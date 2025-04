fot. Fotolia

Przestały być modne ascetyczne ogrody, w których rosną tylko iglaki i trawa. Obecnie zielony salonik ma być swojski i przytulny. Obok barwnych kwiatów mile widziane są owocujące krzaczki.

Niektóre krzewy i krzewinki rodzące pyszne jagody są nie mniej ozdobne niż byliny lub kwitnące krzewy. Możemy więc je sadzić nie tylko w wyodrębnionym kąciku ogrodu, ale nawet na rabatach lub tworzyć z nich żywopłoty. Mając kilka różnych gatunków i odmian, będziemy zrywać świeże owoce od czerwca aż do jesieni.

Warto zainteresować się odmianami do amatorskich upraw, ponieważ nie są chorowite. Często wystarczy w porę usunąć chore listki lub gałązki, by nie trzeba było stosować środków chemicznych. Nie nawozi się ich intensywnie, bo przecież cenimy sobie głównie jakość owoców, a nie wyjątkowo rekordowe plony. Zbiory będą jednak na tyle duże, że starczy codzienne na małe co nieco, a nawet na przetwory.

Reklama

Truskawki i poziomki

Sadząc je, pamiętajmy o tym, że minimalna rozstawa dla truskawek wynosi 40 x 25 cm, dla poziomek 30 x 20 cm. Najwcześniej owocujące odmiany przykrywamy włókniną lub folią perforowaną – uzyskamy wówczas owoce już pod koniec maja. Najlepszym nawozem jest dobrze sporządzony kompost lub obornik w dawce 30 kg/10 mkw. Rozkładamy je jesienią i mieszamy z podłożem.

Przed kwitnieniem warto rozłożyć pod roślinami pociętą słomę żytnią lub pszenną, aby zabezpieczyć owoce przed gniciem i zabrudzeniem ziemią. Gruba warstwa takiej ściółki dodatkowo ograniczy wzrost chwastów i parowanie wilgoci. Po 3–4 latach plantację poziomek i truskawek powinno się odnowić, sadząc nowe rośliny.

Jagoda kamczacka

Jest to popularna nazwa suchodrzewu jadalnego, krzewu o wysokości metra, który w kwietniu zdobią żółte wonne kwiaty, a na przełomie maja i czerwca – smaczne kwaskowate owoce podobne w smaku do czarnych jagód. Pomagają leczyć infekcje gardła, biegunki i choroby dróg moczowych. Krzew zadowala się przeciętną glebą z wyjątkiem bardzo kwaśnej, czyli o pH poniżej 5. Jest odporny na mróz i choroby,

nie wymaga cięcia, należy go podlewać w okresach długotrwałej suszy.

Porzeczkoagrest

Rośnie bardzo silnie, osiąga 1,5–2 m wysokości, nie ma kolców. Owoce podobne są do czarnych porzeczek, ale pozbawione ich charakterystycznego zapachu. Mają delikatną skórkę, więc trzeba je szybko zużywać, bo tracą świeżość. Dojrzewają w lipcu. Porzeczkoagrest ma skromne wymagania, przeważnie nie przemarza i nie choruje. Dobrze rozrośnięty krzew wydaje 4–5 kg jagód. Owoce nadają się na przetwory. Na przedwiośniu należy wycinać jego najstarsze, 4-, 5-letnie pędy.

Jeżyna bezkolcowa

Najlepiej rośnie na lekko kwaśnej glebie, odległość między krzaczkami powinna wynosić 0,5–1m. Sadzonki sadzimy 3–4 cm głębiej niż rosły w pojemniku lub szkółce. Wiosną przycinamy pędy do wysokości ok. 40 cm, a latem nie pozwalamy im rosnąć powyżej 1,5 m. Wtedy ładnie się rozkrzewiają i mają więcej owoców. Po zbiorach wycinamy wszystkie pędy dwuletnie, pozostawiając tylko jednoroczne. Jeżyny obficie plonują od końca sierpnia do późnej jesieni i są odporne na choroby. Na zimę układamy gałązki na ziemi i okrywamy.

Zobacz także: Sposoby na mrówki w ogrodzie

Borówka wysoka

Nazywana jest także amerykańską. Ma podobne wymagania jak inne borówki (podłoże próchniczne, kwaśne i dostatecznie wilgotne), toteż można je sadzić razem. Atutem błękitnych jagód są antyoksydanty niszczące zły cholesterol, a także antocyjany wspomagające wzrok. Posadziwszy różne odmiany (które zapylają się nawzajem), można długo cieszyć się owocami.

Maliny

Do wyboru mamy odmiany wczesne, późne i powtarzające owocowanie, o owocach czerwonych i białych. Lubią słońce i wilgotne, podłoże. Sadzimy je w rozstawie 1,5 x 0,5 m. Nieprzycięte pędy zeszłoroczne powtarzają owocowanie w czerwcu, lecz malin jest mniej niż jesienią. Stare, trzyletnie pędy w ogóle nie rodzą owoców, dlatego trzeba je wycinać.

Pamiętaj o tym...

Gatunki rodzące pyszne jagody potrzebują przede wszystkim dużo światła. Wtedy obficie kwitną i mają więcej owoców – ładnie wybarwionych i słodkich. Porzeczkoagrest z powodzeniem urośnie nawet na piaszczystej glebie, jednak pozostałe gatunki potrzebują lepszego podłoża. Jeśli takiego nie mamy, wystarczy regularne nawożenie obornikiem, podsypywanie pod krzaczki kompostu i, w umiarkowanych ilościach, nawozu wieloskładnikowego.

Na wysokość plonów i kondycję krzewów ma wpływ także wilgotność gleby. W okresach suszy należy ją podlewać, zwłaszcza wtedy gdy kwitną i zawiązują się owoce. Specjalne wymagania mają borówki amerykańskie. Dobrze rosną tylko na kwaśnej glebie o pH 3,5–4,8, toteż przed posadzeniem rośliny, do wykopanego dołka trzeba wsypać 50 l kwaśnego torfu.

Co 3 lata glebę wokół krzewów jagodowych dobrze jest zwapnować. Najlepiej zastosować wapno magnezowe, 3 kg/10 mkw.

Reklama

Sadzenie i polecane odmiany

Polecamy: Jak uprawiać sałatę?