych jest nazywany „świerszczo-kretem”. Jest w tym sporo racji, bo owad rzadko wychodzi na ziemię. Jego ciało ma zazwyczaj długość 6-7 cm. Jest ciemnobrązowe i obudowane solidnym pancerzem. Masywne odnóża, duży aparat gryzący i długie czułki dopełniają całości. Dorosłe osobniki potrafią także latać. Młodsze mają niewielkie skrzydła i nie zawsze wiedzą, jak ich używać.

Turkuć podjadek to bliski krewny świerszcza i w pierwszej chwili można pomylić te dwa owady. Żyje on tuż pod powierzchnią gleby i właśnie tam drąży długie korytarze. Przebywa w nich w zasadzie przez większość życia. Żeruje głównie na korzeniach roślin i dolnych częściach łodyg, ale szczególnie smakują mu młode kiełkujące rośliny.

fot. Turkuć podjadek zdjęcia/Adobe Stock, Floki

Turkuć podjadek: gniazdo

Gniazda turkucia można poznać po lekkim wybrzuszeniu na ziemi - to właśnie przez nie owad nazywany jest kretem. Czasem są łatwe do zauważenia, czasem turkuć ukrywa je pod gałązkami lub suchymi resztkami organicznymi.

Turkucie budują swoje gniazda zazwyczaj płytko pod ziemią, ale mogą one być rozległe i wykopane także na głębokość. Ma przede wszystkim chronić samice oraz złożone przez nią jaja.

Turkuć podjadek: dziury

Charakterystycznym "objawem" sugerującym, że w naszym ogrodzie zadomowił się turkuć, są niewielkie dziury i otwory wyryte w ziemi. Turkuć większość swoich korytarzy tworzy pod ziemią, ale czasem wynurza się i wraca z powrotem, dlatego też możesz zauważyć jego "wejścia" między grządkami

Turkuć podjadek większą część roku spędza pod ziemią. Jedynie w okresie godowym, a więc od końca kwietnia do drugiej połowy czerwca, turkucie wychodzą na powierzchnię i przelatują na niewielkie odległości w poszukiwaniu partnerek. Wówczas wydają też charakterystyczne dźwięki. Najczęściej dzieje się to nocą.

Samice w czerwcu pogłębiają chodniki i korytarze, tworząc dużą komorę, w której składają kilkaset lub nawet kilka tysięcy jaj. Rozwój owadów trwa około 2 lat, jednak większość ginie zjadana przez drapieżne zwierzęta, a nierzadko także przez inne turkucie.

Larwy turkucia na początku są pozbawione skrzydeł, ale mają podobne rozmiary, co dorosłe osobniki. Nie wychodzą one na powierzchnię ziemi dopóki nie osiągną dorosłości.

fot. Turkuć podjadek larwy/Adobe Stock, vladk213

Turkuć podjadek może ugryźć człowieka i może być to bolesne doświadczenie. Owad ten ma bardzo mocne szczęki, przez co po ugryzieniu może pozostać ślad i zaczerwienienie. Jednak nie jest ono w żaden sposób groźne dla człowieka. Turkuć podjadek bywa upierdliwy, ale nie jest owadem jadowitym.

Turkuć ze względu na swoje rozmiary nie ma zbyt wielu wrogów wśród mieszkańców ogrodu. Jednak poważne zagrożenie mogą dla niego stwarzać jeże, krety, ryjówki, a także koty i kury. Ich naturalnym wrogiem są także niektóre ptaki, w szczególności kosy oraz dudki.

Czego nie lubi turkuć podjadek? Jest mało wybredny, jeśli chodzi o obiekty żeru. Jedynymi roślinami, za którymi nie przepada, są olsza czarna, korona cesarska i szachownica kostkowata.

fot. Naturalny wróg turkucia podjadka (tu: dudek)/Adobe Stock, Rolf Müller

Rzeczywiście turkuć podjadek podgryza rośliny, ale do znacznych zniszczeń upraw może dojść tylko wtedy, gdy owady występują w dużych ilościach. Pojedyncze osobniki nie są szkodliwe – co więcej, mogą pełnić pożyteczną rolę. Zjadają bowiem inne szkodniki żyjące w glebie, np. larwy muchówek i chrząszczy (pędraki, drutowce).

Może jednak się zdarzyć, że ogród zaatakuje cała armia turkuci podjadków. Wówczas trzeba im wydać wojnę. Jeżeli nie jesteś zwolenniczką stosowania w swym ogrodzie preparatów chemicznych, pomyśl o założeniu pułapek. Ta metoda pozwoli ci wyłapać zarówno młode, jak i dorosłe osobniki. Jest to sposób dość pracochłonny i na efekty trzeba poczekać, jednak jest w pełni bezpieczny dla flory i fauny glebowej.

Pułapki na turkucia podjadka

Możesz złapać turkucia w pułapkę, z której nie będzie umiał się wydostać. Sprawdzi się np. pojemniki z wodą, które wstawisz do wykopanych wcześniej dołków. Ważne, aby były one na trasie turkucia. W ten sposób szkodnikom po wpadnięciu do pułapki nie uda się wydostać na zewnątrz.

Możesz wykorzystać także pułapkę z końskiego nawozu. Ten sposób na zwalczanie turkucia podjadka najlepiej sprawdzi się jesienią. Wykop dołek na głębokość ok. 80-90 cm, następnie wyłóż go folią i wypełnij końskim obornikiem. „Zasadzkę” zasyp ziemią, a po zimie odkop. Razem z folią i nawozem wyrzucisz... ukryte turkucie. Z pewnością schronią się w tym ciepłum kąciku przed mrozami!

Zwalczanie turkucia podjadka: niszczenie gniazd

Tę metodę na zwalczanie turkucia podjadka powinnaś zastosować w czerwcu i lipcu. Bez trudu odnajdziesz gniazda, ponieważ ziemia nad wydrążonym korytarzem jest wyraźnie wzniesiona, zaś nad komorą zapadnięta. Wlej do nich olej jadalny, dzięki czemu zwabisz turkucia. Kiedy wyjdzie na powierzchnię, z łatwością go po prostu wyłapiesz.

Oprysk: skuteczny środek na turkucia podjadka

Chemiczne zwalczanie turkucia podjadka to jedna z najskuteczniejszych metod, ponieważ daje znacznie lepsze efekty niż zabiegi agrotechniczne. Możesz skorzystać ze środków doglebowych (najskuteczniejsze są środki zawierające nicienie - pasożyty, które dosłownie zjadają turkucia od środka) albo oprysków.

Opryski możesz stosować na roślinach kwitnących, zielonych, a także warzywach i owocach. Są bezpieczne dla plonów, za to skutecznie zwalczają plagi turkuciów. Dobrym pomysłem jest także przygotowanie oprysku z kory olchy - turkucie nie lubią jej zapachu, dzięki czemu możesz je łatwo odstraszyć, pryskając ogród lub wykorzystując wywar z kory olchy do podlewania roślin.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.07.2016 r.

