Zastanawiasz się jak urządzić balkon? Cały czas myślisz, jakie dodatki będą tam pasować? Nic prostszego. Kieruj się zasadami, które znajdziesz poniżej, a na pewno Twój balkon będzie wyglądał zjawiskowo i to z niewielkim nakładem pieniężnym. Najważniejsze jest to, aby zdecydować, w jakim stylu powinien być balkon.

Balkon jak ogród

Jeśli kochasz zieleń, warzywa i zioła z pewnością spodoba się Ci się pomysł urządzenia małego ogrodu na Twoim balkonie. Potrzebne będą Ci doniczki oraz wszelkiego rodzaju kwiaty, nasiona ziół i wszystko inne, czego sobie tylko wymarzysz. Doniczki mogą być powieszone na balustradzie, ale także mogą stać w lekkim nieładzie-wszystko tak naprawdę zależy od wielkości balkonu. Tutaj będzie potrzebna Twoja cierpliwość, ponieważ o taki balkonowy ogród trzeba dbać. I to wszystko nie musi być nudne. Jeśli nie chcesz, by to wszystko wyglądało ponuro, możesz sama przemalować doniczki w ciekawe wzory, przewiązać różnego rodzaju sznurki czy wstążki.

Znajdź skrzynki

W ostatnim sezonie panuje moda na drewniane skrzynki. Dlaczego? Bo można z nich tak naprawdę zrobić wszystko! Możliwości jest wiele, ale najlepiej skrzynie wyglądają w kolorze białym. Dlatego też kilka dni wcześniej pomaluj wszystkie skrzynki, które masz na biało. A później? Zrób z nich stolik, siedziska lub skrzynie na kwiaty. Wszystko zależy od Twojej wyobraźni!

Przygotuj samodzielnie oświetlenie

Nic tak nie tworzy nastroju, jak przyciemnione światło palącej się na wietrze świecy. Żeby jednak nie było tak prosto, przygotuj świeczniki sama. Będziesz miała pewność, że nikt nie znajdzie takich, jakie masz, Ty. Wybierz, więc różnego rodzaju słoiki, do których włóż podgrzewacze. Ozdabiaj je naturalnymi sznurkami, materiałowymi wstążkami, przywieś muszelkę albo przypnij kwiatek. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, ponieważ każdy ma inne pomysły. Warto pamiętać jednak o tym, aby nie przesadzić z ilością kolorów. Można, więc wykorzystać na przykład różne odcienie niebieskiego-od błękitu aż po granat.

Wszystko, co niebanalne stworzone jest zazwyczaj własnoręcznie. Dzieje się tak, dlatego, że wyjątkowość zapewnia nam świadomość, że nikt nie będzie miał takich samych ozdób. Świetnie jest utrzymać balkon w jednym stylu, dlatego też wybierz coś, co najbardziej Ci odpowiada: balkon jak ogród, w stylu marynistycznym, prowansalskim albo minimalistycznym.

To przestrzeń Twoja i Twojej rodziny, dlatego spraw, byście się poczuli tam po prostu dobrze. Wspólnie możecie uzgodnić, jak to wszystko ma wyglądać, a następnie razem posadzicie krzewy czy kwiaty i wykonacie ręcznie różnego rodzaju ozdoby, które sprawią, że na balkonie będzie przyjemnie. Bądźcie kreatywni i wymyślajcie coraz to nowe aranżacje i to niewielkim kosztem! Na końcu prac zauważycie piękne i wyjątkowe efekty!