Jak wybrać rośliny na skalniak?

Rośliny na skalniak powinny cieszyć oko o każdej porze roku. Dlatego warto zapoznać się z zasadami, które pozwolą nam je wybrać.

fot. Fotolia



Zaplanowanie wyglądu naszego ogródka skalnego wymaga wielu przygotowań oraz odpowiedniego planu. Najważniejsze jednak, aby na początku pracy zdecydować, czy skalniak będzie stanowił jeden z elementów naszego ogrodu czy jego całość. Drugą ważną rzeczą jest wielkość ogrodu skalnego – w zależności od jego rozmiaru wybierzemy odpowiednie rośliny na skalniak.

Zasady wyboru roślin na skalniak ogrodowy:

1. Aranżujemy skalniak tak, aby rosnące na nim rośliny były ozdobne o każdej porze roku.

a) Rośliny iglaste są zielone przez cały rok – warto o tym pamiętać.

b) Nie zapominajmy, że rośliny liściaste zmieniają barwę w zależności od pory roku. Będą więc stanowiły ciekawy kontrast dla iglaków.

2. Skalniak to górski motyw w ogrodzie, dlatego ładnie prezentują się tu rośliny opierające się o skały, płotki czy murki.

3. Wybór roślin uzależniony jest głównie od materiału skalnego, zaciemnienia, bliskości oczka wodnego czy strumyka, wilgotności, rodzaju gleby, wielkości skalniaka.

Najlepsze rośliny na skalniak:

Rozchodniki

Rozchodniki kwitną w miesiącach letnich. Dużym ich plusem jest fakt, że bez problemu znoszą wystawienie na słońce. Nie mają też wygórowanych wymagań. Świetnie sprawdzają się jako wypełnienie przestrzeni między kamieniami – jako darń. Polecamy rozchodnik ostry, biały oraz okazały.

Rośliny iglaste

Rośliny iglaste na skalniak charakteryzują się tym, że większość z nich jest zielona przez cały rok. Co ważne, wiele z nich to miniaturowa wersja występujących w lasach gatunków drzew i krzewów. Do wyboru mamy cały szereg odmian pięknych roślin, przeznaczonych do ogrodów skalnych np.: jodłę balsamiczną, cyprisik groszkowy, sosnę górską, jodłę koreańską, jałowiec łuskany lub płożący czy świerk biały.

Rośliny liściaste

Rośliny liściaste sadzone na skalniakach to głównie niskie krzewy. Z powodu zmiany koloru liści w zależności od pory roku, urozmaicają w znakomity sposób nasz ogródek skalny. Które będą najlepsze? Polecamy różne odmiany Berberys Thunberga, irgę poziomą, Rosa Nazomi, szczodrzeniec położony, wrzosiec, różanecznik czy azalia japońska. Wiele z tych roślin posiada również wielokolorowe kwiaty.

Świetnie preznetują się obok bylin. Do skalniaka wybieramy karłowate rośliny cebulowe np. cebulicę syberyjską, krokus wiosenny, hiacynt, szafirek armeński i groniasty, przebiśniegi czy czosnek białawy.

Uwaga!

Na skalniaku możesz posadzić również zioła. Przeznacz im jedną z części swojego ogródka skalnego i ciesz się ich świeżością przez całe lato!