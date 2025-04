Nie zwlekaj z urządzeniem balkonu. W przypadku małej przestrzeni, najważniejsze jest, by odpowiedzieć sobie na pytanie, jak lubisz spędzać czas wolny. Codziennie praktykujesz po pracy jogę, a może obserwujesz płynące chmury, czytasz książki i podjadasz sezonowe owoce?

Jak umeblować balkon? Wygodne miejsca do siedzenia to podstawa

Podchodząc do aranżacji balkonu, w pierwszej kolejności wybierz wygodne miejsce do siedzenia. Wolisz rozkoszować się piękną pogodą w podwieszonym hamaku, czy na wygodnej mini sofie z poduszkami? Teraz w IKEA kupisz stylową i zgrabną 2-os. sofę INGMARSÖ w bardzo przystępnej cenie 300 zł. Sofa z łatwością zmieści się w mniejszej przestrzeni. Została wykonana z trwałej i elastycznej tkaniny siatkowej, do której została dołączona wygodna podkładka na siedzisko.

fot. 2-os. sofa IKEA/Materiały prasowe

Na dobry początek przyda się stolik, nie musi być duży. Proponujemy ci drewniany zestaw z IKEA ASKHOLMEN z dwoma składanymi krzesłami, który kupisz teraz w cenie 239 zł. Jeśli na balkonie nie masz miejsca na komplet, możesz kupić pojedyncze meble o mniejszych wymiarach.

Stół z krzesłami ASKHOLMEN IKEA/ Materiały prasowe

Wybierając meble na balkon, nie zapomnij o dodatkowych miejscach do siedzenia dla gości. W IKEA możesz kupić sofę modułową i stołek, które tworzą komplet. W razie potrzeby można je rozdzielić i otrzymać dwa osobne miejsca siedzące.

Rośliny na balkon - element dekoracyjny. Jakie wybrać?

Kolejnym elementem aranżacyjnym są lampiony, które nadadzą twojemu wnętrzu iście wakacyjnego i przytulnego klimatu, modny w tym sezonie dywanik z trawy morskiej oraz zielone rośliny. Tak, ich z pewnością nie może zabraknąć w balkonowej przestrzeni.

Kierując się wyborem kwiatów pamiętaj o tym, czy masz balkon od wschodu, południa czy zachodu. Niektóre kwiaty są bardziej wrażliwe na temperatury, inne z kolei bardziej docenią poranne słońce np. na balkonie wschodnim z powodzeniem możesz ustawić donice z kaskadowo zwisającymi kwiatami.

